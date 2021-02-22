Число умерших от COVID-19 в США превысило потери в мировых войнах

Коронавирус унёс жизни 500 тысяч американцев

В США число жертв коронавируса приблизилось к полумиллиону человек, говорит статистика на сайте Университета Джона Хопкинса. Это больше, чем погибло за время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме, обращают внимание американские СМИ. По данным сайта Worldometers, число умерших пациентов в США уже превысило 500 тысяч.

Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в стране заболели более 28 миллионов человек. На втором месте – Индия, где выявлено более 11 миллионов заражений коронавирусом. На третьем месте находится Бразилия. Там коронавирус выявили более, чем у 10 миллионов человек. Россия занимает четвёртое место по числу больных с начала пандемии – более четырёх миллионов.

В мире, по последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у более чем 110 миллионов человек. Умерли за это время почти два с половиной миллиона пациентов.

Коронавирус нового типа начал распространяться из Китая в конце 2019 года. Эпицентром распространения стал город Ухань. По официальной версии, вспышка болезни началась на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы.

Существует и гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Ухань в начале года, пока не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19. Наиболее вероятной версией ВОЗ считает передачу вируса от животного к человеку через промежуточное звено. Гипотезу о распространении вируса из лаборатории специалисты назвали маловероятной. При этом в организации подчеркнули, что пока не отметают ни одной версии о вероятном происхождении вируса.