Прибывший в Тбилиси член сейма Литвы призывает власти Грузии пойти на уступки оппозиции

Власти Литвы готовы выступить посредниками диалога между оппозицией и властями Грузии, который поможет разрешить существующий политический кризис. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Зигимантас Павильонис, прибывший в Тбилиси.

Рабочий визит Павильониса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.

Сегодня утром у Павильониса состоялись переговоры с лидерами «Европейской Грузии», а затем и с руководством «Единого национального движения». По данным телекомпании «Мтавари», также у него назначена встреча с грузинским коллегой - председателем комитета по международным отношениям парламента Грузии Николозом Самхарадзе.

«Говорите друг с другом, прекратите политические репрессии, освободите политических заключенных, прекратите политические дела в судах, которые не способствуют процессу, и начните наведение мостов в будущее. Мы готовы помочь. Именно поэтому я надеюсь на то, что дело Ники Мелия разрешится положительно», - заявил Павильонис после встречи в офисе ЕНД.

Он считает, что сейчас власти Грузии должны пойти на уступки, однако, в конечном счете, необходимо найти решение, которое бы оказалось приемлемым для всех сторон. Павильонис также указал, насколько сотрудничество властей и оппозиции важно для процесса интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Это ваш выбор - быть лидером или стать жертвой различных внутренних и внешних ударов, - отметил член сейма Литвы.

«Когда Литва вступала в ЕС и НАТО, правые и левые всегда работали вместе. [Оппоненты] нас никогда не задерживали. Если репрессии и конфликт продолжатся, если продолжится путь угроз, шансы Грузии уменьшатся. Членами НАТО и ЕС становятся только лучшие», - добавил он.