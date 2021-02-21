Пять человек были задержаны на акции перед парламентом Грузии

Пятеро членов «Движения за Грузию» задержаны на акции перед парламентом страны, сообщает общественный вещатель.

Сегодняшняя акция была приурочена к 100-летию со дня принятия первой грузинской Конституции. Представители различных НПО и общественных движений планировали, что они разобьют шатер, где будут читать лекции об истории Грузии. Полицейские не позволили им этого сделать.

Гражданские активисты отказывались подчиняться. Они указывали, что устанавливать палатки им позволяет не только действующая редакция Конституции, но и та, что была принята Учредительным Собранием Грузии 21 февраля 1921 года.

«По приказу Гарибашвили, всех задерживают. Они обращаются к насильственным методам. Приоритетом нашей полиции стало исполнение приказов Гарибашвили, а не Конституции. Посмотрим, кто кого», - сказал гражданский активист Гига Макарашвили журналистам.

На акции присутствуют члены различных организаций, юристы, представители партии «Лело», «Национального движения», и молодежных движений.

Необходимо отметить, что под разными предлогами гражданские активисты и представители оппозиционных партий пытаются установить палатки у парламента уже третий день. До сих пор сотрудники МВД Грузии не позволяют сделать им этого. Почти каждая подобная акция сопровождается задержаниями. Аппарат Народного защитника Грузии расценил действия сотрудников МВД, как «неоправданное вмешательство в свободу собраний», указав, что демонстранты имеют право на установку палаток и других временных сооружений, которые не блокируют входы в здания или движение транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».