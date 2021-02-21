Число задержанных у парламента Грузии увеличилось до 8 человек

Число задержанных на митинге у парламента Грузии в центре Тбилиси увеличилось до 8 человек. Информацию об этом распространяет пресс-служба МВД.

Сегодня, 21 февраля, несколько десятков активистов собрались на проспекте Руставели, чтобы отметить 100-летие со дня принятия первой грузинской Конституции. Они выступили в защиту конституционных прав граждан, одним из которых является свобода собраний. С собой активисты принесли листовки с выдержками из статьи 33 Конституции 1921 года. В ней говорилось, что невооруженные граждане имеют право на публичные собрания как в помещениях, так и на улице, и согласия властей для этого им не требуется.

Представители различных НПО и общественных движений планировали установить у парламента на проспекте Руставели шатер, где будут проводиться лекции об истории Грузии. Полицейские не позволили сделать этого. Гражданские активисты расценили это, как очередное нарушение их прав. Во время перепалки произошли первые задержания, сообщает агентство «Новости-Грузия».

После активисты символически установили небольшую палатку с персонажами популярного мультфильма и закрепили на нем фото депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, официальный визит которого в Грузию в июне 2019 года вызвал массовые протесты. Теперь уже она стала причиной спора между сотрудниками МВД и активистами. Протестующие предприняли еще несколько попыток установить палатки, задержания продолжились.

Как заявляют в МВД, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, участники акций не подчинились законным требованиям полицейских, продолжая свои противоправные действия, и их пришлось задержать. Все восемь человек обвиняются в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве ссылаются на закон Грузии «О полиции», согласно которому право на установку палаток перед зданием парламента может быть ограничено в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка или предотвращения правонарушений. Одновременно в МВД заявляют, что неоднократно предлагали протестующим «альтернативное место для установки палатки».

Аппарат Народного защитника Грузии расценил действия сотрудников МВД как «неоправданное вмешательство в свободу собраний», указав, что демонстранты имеют право на установку палаток и других временных сооружений, которые не блокируют входы в административные здания или движение транспорта.