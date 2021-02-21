Оппозиция готова повременить с протестами, чтобы начать переговоры с «Грузинской мечтой»

Оппозиция готова отложить анонсированные протестные акции, чтобы предоставить правительству «Грузинской мечты» все возможности для начала переговоров и других шагов по выходу из кризиса. Об этом сегодня, 21 февраля, на брифинге заявила одна из лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Хатия Деканоидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ранее на этой неделе около двух десятков оппозиционных партий объявили о проведении масштабного митинга 25 февраля. Предполагалось, что акция, приуроченная к годовщине советизации Грузии, станет началом серьезного протестного движения с требованием проведения новых парламентских выборов.

«Для того, чтобы мы, как ответственный политический спектр, позаботились о спасении политического будущего этой страны, мы готовы параллельно согласованию переговоров снова дать властям срок, пространство для компромисса и перенести анонсированную акцию», - заявила Деканоидзе.

Оппозиция призывает власти возобновить переговоры при участии международных партнеров. Стороны начали диалог вскоре после парламентских выборов, итоги которых оппоненты властей объявили сфальсифицированными и отказались входить в парламент. Как указала Деканоидзе, их требования остаются прежними: выполнение соглашения от 8 марта 2020 года, прекращение всех политически мотивированных дел и преследования политических лидеров, назначение внеочередных выборов и смена администрации ЦИК Грузии.

Она добавила, что у переговоров нет альтернативы, и международные партнеры придерживаются аналогичного мнения.

О возможной отмене акции было объявлено после встречи лидеров оппозиции, участие в которой также принимал председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис, прибывший в Тбилиси с чрезвычайным визитом в роли посредника. Накануне Павиленис также провел встречу с представителями «Грузинской мечты». По ее итогам он заявил, что в правящей партии не отказываются от переговоров с оппозицией и «готовы наводить мосты».