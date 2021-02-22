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Число умерших от COVID-19 в США превысило потери в мировых войнах
Коронавирус унёс жизни 500 тысяч американцев
В США число жертв коронавируса приблизилось к полумиллиону человек, говорит статистика на сайте Университета Джона Хопкинса. Это больше, чем погибло за время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме, обращают внимание американские СМИ. По данным сайта Worldometers, число умерших пациентов в США уже превысило 500 тысяч.
Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в стране заболели более 28 миллионов человек. На втором месте – Индия, где выявлено более 11 миллионов заражений коронавирусом. На третьем месте находится Бразилия. Там коронавирус выявили более, чем у 10 миллионов человек. Россия занимает четвёртое место по числу больных с начала пандемии – более четырёх миллионов.
В мире, по последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у более чем 110 миллионов человек. Умерли за это время почти два с половиной миллиона пациентов.
Коронавирус нового типа начал распространяться из Китая в конце 2019 года. Эпицентром распространения стал город Ухань. По официальной версии, вспышка болезни началась на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы.
Существует и гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Ухань в начале года, пока не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19. Наиболее вероятной версией ВОЗ считает передачу вируса от животного к человеку через промежуточное звено. Гипотезу о распространении вируса из лаборатории специалисты назвали маловероятной. При этом в организации подчеркнули, что пока не отметают ни одной версии о вероятном происхождении вируса.
Другие новости дня
Гарибашвили: 80% COVID-ограничений будут сняты уже на этой неделе
80% COVID-ограничений будут сняты в Грузии уже на этой неделе. Об этом в парламенте сообщил кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили.
«На этой неделе у нас будет первое заседание координационного совета, на котором мы объявим конкретные мероприятия по смягчению ограничений», – сказал он на заседании фракции «Грузинская мечта».
Как пишет «Интерпрессньюс», Гарибашвили затронул и тему вакцинации и отметил, что страна получит первую партию вакцин уже в марте.
«Смягчения будут задействованы уже с этой недели, разумеется, при тесной координации с эпидемиологами, с учетом их рекомендаций и рекомендаций министра здравоохранения. Что касается вопроса о том, когда поступит вакцина – первая вакцина, как я услышал от министра здравоохранения, будет ввезена в марте, и к концу года мы проведем вакцинацию 60% нашего населения, разумеется, это будет добровольным», – сказал Ираклий Гарибашвили.
- Грузия планирует начать вакцинацию препаратами производства BioNTech/Pfizer (Германия/США) и AstraZeneca/Оксфордский университет (Великобритания). Первая партия, предназначенная для медработников, должна была поступить в страну в конце февраля. Сейчас власти говорят о задержке в 1-2 недели.
Гарибашвили планирует обсудить тему Давид-Гареджи с «мудрым правителем» Азербайджана
Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, что поездка в Азербайджан будет для него одним из первых зарубежных визитов. Гарибашвили планирует обсудить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Гарибашвили говорит, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит «мудрый правитель, господин Алиев», с которым у него «очень хорошие отношения».
«У нас будет диалог с Азербайджаном, нашим братским государством. Верю, что господин Алиев и дружественная азербайджанская сторона примет разумные решения, мы сможем провести переговоры и найти общий язык», – сказал он.
Гарибашвили также обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в предательстве и добавил, что тот принял решения, которые нанесли ущерб стране.
- Протяженность государственной границы Грузии и Азербайджана составляет 446 км. Монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен вдоль спорного участка границы.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- По делу были задержаны экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. В конце января Тбилисский городской суд обвободил их под залог. Прокуратура сообщила, что теперь следствие будет направлено на выявление тех высокопоставленных чиновников, поручение которых и выполняли ученые.
В Анкаре пройдёт встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Барамов 23 февраля отправится с рабочим визитом в Анкару.
Как сообщает МИД Азербайджана, он примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана. О том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе встречи, не сообщается.
Отметим, что 19 февраля в Баку была запланирована трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции. Переговоры были отложены из-за отставки грузинского правительства.
Ранее Баку и Ашхабад сообщили, что планирует совместно осваивать месторождение на Каспии. В частности, был подписан межправительственный меморандум разработке углеводородного месторождения «Достлуг».
«Грузинская мечта» критикует литовского депутата за слова: «Вы уже теряете территории, хотите потерять и будущее?»
Руководитель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе и кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили критикуют председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса.
Литовский парламентарий, находящийся с визитом в Грузии, накануне заявил: «Вы уже теряете территории, хотите потерять и мечту? Если не объединитесь, не будете работать вместе, придется заплатить большую цену».
Эти слова руководители правящей партии Грузии считают «странными» и «возмутительными».
«Как оказалось, в его заявлении была такая фраза: «Вы уже потеряли территории, а сейчас теряете мечту». Такие заявления относительно оккупированных территорий нашей страны абсолютно неприемлемы», – отметил Мамука Мдинарадзе.
Ираклий Гарибашвили же заявил, что Павилёнис связан с оппозиционной партией «Национальное движение», а для него и лидеров «Грузинской мечты» заявления политика «ничего не значат».
«Мы – гостеприимная страна, но оскорбления со стороны гостей для нас неприемлемы», – отметил кандидат на пост премьер-министра, выступая в парламенте.
- Председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис провел в Тбилиси встречи с лидерами оппозиции и представителями «Грузинской мечты». Он призвал власти Грузии пойти на уступки оппозиции. Он говорит, что «если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО, то, сажая друг друга в тюрьмы», страна туда точно не попадет.
Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции в связи с делом Навального
Министры иностранных дел стран Европейского союза сегодня на встрече в Брюсселе обсуждают возможные меры в связи с решением российского суда отправить в колонию оппозиционера Алексея Навального.
Страны ЕС считают уголовное преследование Навального политически мотивированным, они призывали Россию немедленно освободить его. Призыв не был услышан, 20 февраля Мосгорсуд подтвердил решение суда низшей инстанции о замене Навальному условного срока на реальный по старому уголовному делу.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа, ожидается, что на сегодняшнем заседании министры договорятся о том, что против России должны быть расширены санкции, после чего начнётся работа над составлением санкционных списков. Они могут быть готовы в марте.
То, что новые санкции в связи с делом Навального практически неизбежны, подтвердили также главы МИД ряда стран ЕС, в том числе Люксембурга и Австрии. Открытым остаётся вопрос о масштабе этих санкций.
Большинство комментаторов считает, что полномасштабные экономические санкции вряд ли возможны. Санкции будут персональными. По данным источников ряда СМИ, они коснутся прежде всего чиновников, непосредственно причастных к уголовному преследованию Навального. То, что в санкционный список войдут бизнесмены из окружения Владимира Путина, маловероятно.
Соратники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов, по данным издания Euractiv, в воскресенье на видеоконференции с главами МИД 8 стран ЕС выступали за включение в санкционный список людей из окружения Путина. По словам Волкова, Кремль понимает разговор только "с позиции силы", и только прямое санкционное давление на приближённых Путина может помочь освободить Навального. Такого же подхода придерживается, в частности, Литва, которая инициировала видеоконференцию.
В то же время, дипломатические источники утверждают, что в новый санкционный список войдёт около 6 человек. Против стольких же российских чиновников и генералов были введены санкции осенью - в связи с отравлением Алексея Навального. В списке, который ранее передали представителям ЕС и США соратники Навального - 35 имён, в том числе олигархи и медиаменеджеры государственных СМИ.
Не исключено, что для введения санкций ЕС воспользуется недавно одобренным новым механизмом - аналогом американского "закона Магнитского". Он позволяет вводить санкции за нарушения прав человека по всему миру. Не исключается, что в соответствии с ним санкции введут и против ответственных за военный переворот в Мьянме. Эта тема сегодня тоже на повестке дня.
Главы МИД стран ЕС также намерены в понедельник провести видеоконференцию с госсекретарём США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить важнейшие глобальные проблемы. Будет ли среди этих проблем ситуация в России, не сообщается.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва "готова" к разрыву отношений с ЕС в случае, если Брюссель введёт жёсткие санкции. Россия обвиняет ЕС во вмешательстве во внутренние дела в связи с делом Навального, настаивая на том, что осуждение оппозиционера не связано с политикой.
Кремль не комментирует обмен израильтянки на вакцину для Сирии
Россия и дальше будет помогать Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Дамаску в рамках возможного обмена гражданки Израиля, задержанной в Сирии. Информацию об обмене опубликовала The New York Times.
Издание утверждает, что израильтянка перешла границу с Сирией случайно. Сирия согласилась вернуть израильтянку при условии, что Израиль закупит для Дамаска партию "Спутника V", говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дважды говорил с российским президентом Владимиром Путиным и просил о помощи в возвращении израильтянки. В сообщении на сайте премьера говорится, что он разговаривал с Путиным дважды – 8 и 13 февраля. После этого задержанную израильтянку доставили в Москву. Оттуда 19 февраля она прилетела в Тель-Авив.
Израиль в обмен на свою гражданку выдал Сирии двух пастухов, задержанных на Голанских высотах. По данным The New York Times, предполагалось, что женщину обменяют на двух жителей Голан, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Но один из них отказался от освобождения в Сирию, с другим до сих пор проводят следственные действия израильские спецслужбы.
СМИ пишут, что обмен людьми был формальностью, а на самом деле Дамаск поставил Израилю условие поставки российской вакцины в Сирию. По данным израильской газеты Haaretz, речь идёт о сотнях тысяч доз.
Жители Палестинской автономии и израильтяне раскритиковали Нетаньяху за поставку российской вакцины в Сирию. В Израиле идёт массовая вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech. На Западный берег Израиль направил несколько тысяч доз российской вакцины, а поставки в сектор Газа только начинаются, пишет The New York Times. В Израиле утверждают, что соглашения с Палестинской автономией не обязывают оказывать медпомощь жителям территорий. При этом израильские власти заявляют о готовности помочь палестинцам после окончания массовой вакцинации в Израиле.
Гарибашвили: «Революция роз» полностью разорила безнадежную экономику Грузии
Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в течение 100 дней представит 10-летний план развития страны. При этом, выступая с трибуны парламента, Гарибашвили раскритиковал «Национальное движение», правившее в стране в 2003-2012 годах.
«Нашему народу, уставшему от тяжелого десятилетия, надежду вселила т.н. «Революция роз». Однако, вместо мнимого развития, наша и так безнадежная экономика была полностью развалена и разорена», – сказал он.
Гарибашвили считает, что необходимо сделать экономику и политику в стране прогнозируемыми.
«Каждый человек, каждый бизнесмен должен почувствовать, что мы живем в стабильной среде, где нет места неожиданным и отягчающим ситуацию событиям, что государство будет их поддерживать во всех ситуациях, и что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Я также считаю, что роль государства в запуске роста экономики и поддержке бизнеса имеет решающее значение, особенно в условиях пандемии коронавируса. Более того, поддержка крупного, среднего и малого бизнеса станет краеугольным камнем государственной программы. Я считаю, что государство должно взять на себя основную ношу по сохранению бизнеса и рабочих мест», – заявил Ираклий Гарибашвили.
- Отметим, что из-за пандемии коронавируса спад грузинской экономики в прошлом году оказался рекордным за 26 лет.
- По данным Национальной службы статистики и международных организаций, рост ВВП Грузии при «Едином национальном движении» был максимальным в 2007 году (12.6%), при «Грузинской мечте» – в 2019 году (5%).
В Абхазии сообщили о приостановлении богослужений до определения статуса АПЦ
В храмах Абхазии до определения статуса Абхазской епархии временно прекращены богослужения. Об этом сообщил иерей Виссарион (Аплиаа) – глава епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике как Абхазская православная церковь. При этом, по его словам, храмы остаются открытыми для прихожан.
«Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)», – сказал иерей.
Как пишет РИА Новости, он также отметил, что не стал приостанавливать богослужения в главном кафедральном соборе в Сухуми. «Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор», – добавил он.
Виссарион (Аплиаа) надеется, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ.
«Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ - ред.) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем», – заявил он.
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СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
Коронавирус в Грузии: 147 новых случаев, 607 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3447 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 147 новых случаев коронавируса. Было проведено 5275 тестов: PCR-тестов – 2539, экспресс‐тестов на антиген – 2736. На выходных число проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 607 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 268 502, выздоровевших – 262 244.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,79%, за последние 14 дней – 2,6%, за последнюю неделю – 2,6%.
Ранее глава клинической группы по управлению COVID-19, руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что «комендантский час» и все другие ограничения, которые продолжают действовать в Грузии из-за пандемии коронавируса, могут быть отменены через две-три недели.
В Грузии могут измениться правила приема абитуриентов в вузы
В Грузии могут измениться правила приема абитуриентов в вузы. Об этом сегодня, 21 февраля, на объединенном заседании комитетов парламента Грузии заявил кандидат в министры образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.
«Мы обсуждаем такой подход, чтобы вместе с баллами реформированных национальных экзаменов предусмотрены были и другие компоненты, такие как средний балл в школе, рекомендации учителей и внеклассная работа», - сказал Чхенкели.
По его словам, этот метод апробирован в Америке, и в Грузии он будет внедрен по аналогичной модели.
Полтора года назад в Грузии была начата масштабная реформа системы образования. Одно из самых важных решений Минобразования - отмена выпускных экзаменов для школьников с 2019 года. С 2020 года абитуриенты сдают не четыре, а три обязательных экзамена. Сдачу такого предмета как общие навыки, который не преподается в школах, отменили.
В настоящее время, чтобы стать студентом, абитуриент должен сдать грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один предмет по выбору: литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Общие навыки абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава МВД Грузии объяснил, когда могут задержать Нику Мелия
МВД Грузии в любое время может возобновить процедуры по исполнению судебного решения и задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелия. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил журналистам и.о. министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
18 февраля МВД отложило задержание Мелия из-за отставки Георгия Гахария с должности премьер-министра. Лидер оппозиции дожидался полицию в штаб-квартире ЕНД вместе с коллегами и сотнями сторонников, которые обещали «физически защищать» политика, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гомелаури подчеркнул, что решение об отмене операции принял лично он. Министр также указал, что это временная мера, однако конкретные сроки не определены – задержание Мелия может произойти «сегодня, завтра, через месяц или через три дня». «Официального переноса сроков не существует. Есть судебное постановление, и Министерству внутренних дел поручено его исполнение… Сейчас я не могу сказать, что оно отложено на один, два или пять дней», - заявил он.
Что касается отставки Гахария, по словам Гомелаури, он был в курсе этого решения, поскольку их связывают «очень хорошие отношения». «Как можно, если ты дружишь с человеком и у вас близкие отношения, чтобы он не сказал о своей отставке», - подытожил глава МВД.
- Гахария объявил об отставке на специальном брифинге, объяснив свое решение разногласиями с другими членами правящей команды по поводу исполнения решения суда о помещении Мелия в заключение.
- Параллельно выступлению премьера у офиса ЕНД шли последние приготовления к штурму. Все подъездные дороги к зданию полицейские перекрыли. Более того, согласно сообщениям журналистов, на базе Управления по особым поручениям МВД, которая находится неподалеку от штаба ЕНД, в течение всей ночи продолжалась мобилизация спецназа.
- В кабинете Ираклия Гарибашвили, представленного на пост премьера, Гомелаури сохранит свою должность. Как ожидается, парламент Грузии выразит доверие новому правительству 22 февраля.
В Новосибирске подожжён автомобиль активиста штаба Навального
В Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль с наклейкой «Навальный», сообщил портал «НГС». Владелец машины, волонтер регионального штаба оппозиционера, сказал, что уверен: происшествие связано именно с надписью.
Инцидент произошел вечером 19 февраля и попал на видеокамеру. На На кадрах видно, что подошедший к машине человек разбил окно и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью - и ушел.
Владелец услышал звуки сработавшей сигнализации, вышел во двор и увидел, что прохожие уже забросали салон снегом и потушили таким образом пламя.
По словам пострадавшего автовладельца, его удивило, что с 2018 года, когда он впервые разместил на машине надпись «Навальный», подобных происшествий не случалось.
В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердили информацию о поджоге. Заведено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого.
Схожие воздушные инциденты произошли в один день в двух странах
В субботу, 20 февраля, в США и Нидерландах произошли два похожих воздушных инцидента – обломки пассажирских самолетов упали на жилые районы.
В США самолет Boeing 777 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, потерял части правого двигателя. Один крупный обломок упал в саду жилого дома, другие – на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал. Как сообщила газета «Денвер-Пост», с неба сыпались какие-то обломки, причиняя ущерб местным жителям.
В самолете находились 230 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из них также не пострадал. Самолет вернулся в Денвер, совершив аварийную посадку. Причины аварии выясняются.
В тот же день на грузовом самолуте Boeing 747-400F, летевшем из Маастрихта в Нью-Йорк, в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Части обшивки двигателя упали, ранив на земле двух человек. Пожилая женщина была доставлена в больницу с травмой головы, а ребенок, попытавшийся поднять горячий обломок, получил ожоги. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Льежа, в Бельгии.
Сообщившие об этом западные СМИ сочли нужным отметить, что следственные органы не нашли связи между инцидентами в США и Нидерландах.
Парламентские комитеты большинством голосов выражают доверие кабинету Гарибашвили
Вопрос о выражении доверия кабинету министров и правительственной программе, которые представил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили, 22 февраля будет вынесен на пленарное заседание парламента.
Парламентские комитеты большинством голосов выражают доверие кабинету Гарибашвили.
22 февраля кандидат в премьеры и кабинет встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. Парламент, в формате пленарного заседания, примет решение о выражении доверия, для чего необходимо, по меньшей мере, 76 голосов.
В кабмине предполагаются следующие изменения: правительством будет руководить Ираклий Гарибашвили. На должность министра обороны представлен замглавы Минобороны Джуаншер Бурчуладзе. На посту министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили сменит ее первый заместитель Ираклий Карселадзе.
Все остальные министры остаются на своих должностях, и кабинет представлен в следующем составе:
- министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури,
- министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели;
- министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;
- госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции – Тея Ахвледиани;
- министр финансов – Вано Мачавариани;
- министр иностранных дел – Давид Залкалиани;
- министр юстиции - Гоча Лорткипанидзе;
- министр окружающей среды и природных ресурсов – Леван Давиташвили;
- министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнава.
Вопрос выражения доверия правительству вызван отставкой премьер-министра Георгия Гахария.
Оппозиция готова повременить с протестами, чтобы начать переговоры с «Грузинской мечтой»
Оппозиция готова отложить анонсированные протестные акции, чтобы предоставить правительству «Грузинской мечты» все возможности для начала переговоров и других шагов по выходу из кризиса. Об этом сегодня, 21 февраля, на брифинге заявила одна из лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Хатия Деканоидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ранее на этой неделе около двух десятков оппозиционных партий объявили о проведении масштабного митинга 25 февраля. Предполагалось, что акция, приуроченная к годовщине советизации Грузии, станет началом серьезного протестного движения с требованием проведения новых парламентских выборов.
«Для того, чтобы мы, как ответственный политический спектр, позаботились о спасении политического будущего этой страны, мы готовы параллельно согласованию переговоров снова дать властям срок, пространство для компромисса и перенести анонсированную акцию», - заявила Деканоидзе.
Оппозиция призывает власти возобновить переговоры при участии международных партнеров. Стороны начали диалог вскоре после парламентских выборов, итоги которых оппоненты властей объявили сфальсифицированными и отказались входить в парламент. Как указала Деканоидзе, их требования остаются прежними: выполнение соглашения от 8 марта 2020 года, прекращение всех политически мотивированных дел и преследования политических лидеров, назначение внеочередных выборов и смена администрации ЦИК Грузии.
Она добавила, что у переговоров нет альтернативы, и международные партнеры придерживаются аналогичного мнения.
О возможной отмене акции было объявлено после встречи лидеров оппозиции, участие в которой также принимал председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис, прибывший в Тбилиси с чрезвычайным визитом в роли посредника. Накануне Павиленис также провел встречу с представителями «Грузинской мечты». По ее итогам он заявил, что в правящей партии не отказываются от переговоров с оппозицией и «готовы наводить мосты».
Павиленис: Надеюсь, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии
«Я вижу много позитивных сигналов от оппозиции, от людей, которые отказываются проходить в парламент, я вижу от них добрую волю. Надеюсь, что за этим последует добрая воля со стороны правительства, и найдется компромисс для диалога», - сказал находящийся с визитом в Грузии председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.
«Мой визит подходит к концу. Мы все еще пытаемся навести мост между сторонами. Надеюсь, мы сможем это сделать. Я вижу много позитивных сигналов от оппозиции, от людей, которые отказываются проходить в парламент, я вижу от них добрую волю. Надеюсь, что за этим последует добрая воля со стороны правительства, и найдется компромисс для диалога, для достижения единства в этой стране. Путь к этому единству долог. Боюсь, что эскалация в Грузии зашла довольно далеко, но надеюсь, что не достигла крайней отметки. Прошу всех своих друзей хорошо подумать. У вас есть историческая возможность с новой администрацией в Вашингтоне. Я чувствую, что мы можем сделать это сейчас, чтобы не упустить эту возможность», - сказал Жигимантас Павиленис.
Жигимантас Павиленис выразил надежду на то, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии и свободы, передает Общественный вещатель.
«Но мы также будем предельно тверды. Если грузинское правительство загонит оппозицию в еще большую изоляцию, то мы, как ваши друзья, скажем правду о ваших действиях. Если они будут ошибочными, то правительству придется заплатить за это цену. Надеюсь, мы не дойдем до этого. Я надеюсь, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии и свободы, и использует эту возможность», - сказал Жигимантас Павиленис.
- Рабочий визит Павилеониса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме, вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Сам литовский политик заявил, что в Тбилиси планирует провести встречи как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции.
- После отставки премьер-министра страны Георгия Гахария, оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказываются работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
23-летний мужчина погиб при демонтаже здания в Рустави
23-летний мужчина погиб при демонтаже пристройки частного дома в Рустави.
«Он работал вместе с родственником, когда сорвавшаяся бетонная плита придавила молодого человека», - рассказал грузинской службе Радио Свобода житель улицы Островского. Когда на место прибыла бригада «скорой», он был уже мертв.
Согласно тому же источнику, родственник, которому помогал погибший, не пострадал.
В МВД Радио Свобода сообщили, что расследование ведется по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».
Представители Сейма Литвы встретились с грузинскими НПО
Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павиленис, посол Литвы Андрюс Калиндра и второй секретарь посольства Шаруне Кубилюте встретились с представителями грузинских неправительственных организаций. Встреча прошла в офисе Центра стратегического анализа Грузии.
Участники обменялись мнениями на текущую политическую ситуацию в Грузии, сообщает Общественный вещатель.
«В стране политический кризис, который политические партии просто не могут или не хотят разрядить. Литовское представительство очень важно в этом переговорном процессе. Очень важно, что при посредничестве депутатов Европарламента, работающих над этим вопросом, будет достигнута определенная договоренность с грузинскими политическими силами, потому что обе силы - «Национальное движение» и «Грузинская мечта» - являются членами европейской семьи политических партий. Именно с участием европарламентариев и США станет возможным начать диалог и прийти к соглашению, чтобы страна не столкнулась с очень серьезной проблемой», - сказал Вано Мачавариани, один из руководителей Грузинского центра стратегического анализа.
- Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
- 17 февраля более 500 соратников и сторонников оппозиции собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. 18 февраля утром полиция уже планировала штурм здания, однако он был отменен после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу реакции на действия Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тихановская: для победы демократии «понадобится больше времени»
Бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что для победы над режимом Александра Лукашенко потребуется больше времени, чем, возможно, рассчитывали участники акций протеста в стране. Об этом она сказала в интервью швейцарскому изданию Le Temps, которое цитирует Белорусская служба Радио Свобода.
«Возвращение к демократии потребует больше времени, чем планировалось» - сказала Тихановская. Она также признала, что на данный момент оппозиционные силы проиграли «борьбу за улицу». Причиной этого, по ее словам, стало насилие со стороны властей и отсутствие средств борьбы с ним у демонстрантов. По словам Тихановской, сейчас необходимо выстраивать структуры для продолжения борьбы, а весной могут возобновиться масштабные уличные акции протеста.
Ранее в интервью Белорусской службе Радио Свобода Тихановская выразила уверенность в окончательной победе протестного движения. «Мы уже не сможем жить при диктатуре, нынешний уровень репрессий только подстегивает людей к тому, чтобы добиваться перемен» - сказала она.
Уличные акции против Александра Лукашенко начались в августе, после президентских выборов, на которых по многочисленным свидетельствам были фальсификации. Наиболее массовыми они были в августе и в начале осени. Десятки тысяч демонстрантов были задержаны, многие подверглись избиениям и пыткам, несколько человек погибли в результате действий сотрудников правоохранительных органов.
Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя число их участников не столь велико, как раньше. Они проходят и в воскресенье, 21 февраля. В нескольких районах Минска состоялись марши солидарности с политзаключёнными. Проходят также акции, приуроченные к Дню белорусского языка.
Тихановская в интервью швейцарскому изданию также обсудила планы своего визита в Швейцарию. Оппозиционный лидер намерена встретиться с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также обратиться к швейцарскому правительству с просьбой заморозить активы Александра Лукашенко.
В декабре Мишель Бачелет осудила ухудшение ситуации с правами в Беларуси в своем выступлении на заседании Совета ООН по правам человека. Новое обсуждение в совете намечено на ближайший четверг.
Число задержанных у парламента Грузии увеличилось до 8 человек
Число задержанных на митинге у парламента Грузии в центре Тбилиси увеличилось до 8 человек. Информацию об этом распространяет пресс-служба МВД.
Сегодня, 21 февраля, несколько десятков активистов собрались на проспекте Руставели, чтобы отметить 100-летие со дня принятия первой грузинской Конституции. Они выступили в защиту конституционных прав граждан, одним из которых является свобода собраний. С собой активисты принесли листовки с выдержками из статьи 33 Конституции 1921 года. В ней говорилось, что невооруженные граждане имеют право на публичные собрания как в помещениях, так и на улице, и согласия властей для этого им не требуется.
Представители различных НПО и общественных движений планировали установить у парламента на проспекте Руставели шатер, где будут проводиться лекции об истории Грузии. Полицейские не позволили сделать этого. Гражданские активисты расценили это, как очередное нарушение их прав. Во время перепалки произошли первые задержания, сообщает агентство «Новости-Грузия».
После активисты символически установили небольшую палатку с персонажами популярного мультфильма и закрепили на нем фото депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, официальный визит которого в Грузию в июне 2019 года вызвал массовые протесты. Теперь уже она стала причиной спора между сотрудниками МВД и активистами. Протестующие предприняли еще несколько попыток установить палатки, задержания продолжились.
Как заявляют в МВД, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, участники акций не подчинились законным требованиям полицейских, продолжая свои противоправные действия, и их пришлось задержать. Все восемь человек обвиняются в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов.
В ведомстве ссылаются на закон Грузии «О полиции», согласно которому право на установку палаток перед зданием парламента может быть ограничено в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка или предотвращения правонарушений. Одновременно в МВД заявляют, что неоднократно предлагали протестующим «альтернативное место для установки палатки».
Аппарат Народного защитника Грузии расценил действия сотрудников МВД как «неоправданное вмешательство в свободу собраний», указав, что демонстранты имеют право на установку палаток и других временных сооружений, которые не блокируют входы в административные здания или движение транспорта.
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси протестуют против повышения цен на топливо
Протестные акции из-за повышения цен на автомобильное топливо проходят сегодня, 21 февраля, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия». В крупнейших городах Грузии состоялись протестные автопробеги. Среди участников были водители такси и микроавтобусов. Они указали, что за последние 3-4 недели стоимость бензина выросла в среднем на 40 тетри, что уже серьезно повлияло на их заработок.
В Кутаиси протестующие перекрыли дорогу у здания мэрии и краевой администрации. Чтобы разблокировать проезжую часть, на место прибыла полиция. Позже к акции присоединились местные оппозиционные политики и активисты. «Резко выросли цены на топливо. В таких условиях работать микроавтобусам и такси невозможно. Тогда мы должны также повысить стоимость проезда. Есть ли в этом смысл? Граждане не смогут пользоваться нашим транспортом из-за подорожания», - сказал один из участников митинга.
В Тбилиси к автовладельцам присоединились представители движения «Социальный взрыв», которые требуют отмены ограничений, введенных в Грузии из-за пандемии коронавируса.
Туроператоры, владельцы отелей и представители других сфер, которые до сих пор не могут возобновить работу, после обеда собрались в парке Рике в центре Тбилиси. Оттуда они продолжат протестное шествие к площади Первой Республики. Протестующие обещают продолжить акции и в последующие дни, пока правительство не возьмет под контроль вопрос повышения цен на топливо.
В Тбилиси произошел пожар в многоквартирном доме – есть пострадавшие
Два человека пострадали во время пожара в многоквартирном доме на улице Худадова в Надзаладевском районе Тбилиси. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Случай произошел сегодня, пожар начался на крыше дома. Согласно распространившейся информации, граждане получили легкие ожоги. Врачи «скорой» оказали им помощь на месте. Жизням пострадавших опасность не угрожает. Всех остальных жильцов 4-этажного дома эвакуировали.
В настоящее время пожар локализован и ведутся работы по его ликвидации. На месте мобилизовано 11 экипажей пожарных-спасателей.
Причина возгорания выясняется.
Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы»
Ираклий Кобахидзе награжден парламентским орденом «Свободы» за вклад в конституционную реформу в Грузии и ее авторство. Орден Кобахидзе вручил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Ираклий Кобахидзе поблагодарил собравшихся и сказал, что новая редакция Конституции Грузии - важный шаг, приближающий Грузию к полноправному членству в евроатлантической семье.
Наряду с орденом, Кобахидзе передана установленная законом денежная премия, которую лидер парламентского большинства перечислит детям с онкологическим диагнозом, сообщает Общественный вещатель.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 168, в общем составив 170 402. Согласно статистике, число выздоровевших пациентов увеличилось на 91 и сейчас составляет 161 994.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3164.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 801 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4443, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 704 797 (3334 за сутки).
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