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COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 168, в общем составив 170 402. Согласно статистике, число выздоровевших пациентов увеличилось на 91 и сейчас составляет 161 994.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3164.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 801 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4443, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 704 797 (3334 за сутки).
Другие новости дня
Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы»
Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы» за вклад в конституционную реформу в Грузии и ее авторство. Орден Кобахидзе вручил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Ираклий Кобахидзе поблагодарил собравшихся и сказал, что новая редакция Конституции Грузии - важный шаг, приближающий Грузию к полноправному членству в евроатлантической семье.
Наряду с орденом, Кобахидзе передана установленная законом денежная премия, которую лидер парламентского большинства перечислит детям с онкологическим диагнозом, сообщает Общественный вещатель.
Пять человек были задержаны на акции перед парламентом Грузии
Пятеро членов «Движения за Грузию» задержаны на акции перед парламентом страны, сообщает общественный вещатель.
Сегодняшняя акция была приурочена к 100-летию со дня принятия первой грузинской Конституции. Представители различных НПО и общественных движений планировали, что они разобьют шатер, где будут читать лекции об истории Грузии. Полицейские не позволили им этого сделать.
Гражданские активисты отказывались подчиняться. Они указывали, что устанавливать палатки им позволяет не только действующая редакция Конституции, но и та, что была принята Учредительным Собранием Грузии 21 февраля 1921 года.
«По приказу Гарибашвили, всех задерживают. Они обращаются к насильственным методам. Приоритетом нашей полиции стало исполнение приказов Гарибашвили, а не Конституции. Посмотрим, кто кого», - сказал гражданский активист Гига Макарашвили журналистам.
На акции присутствуют члены различных организаций, юристы, представители партии «Лело», «Национального движения», и молодежных движений.
Необходимо отметить, что под разными предлогами гражданские активисты и представители оппозиционных партий пытаются установить палатки у парламента уже третий день. До сих пор сотрудники МВД Грузии не позволяют сделать им этого. Почти каждая подобная акция сопровождается задержаниями. Аппарат Народного защитника Грузии расценил действия сотрудников МВД, как «неоправданное вмешательство в свободу собраний», указав, что демонстранты имеют право на установку палаток и других временных сооружений, которые не блокируют входы в здания или движение транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Результаты из Израиля подтверждают эффективность вакцины Pfizer
Эффективность вакцины от COVID-19 корпораций Pfizer и BioNTech в Израиле, где на данный момент от коронавируса привит самый большой процент населения в мире, превысила 95 процентов. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Израиля.
Это значит, что среди людей, получивших две дозы вакцины, число заболевших коронавирусной инфекцией на 95 процентов меньше, чем среди непривитого населения. По отношению к тяжелой форме инфекции и к летальному исходу этот показатель достигает 99 процентов.
В ходе клинических испытаний до начала вакцинации эффективность вакцины оценивалась в те же 95 процентов.
Исследование, как сообщает Der Spiegel, также показало, что вакцина эффективна не только для защиты от инфекции, но и предотвращает ее передачу - в 89,4 процентах случаев вакцинированные не передают вирус другим людям.
В Израиле к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины получили уже около половины населения страны, а около 2,9 миллионов - это 30 процентов - получили две дозы. Вакцинация пока не проходит среди детей. Власти поставили задачу привить все взрослое население до конца марта.
С началом кампании по массовой вакцинации число новых случаев инфекции и смертей от нее в Израиле начало снижаться. В середине января в стране было около 80 тысяч активных случаев болезни, сейчас их менее 50 тысяч. Власти страны начали постепенно ослаблять карантинные меры. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о планах разрешить тем, кто уже вакцинирован, посещать рестораны, культурные мероприятия, а также выезжать за границу.
Относительно быстрыми темпами идет вакцинация также в Великобритании и США. Страны ЕС от них заметно отстают.
За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 611
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 611.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - пять, в Адыгее - три, в Кабардино-Балкарии - два, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 663 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 164 человека.
- Краснодарский край + 164 (37 340 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 144 (46 653)
- Кабардино-Балкария + 74 (20 481)
- Дагестан + 54 (29 465)
- Калмыкия + 47 (18 706)
- Карачаево-Черкесия + 45 (18 759)
- Северная Осетия + 38 (15 478)
- Ингушетия + 18 (14 618)
- Адыгея + 15 (13 694)
- Чечня + 12 (11 218)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 226 412 случаев заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 21 февраля, выявлено 4 164 726 человек с коронавирусом.
Гарибашвили раскритиковал оппозицию на праздничном мероприятии в парламенте
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с резкой критикой в адрес оппонентов на официальном мероприятии по случаю 100-летия со дня принятия первой грузинской Конституции.
Выступая сегодня в парламенте Грузии, Гарибашвили назвал «необольшевистким» правительство экс-президента Михаила Саакашвили. По его словам, «демократическое движение, начатое под руководством Бидзины Иванишвили в 2012 году», смогло освободить страну от «режима» и «вернуть в рамки закона узурпаторов». Кандидат в премьеры считает, что сейчас перед властями стоит аналогичная задача.
«Мы видим, как действует преступная сила, они отказались признавать результаты выборов, выдумали миф о несуществующей фальсификации, начали саботаж, объявили бойкот, потому что не смогли поколебать нашу власть, объявили неповиновение закону и правосудию. Сегодня, как и девять лет назад, эта сила вышла за рамки конституционного поля», - заявил Гарибашвили.
- Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
- Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили. Он возглавлял грузинское правительство в 2013-2015 годах, а в кабинете Гахария занимал пост министра обороны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Кандидатуру Гарибашвили, который всегда отличался грубой критикой в адрес оппозиции, считают неприемлемой многие политики. Оппоненты властей опасаются, что его назначение приведет к усилению поляризации, политическим преследованиям. Оппозиция, которая бойкотирует законодательный орган десятого созыва с первого дня его работы, призывает власти начать переговоры для назначения внеочередных парламентских выборов.
Саломе Зурабишвили: Путь к успеху проходит только через единство
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на торжественном заседании в парламенте страны по случаю 100-летия принятия первой Конституции Грузии, сообщает Общественный вещатель.
«Несмотря на постоянное препятствие национальным и демократическим процессам в стране, как изнутри, так извне, никто не смог заставить нас отказаться от наших основных демократических ценностей, закрепленных в Конституции 1921 года», - заявила она.
«Я лично горжусь тем, что принадлежу к той эмиграции, которая жила по Конституции 1921 года и до конца верила в ее восстановление. Я горжусь и чувствую большую ответственность, потому что высшая обязанность президента – придерживаться Конституции и ее принципов. Я верю, что, объединившись вокруг основных ценностей, Грузия станет сильным европейским государством – именно такой страной, о которой мечтали наши предки, принявшие первую конституцию Грузии», - заявила она.
По мнению Зурабишвили, «мы потеряли много времени и продолжаем терять в бесконечных противостояниях и поляризации, тогда как путь к успеху проходит только через единство и согласованные шаги для достижения цели».
«Наша Конституция все еще носит переходный характер, потому что нам предстоит преодолеть главную проблему - отчуждение с нашей неотъемлемой частью, абхазским и осетинским народами, объединение народа Грузии, восстановление разрушенных мостов и совместное завершение Конституции - в этом наша цель. Небольшой, но символический шаг к этой цели - перевод и публикация новой версии Конституции Грузии на абхазском языке», - сказала Саломе Зурабишвили.
- 21 февраля 1921 года была принята конституция Демократической республики Грузия – это одна из главных дат в история грузинского конституционализма. Разработка Конституции началась после принятия «Акта о независимости Грузии» 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе учтен был опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.
- Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили - с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.
- После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции «Грузинская мечта» была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символичной фигурой с ограниченными полномочиями.
США депортировали в Германию бывшего охранника концлагеря
Соединенные Штаты депортировали в Германию 95-летнего Фридриха Карла Бергера, который во время Второй мировой войны служил охранником нацистского концлагеря. Об этом в субботу сообщило министерство юстиции США. Бывший охранник прожил в США более 60 лет.
«Депортация Бергера свидетельствует о том, что министерство юстиции и другие правоохранительные органы привержены тому, чтобы Соединенные Штаты не были безопасным пристанищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и иных нарушений прав человека», - заявил исполняющий обязанности главы Минюста Монти Уилкинсон.
Решение о депортации принял суд в штате Теннесси, где жил Бергер, в прошлом году. Это произошло после того, как прокуратура города Целле на севере Германии начала расследование в отношении его причастности к убийству заключенных в концлагере, входивших в сеть лагерей Нойенгамме недалеко от Гамбурга в 1945 году.
При этом в декабре дело против Бергера в Германии было закрыто. Он признался, что в течение нескольких недель охранял заключенных в районе Меппен недалеко от голландской границы, однако заявил, что не был свидетелем каких-либо убийств или жестокого обращения с заключенными. Прокуратура Целле не смогла оспорить его показания.
Суд в США ранее постановил, что заключенные в лагере, который охранял Бергер, содержались в «ужасных» условиях. Их принуждали работать «до изнеможения и смерти», отмечает Минюст США
Самолет с Бергером на борту прибыл в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Германские власти сообщили, что он является свободным человеком, против него сейчас не ведется никакого уголовного расследования. Однако ожидается, что он будет допрошен по запросу прокуратуры Целле.
Ранее, в феврале, как сообщает Reuters, прокуратура в Германии обвинила другого, 100-летнего, немца в соучастии в более чем 3,5 тысячах убийств, совершенных в то время, когда он работал охранником в концлагере Заксенхаузен.
Коронавирус в Грузии: скончались 10 человек, выявляемость за сутки составила 2,67%
В Грузии за минувшие сутки выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения около 9,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,67%, средний за последние 14 дней - 2,6%, а за 7 дней - 2,5%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 268 355.
Более 51% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 132. В Имеретии выявили 35 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 19, в Гурии – 15, в Шида Картли и Кахетии – по 16, в Квемо Картли – 8, в Аджарии – 7. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 2 новых случаев заражения. В Мцхета-Мтианети выявлено 3 факта, а Самцхе-Джавахети – 5.
От ковида умерли еще 10 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 435.
Выздоровел 571 человек, их общее число выросло до 261 637.
В настоящее время в стране 3 257 активных случаев COVID-19. Из них 1 723 пациента (почти 53%) проходят лечение в больницах, 1 303 (более 40%) – на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 344. К аппаратам ИВЛ подключены 96 человек. В карантинных пространствах размещены 328 граждан. 9 524 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
В парламенте Грузии пройдет мероприятие, посвященное 100-летию первой Конституции
Сегодня, 21 февраля, в парламенте Грузии пройдет мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею первой Конституции Грузии. В рамках мероприятия, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили и потомок великого грузинского общественного деятеля, 10-летний Эквтиме Такаишвили, откроют Музей грузинского парламентаризма им. Эквтиме Такаишвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Торжественное заседание, посвященное 100-летнему юбилею первой Конституции, пройдет в зале пленарных заседаний. С речью выступят председатель парламента Арчил Талаквадзе, президент Саломе Зурабишвили, кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили и председатель Конституционного суда Мераб Турава.
По информации пресс-службы парламента, запланированы также выступления лидера парламентского большинства, председателя «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Ираклия Кобахидзе, заместителя председателя парламента Грузии Левана Иоселиани и председателя комитета по интеграции с Европой Маки Бочоришвили.
На мероприятии будут присутствовать председатели правительств и верховных советов автономных республик, представители дипкорпуса, председатели Конституционного и Верховного судов Грузии, мэр Тбилиси, председатель муниципального собрания Тбилиси, представители Патриархии Грузии и религиозных конфессий, а также потомки Эквтиме Такаишвили.
Сегодня 7 комитетов парламента Грузии заслушают 6 кандидатов в министры
В комитетах парламента Грузии продолжается обсуждение вопроса об объявлении доверия правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты на посты министров образования, науки, культуры и спорта, по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, обороны, юстиции, внутренних дел, госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства и правительственная программа.
В 13:00 запланировано совместное заседание комитетов по образованию, науке и культуре, спорту и делам молодежи, по здравоохранению и социальным вопросам, а в 17:00 - совместное заседание комитетов по правам человека и гражданской интеграции, обороне и безопасности, по юридическим вопросам и процедурным вопросам и правилам.
22 февраля кандидаты на пост премьер-министра и министров встретятся с политическими группами - парламентским большинством и оппозицией. В этот же день парламент в формате пленарного заседания примет решение о выражении доверия правительству.
По информации «ИнтерпрессНьюс», в кабмине предполагаются следующие изменения: на должность министра обороны представлен замглавы Минобороны Джуаншер Бурчуладзе. Должность министра регионального развития и инфраструктуры покинула Майя Цкитишвили, которую сменит ее первый заместитель Ираклий Карселадзе. Все остальные министры остаются на своих должностях.
Церцвадзе прогнозирует отмену всех ковид-ограничений в Грузии через две-три недели
«Комендантский час» и все другие ограничения, которые продолжают действовать в Грузии из-за пандемии коронавируса, скорее всего, будут отменены через две-три недели. Об этом глава клинической группы по управлению COVID-19, руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил в интервью Общественному вещателю.
«Это большое достижение, что показатель выявляемости опустился ниже 3%. Важно не потерять его. А так, снятие ограничений началось и закончится где-то через две-три недели», - сказал он.
Одновременно Церцвадзе допустил, что подход нового премьера к ковид-ограничениям будет отличаться, что повлияет на обозначенные им сроки. «Вы знаете, что сейчас в правительстве изменения. Мы пока не знаем, какой будет позиция нового руководства, насколько оно ускорит процесс или, наоборот, будет действовать осторожнее. Пока что мы не останавливаемся», - заявил профессор.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября 2020 года в Грузии были введены масштабные ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.
Поскольку количество новых случаев заражения COVID-19 значительно сократилось, с 1 февраля ограничения начали поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт, возобновилась очная учеба в школах, открылись некоторые объекты питания. Пока по выходным все заведения, так же как магазины и муниципальный транспорт, не работают.
В стране остается в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.
США поддержали введение Украиной санкций против Медведчука
Соединенные Штаты выразили поддержку Украине после введения санкций против кума президента России Виктора Медведчука. В Вашингтоне напомнили, что санкции против Медведчука были введены Вашингтоном еще в 2014 году - за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.
Газета «Украинская правда» отмечает, что СНБО принял решение о безотлагательных мерах для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком. Санкции предусматривают, в частности, блокировку активов - то есть, временное ограничение права лица (объекта санкций) пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это «тревожная информация», которая может привести к «военному решению в Донбассе».
В Мьянме в столкновениях с полицией погибли три человека, десятки ранены
В Мьянме два демонстранта убиты и около тридцати ранены, когда полиция открыла огонь по участникам митинга против правящей хунты. Как сообщает Международное французское радио, это второй случай гибели протестующих в результате столкновений с полицией после военного переворота, произошедшего 1 февраля. Субботнее кровопролитие произошло в городе Мандалай (центральная Мьянма), когда полиция проводила рейд на судостроительном предприятии.
Применение силы против мирных манифестантов осудил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, в понедельник на встрече в Брюсселе министров иностранных дел Европейского союза «будут обсуждаться последние события в Мьянме и приняты соответствующие решения».
По данным правозащитников, в Мьянме продолжаются аресты: более пятисот человек находятся за решеткой - это политические лидеры, бастующие должностные лица, монахи и активисты). После задержаний были отпущены не более сорока человек.
За сутки в Абхазии выявлено 9 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 170 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 человек, 50 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Ткварчельской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 14, в сухумском российском военном госпитале - 19 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12680 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11980 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Грузинская оппозиция не исключает переноса акций в случае начала переговоров
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил сегодня, что оппозиция готова к диалогу и сделает все возможное, чтобы способствовать деэскалации процесса, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Если начнется переговорный процесс, конечно, протесты могут быть отложены», - сказал один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе. По его словам, задача и цель оппозиции заключается не в акциях протеста, а в разрядке политического кризиса в стране.
«В противном случае мы можем увидеть процессы, которые невозможно будет контролировать, и нашей стране и нашим гражданам будет нанесен большой ущерб. Поэтому наша задача - договориться в обоих направлениях - по Мелия и кризису, который возник после 31 октября», - сказал Джапаридзе.
Ранее сегодня председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что в ближайшее время будет назначен пятый раунд переговоров между оппозицией и властью с участием дипломатического корпуса. По его словам, послы Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза будут продолжать фасилитацию процесса.
«Америка и Евросоюз по-прежнему на своем месте. Они продолжат фасилитацию. Если от оппозиции исходит сигнал о диалоге, это очень хорошо. Если они готовы к диалогу, значит, очень скоро будет назначен пятый тур», - сказал Николоз Самхарадзе.
- После отставки премьер-министра страны Георгия Гахария, оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказываются работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
- Напомним: уже прошло четыре раунда переговоров между грузинской оппозицией и властью с участием дипломатического корпуса.
Суд по «делу о клевете» признал Алексея Навального «виновным»
В Москве завершается заседание мирового суда по уголовному делу о клевете в отношении оппозиционного политика Алексея Навального. Судья зачитывает приговор. Ранее подсудимый выступил с последним словом по этому делу.
Ранее в субботу Московский городской рассмотрел апелляционную жалобу Алексея Навального на замену условного срока на реальный по так называемому делу «Ив Роше» и оставил ее без удовлетворения. Мосгорсуд зачел в срок отбывания наказания время, которое Навальный провел под домашним арестом, а также месяц в СИЗО «Матросская тишина». С учетом этого оппозиционер будет находиться в колонии около 2 лет и 5 месяцев, на полтора месяца меньше, чем ожидалось раньше.
Навальный был приговорен в 2014 году за мошенничество к трем с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год).
Решение о задержании Мелия попытаются оспорить через Апелляционный суд
Адвокаты председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия попытаются обжаловать решение о заключении под стражу лидера оппозиции через Апелляционный суд. Об этом сегодня, 20 февраля, на брифинге заявил юрист Дито Садзаглишвили, представляющий интересы Мелия.
17 февраля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для Мелия с залога на заключение. Политик проходит по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова». Он обвиняется в организации «группового насилия» во время акции протеста и «попытке штурма парламента», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Адвокаты Мелия намерены оспорить резолютивную часть решения судьи Нино Чахнашвили, где указано, что приговор, вынесенный в ходе рассмотрения дела по существу, не подлежит обжалованию. Садзаглишвили считает, что это противоречит как Конституции Грузии, так «принципу двух инстанций», который означает возможность рассмотрения дела по существу только в двух инстанциях.
Адвокаты просят Апелляционный суд руководствоваться Конституцией, в том случае, если рассмотрение их иска на основании Уголовно-процессуального кодекса будет невозможно. В качестве альтернативы Апелляционному суду предлагают обратиться к Конституционному суду. По словам Садзаглишвили, у Апелляционного суда есть 72 часа для того, чтобы решить, принять или нет их иск к рассмотрению. В том случае, если это произойдет, то рассмотрение дела Мелия в нижестоящем суде будет приостановлено.
Садзаглишвили подчеркнул, они по-прежнему убеждены в том, что дело Мелия сфабриковано и мотивы любого ответа суда будут политическими. Несмотря на все это, адвокаты не планируют опускать руки и прекращать судебную тяжбу. Юристы считают, что так они смогут продемонстрировать, что в случае Ники Мелия даже право на защиту – это инструмент политического преследования, используемый властями.
- Пока Мелия остается на свободе. 18 февраля МВД Грузии объявило о временной отмене операции по исполнению судебного решения. Причиной послужила отставка Георгия Гахария с должности премьер-министра. Глава правительства объявил об отставке, сообщив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.
В России подтвержден первый в мире случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа
В России подтвержден первый в мире случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа. Об этом заявила главный санитарный врач Анна Попова в эфире канала «Россия-24». По ее словам, болезнь выявлена у семи сотрудников птицефабрики на юге страны.
По словам Поповой, вирус у заболевших протекал в легкой форме, они чувствуют себя хорошо. Утверждается, что штамм, которым люди раньше никогда не болели, пока не передавался от человека к человеку, но это возможно в будущем.
В ноябре научный центр «Вектор» сообщал, что в 15 регионах России циркулирует новый вирус гриппа типа A (H5N8) среди домашней и дикой птицы. При этом для человека вирус был не опасен, сообщает «Интерфакс».
В начале января агентство РБК сообщало о масштабной вспышке птичьего гриппа на фабрике в станице Новомышастовская в Краснодарском крае. Тогда предприятию пришлось уничтожить все поголовье в размере 406 тысяч птиц, в десятикилометровой зоне началась вакцинация птицы и людей. Имела ли Попова в виду эту вспышку, не сообщается.
Вирусы гриппа типа А обладают способностью быстро меняться, выработать к ним постоянный иммунитет невозможно. Эпидемиологи опасаются, что если разновидности птичьего гриппа начнут передаваться между людьми, человечество может столкнуться с новой пандемией.
Жигимантас Павиленис: Вы боретесь друг с другом, и это самый большой подарок Путину
Прибывший сегодня, 20 февраля, в Грузию председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис провел встречу со своим грузинским коллегой Николозом Самхарадзе.
«Объединитесь сейчас, пока еще не поздно, будет уже поздно, когда вы снова увидите танки на ваших улицах и проблема в том, что России сегодня не нужны танки, вы сами боретесь друг с другом, и это самый большой подарок Путину. Пожалуйста, остановитесь!» – так обратился он к власти и оппозиции после встречи с Самхарадзе.
По его словам, Грузия может потерять все, в то время как сейчас перед ней открыто окно возможностей в условиях новой администрации США и повышенного фокуса Евросоюза к демократическим странам. По словам Жигимантаса Павилениса, сегодня ситуация в Кавказском регионе достаточно сложная, и Западу нужна Грузия - как лидер для обеспечения стабильности региона.
«С моим коллегой был довольно хороший разговор в связи с евроатлантическими устремлениями Грузии. Могу сказать, что для Грузии сейчас появляется окно возможностей в условиях прихода новой администрации президента в Вашингтоне, а также с новой энергией ЕС, которая сфокусирована на демократии. Хочу, чтобы Грузия была чемпионом в этом регионе, потому что Грузия - маяк этой политики на Кавказе. У вас довольно сложная ситуация в Кавказском регионе, и для того, чтобы мы были готовы внести вклад в процесс стабильности региона, нам нужна Грузия - как лидер, как чемпион. Именно для этого нужно осуществить деэскалацию во внутригосударственной ситуации, вам нужно найти путь к диалогу.
Что мы пытаемся сказать, и это будет повторяться на всех уровнях, на уровне министра иностранных дел и президента Литвы, которые могут приехать в Грузию, это то, что мы готовы помочь вам в этом процессе своим историческим опытом. Пожалуйста, сделайте все возможное для объединения! Завтра вы отметите День Конституции, также приближается 100-летие оккупации, давайте отметим эти дни как дни объединения и диалога. Надеюсь, обе стороны найдут в себе силы для этого», - заявил Павиленис.
- Рабочий визит Павилеониса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.
- После отставки премьер-министра страны Георгия Гахария, оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказываются работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
Ника Мелия: Мы готовы к диалогу с подключением нашего партнера, Литвы
«Хочу поблагодарить нашего партнера - Литву, ее яркого представителя, который проявил невероятное внимание в отношении нашего государства и страны в то время, когда ситуация действительно тяжелейшая», - заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия после встречи с председателем комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантасом Павиленисом.
Как пояснил Мелия, оппозиция готова способствовать деэскалации политического процесса, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Мы - оппозиция, и от имени оппозиции могу смело сказать, что мы сделаем все, чтобы способствовать деэскалации процесса, мы готовы к диалогу с подключением нашего партнера, Литвы, и не только Литвы. Мы надеемся, что хотя бы в этом случае власть адекватно оценит реальность. Самое главное, оппозиция как имела желание, чтобы ситуация не доходила до такого положения, так по-прежнему стремится к диалогу, только диалог должен быть ориентирован на результат, а не диалог ради диалога», - заявил Мелия.
- Рабочий визит Павилениса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.
- После отставки премьер-министра страны Георгия Гахария, оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказываются работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
Госинспекция расследует жалобы на действия полицейских во время митингов в Тбилиси
Служба государственной инспекции Грузии проверяет сообщения о применении полицейскими силы в отношении участников протестной акции в центре Тбилиси 19 февраля. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 20 февраля.
На основании жалоб, поступивших в службу, расследование начато по пункту «б» части 3 статьи 333 УК Грузии – «превышение служебных полномочий с применением насилия».
В рамках проверки следственное управление Госинспекции уже допросило одного из задержанных на митинге, назначено медицинское обследование. На опрос в ведомство вызваны и другие лица, имеющие отношение к делу. «Служба государственного инспектора проведет все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения эффективного расследования», - говорится в заявлении.
- 19 февраля в ходе протестных акций у парламента Грузии 25 человек были задержаны по обвинению в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии). Всех их освободили из-под стражи под расписку вечером того же дня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Среди задержанных были пятеро представителей оппозиционной партии «Лело для Грузии», которые протестовали из-за выдвижения на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Кроме того, задержаны были еще 20 гражданских активистов, которые пытались установить палатки на проспекте Руставели.
В Дагестане вынесен приговор по делу о создании ячейки «Ат-Такфир валь-Хиджра»
Кировский районный суд Махачкалы приговорил 47-летнего Багавудина Омарова к 3 годам лишения свободы и 1 году ограничения по обвинению в организации ячейки запрещенной в России экстремистской организации »Ат-Такфир валь-Хиджра». Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщили в правозащитном центре «Мемориал».
С учетом времени, проведенного под стражей, Омарова освободили в зале суда. Прокурор запрашивал для него семь лет лишения свободы.
ПЦ «Мемориал» признал Багавудина Омарова политзаключенным. Он был задержан в результате спецоперации в Махачкале в ноябре 2018 года.
- В январе 2020 года в Дагестане ФСБ отсчиталась о поимке шести членов ячейки «Ат-Такфир валь-Хиджра». Все задержанные - граждане России.
- В декабре 2019 года Верховный суд Карачаево-Черкесии признал виновными восемь местных жителей за участие в той же религиозной организации. Они были задержаны в мае 2018 года.
- В июне 2019 года в Карачаево-Черкесии задержали 12 участников «Ат-Такфир валь-Хиджра». Во время задержания у них были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы.
Пять комитетов парламента Грузии поддержали четырех кандидатов в министры
Члены парламентского финансово-бюджетного комитета, комитетов по, отраслевой экономике и экономической политике, аграрным вопросам, окружающей среде и природным ресурсам, а также по региональной политике и самоуправлению поддержали кандидатов в министры - Натию Турнава, Ираклия Карселадзе, Левана Давиташвили и Иване Мачавариани.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 20 февраля, на совместном заседании комитетов были заслушаны кандидаты на посты министров охраны окружающей среды и сельского хозяйства; экономики и устойчивого развития; регионального развития и инфраструктуры; финансов и иностранных дел и, соответственно, правительственная программа.
21 февраля в парламентских комитетах продолжат заслушивать остальных кандидатов. 22 февраля кандидат в премьеры и кабинет встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. В этот же день в парламенте, в формате пленарного заседания, будет принято решение о выражении доверия правительству.
- Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
- Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который уже возглавлял грузинское правительство в 2013-2015 годах, а в кабинете Гахария занимал пост министра обороны.
В Норильске на обогатительной фабрике произошло обрушение
В Норильске на горно-обогатительной фабрике, произошло обрушение одного из цехов, в котором в тот момент находилось восемь работников предприятия. Сообщается о двух погибших.
По информации регионального МЧС, на территории Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея дробильного цеха. Двое рабочих самостоятельно выбрались из-под завалов, еще четверых достали спасатели и передали врачам. Один пострадавший умер в больнице, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Одного из сотрудников предприятия нашли мертвым под завалами. Поиски еще одно рабочего продолжаются.
Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.
По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Руководство фабрики хотело провести строительно-ремонтные работы. 8 февраля сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи, однако сегодня произошло обрушение.
Прокуратура также организовала проверку соблюдения техники безопасности на фабрике. Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норильского никеля». После обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции.
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