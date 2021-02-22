Ненавидимая рука рынка. Краткий курс Ираклия Гарибашвили

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал к усилению роли государства в экономике. В своей программной речи он пообещал представить детальный план по выходу из кризиса за сто дней.

Выступая перед фракцией правящей «Грузинской мечты» в ранге кандидата на пост премьера, Ираклий Гарибашвили поделился своим пониманием стоящих перед страной вызовов, а также путями выхода из кризиса.

Среди первоочередных вопросов, требующих скорейшего решения – борьба с последствиями пандемии и преодоление острого экономического кризиса и массовой безработицы. В качестве долгосрочных вопросов – укрепление позиций местного производителя и снижение зависимости страны от продовольственного импорта. Будущий премьер видит выход в усилении роли государства:

«Мы 30 лет движемся по замкнутому кругу, так и не добившись перелома. Необходимо освободиться от мифов, препятствующих развитию страны. И главный из них заключается в представлении о том, что государство не должно вмешиваться в экономику, где все отрегулирует невидимая рука рынка. Однако пускать экономические процессы на самотек – не выход из тупика, история не знает таких прецедентов. Ни Европа, ни Америка не развивались по этому пути. Сильная роль государства в развитии экономики является нашим основным приоритетом, и все наши акценты будут перенесены на реализацию этой инициативы».

По словам экономиста, профессора университетов «Сакартвело» и «Кавкасия» Акакия Цомая, осталось неясным, что же подразумевает премьер под понятием «сильного государства» – укрепление социалистических начал или чистый вид авторитаризма?

«Мы помним три года его премьерства, когда он старательно позиционировал себя в качестве себя сильного, непримиримого вождя, но при полном доминировании правил свободного рынка. По этой причине нет оснований всерьез рассматривать его сегодняшние заявления в плане усиления роли государства в экономике. Или он имел в виду рост госаппарата? Пожалуй, это единственное «достижение», чем запомнился период их правления. Если же он имел в виду под сильным государством страны европейского образца, где роль государства выражена в силе демократических институтов, независимости суда и т.д., то это как раз то, что начисто игнорировалось в годы правления «Грузинской мечты». Поэтому у меня нет позитивных ожиданий – либо мы получим экономику образца Лукашенко, либо неконтролируемый хаос. Согласитесь, оба сценария весьма далеки от декларированного обещания Гарибашвили привести нас к дверям Евросоюза через несколько лет».

А по словам Сандро Чумбуридзе, главы бизнес-совета Грузия-ЕС, для преодоления экономического кризиса Грузии нужны новые лица, а не дрейф в сторону авторитаризма:

«Правящая партия рассчитывала на Гахария, как на эффективного кризис-менеджера, а в результате его уход стал неожиданным для команды. Бесконечная чехарда с премьерами плохо влияет на инвестиционный имидж страны. Скандальная отставка Гахария подтверждает, что премьерство Гарибашвили вытекает из политической повестки дня и мало связано с оздоровлением экономики. Поэтому я ничего не могу ожидать от нового премьера, который ничем не проявил себя в прошлом на этом посту. Грузии как никогда нужна команда реформаторов, а не люди, которые играют в свою игру и заняты отстаиванием политических интересов», – подытожил Сандро Чумбуридзе.

Необходимо отметить, что в своем сегодняшнем выступлении Гарибашвили ограничился общими фразами, не углубляясь в детали, пообещав лишь поэтапно, в течение 100 дней, представить общественности все инициативы правительства.