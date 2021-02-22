Камма Гопия: «Домашнее насилие в Абхазии, конечно, существует»

В Абхазии стартовала общественная кампания по повышению осведомленности общества о домашнем насилии и продвижению закона о семейно-бытовом насилии. Активист Камма Гопия намерена представить общественности список организаций с контактами, чтобы жертвы насилия знали, куда они могут обратиться за помощью.

Астанда (имя вымышленное) – многодетная мать, жертва домашнего насилия. Ее избивал муж, теперь уже бывший. Женщина рассказала свою историю:

«Пришел, пьяный был, хотел забрать мою дочку. Она не шла (к нему), и он на этой почве разозлился. Он ударил меня, ударил табуреткой и поломал мне руку. У меня свидетель мама была в тот момент, и дети тоже видели. Потом я сумела вырваться, толкнула его. Не первый год он со мной так обращался, я уходила, а потом я помирилась, думала, что нормально будет».

Муж Астанды забрал младшую дочь. Знакомая посоветовала Астанде обратиться в администрацию села и в благотворительную организацию «Киараз» с просьбой помочь вернуть ей ребенка. Женщина подала на развод.

Активист Камма Гопия в то время была руководителем благотворительной организации «Киараз». Она была создана в 2015 году для оказания помощи социально-незащищенным слоям населения. Камма рекомендовала Астанде обратиться в Ассоциацию женщин Абхазии.

«Конечно, мы всегда сотрудничаем с Ассоциацией женщин Абхазии в этих вопросах. У нас всегда успешно завершаются наши дела. Женщина, с которой вы общались, как раз такой яркий пример положительного исхода дел», – сказала Камма Гопия.

В Кризисном центре при Ассоциации женщин Абхазии жертве насилия оказали юридическую и психологическую помощь.

«Высказав свою боль, свои обиды, свою историю, я набралась сил, я более смелая стала. И благодаря этому я пошла вперед. Пришлось чуть-чуть еще мне повоевать через органы опеки и забрать девочку, через прокуратуру. По сей день беспокоят, но уже не так. Мне органы опеки очень помогают», – призналась женщина.

Она считает, что в Абхазии должно быть больше кризисных центров для жертв насилия.

«Хочу сказать насчет этих центров – они нужны, и к ним нужно ходить, обращаться. Узнаешь по интернету, от знакомых, посоветуют, не мешкая, надо идти, обращаться туда. И тогда точное и правильное решение всегда ты сможешь принять».

Астанда говорит, что скандалы с мужем были на почве ревности. Она дала совет женщинам:

«Первый раз поднимет руку, или что-нибудь подобное, – уходите несмотря ни на что, не оставайтесь».

По словам женщины, в ее селе есть, как минимум, три семьи, где есть подобные случаи домашнего насилия.

Активист Кама Гопия, будучи руководителем благотворительной организации, периодически сталкивалась с таким негативным явлением, как насилие в семьях.

«Даже одного примера достаточно, чтобы понять, что домашнее насилие существует, но мы не все об этом знаем. Тема меня стала волновать, я понимала, что решать эти вопросы глобально очень сложно».

Камма – участник курса по гражданскому образованию в рамках проекта Фонда социально-культурных инициатив. У нее появилась возможность осуществить свой проект по повышению осведомленности общества о домашнем насилии.

Люди, которые подвергаются физическому, психологическому, экономическому насилию не говорят об этом вслух. Зачастую это связано с менталитетом. Между тем, о проблеме домашнего насилия в Абхазии пишут и говорят на протяжении многих лет представители гражданского общества, правозащитники, журналисты, но эта тема в республике все еще табуирована.

«Вот это табу на обсуждение этой темы – оно сегодня является большим барьером для того, чтобы каким-то образом предотвратить домашнее насилие в семьях. К сожалению, даже я, общаясь с молодежью, с различными чиновниками, часто слышу такие тезисы, что домашнего насилия в Абхазии не существует. Об этом говорят люди, которые не общаются с семьями, с которыми мы общаемся. Они не занимаются этими вопросами. Только такие люди могут не знать и не понимать, что насилие, конечно, в Абхазии существует», – подчеркнула Камма Гопия.

У организации пока нет статистики, нет в республике и официальных статистических данных. Но представители гражданского общества фиксируют отдельные факты домашнего насилия. Так, в республике за последние годы было несколько случаев, когда женщина была убита или доведена до самоубийства родственниками. Более 500 обращений было за 3,5 года в Кризисный центр Ассоциации женщин Абхазии.

«Даже если одна женщина, один ребенок или один человек с инвалидностью сталкивается с насилием по отношению к себе – это уже нужно пресекать. От насилия в семье не застрахован ни один человек. Нет такого разделения, что в малоимущих семьях насилия больше, а в семьях более благополучных насилия нет, оно есть и там, и там. Просто между двумя этими категориями есть один большой разрыв – семьи малоимущие зачастую просто не осведомлены о своих правах, они не знают, куда обращаться, они не понимают, что делать. А семьи, у которых социальный статус немного выше, у них есть какие-то возможности найти эту помощь. Но одно их связывает точно – они боятся последствий, поэтому они зачастую молчат, вынуждены терпеть на протяжении долгих лет, а то и на протяжении всей своей жизни то, что с ними происходит».

Жертвами насилия бывают чаще всего женщины, есть случаи насилия и в отношении детей. На протяжении жизни около 70% всех женщин в мире сталкиваются с насилием. Камма Гопия считает, что необходимо принять закон о семейно-бытовом насилии. Однако в абхазском обществе существуют разные мнения по данному вопросу.

Семь лет назад по инициативе Ассоциации женщин Абхазии был разработан законопроект о домашнем насилии, однако депутаты парламента его отклонили. В прошлом году Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл выступила за принятие закона о защите от семейно-бытового насилия.

«Почему-то наше общество боится того, что примут закон и сразу всех начнут сажать за какое-то малейшее нарушение. Нет, это закон, который нас защитит, он о профилактике, он об ответственности каждой структуры, он о возможностях людей, о четком понимании ситуации и о безопасности. Вот о чем нужно думать, прежде всего, когда мы слышим «закон о семейно-бытовом насилии». Вот это очень важно донести до людей», – объясняет Камма Гопия.

Ассоциация женщин Абхазии проводила несколько социологических опросов среди населения республики на тему домашнего насилия. В одном из последних опросов (осенью 2020 года) приняли участие 15 человек, представители разных возрастных категорий, национальностей, мужчины, женщины. Практически все респонденты признали, что данная проблема в Абхазии существует. Подавляющее большинство подчеркнули, что необходимо принять соответствующий закон.

В рамках общественной кампании по повышению осведомленности общества о домашнем насилии и продвижению закона о семейно-бытовом насилии уже открыты страницы в социальных сетях Facebook, Instagram, где будет размещена информация о способах защиты для жертв домашнего насилия, контакты общественных организаций. Также будут организованы дискуссионные клубы с участием молодежи, с жертвами домашнего насилия. Запланированы встречи с Уполномоченным по правам человека РА, представителями Ассоциации женщин Абхазии, «ООН женщины», сотрудниками социальной службы при Министерстве труда, занятости и соцобеспечения и, конечно, с депутатами. Активисты намерены достучаться до тех, кто принимает решения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия