Людмила Скорик: «Пока, слава богу, другие штаммы обходят Абхазию стороной»

В Абхазии число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в сутки снизилось до девяти человек. По мнению главного санитарного врача республики, это связано с соблюдением санитарных и ограничительных мер.

В Абхазии наблюдается резкое снижение числа выявляемых COVID-19 положительных граждан. Эта тенденция наметилась в конце января и продолжается весь февраль, снижаясь постепенно со 112 зараженных коронавирусной инфекцией в сутки (данные на 22 января) до девяти человек, выявленных 20 февраля. Число тестирований в сутки сократилось почти в три раза – с 500 человек до 170.

15 февраля значительную часть ограничений сняли, детские сады и начальная школа начали работать, заведения общепита – обслуживают клиентов, рынки открыты шесть дней в неделю, понедельник назначен санитарным днем.

Тенденцию к снижению количества заболевших прокомментировала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик – по ее мнению, эта динамика вызвана тем, что люди прислушались к рекомендациям и стали их выполнять:

«Снизилась обращаемость в лечебные учреждения республики, скорее всего, это связано с тем, что у нашего населения выросла сознательность, люди поняли, что коронавирусная инфекция не обойдет нас стороной. Естественно, большая часть населения начала соблюдать те требования, о которых мы так долго говорили. Из такого маленького количества, обратившихся в лечебные учреждения республики, выявляется соответственно очень мало заболевших. Данные цифры говорят только о том, что весь мир не может ошибаться, и меры ограничительного характера и профилактики коронавирусной инфекции вели и ведут к снижению заболеваемости. Но о том, что Республика Абхазия победила коронавирусную инфекцию, говорить еще очень рано».

Людмила Скорик уверена, что у коронавирусной инфекции нет волнообразного распространения, всплеск заболеваемости может быть связан или с нарушением санитарно-эпидемиологических мер или с появлением новых штаммов вируса:

«Ни о каких волнах здесь речь не идет. Новая волна может быть в результате появления нового штамма вируса. В Республике Абхазия распространен только один штамм, который описан в научной литературе. Пока, слава богу, другие штаммы обходят нас стороной. Самое главное, не запустить их на территорию Республики Абхазия. В Грузии уже описаны случаи британского штамма вируса, поэтому нам надо сейчас требовать от лиц, которые перемещаются за пределы республики, чтобы они соблюдали и там все требования безопасности, потому что они могут стать переносчиками новых штаммов, которых в республике пока нет».

В Абхазии еще не приступили к вакцинации, здесь ждут российскую вакцину, которую просят прислать в виде гуманитарной помощи. По словам Людмилы Скорик, такая возможность может быть в марте:

«Этот вопрос держит на контроле президент Республики Абхазия. Я знаю, что он уже дважды посылал представителей нашего руководства в Москву. Желающих получить вакцину в первую очередь очень много, и, естественно, Российская Федерация сначала защищает население своей страны, а потом уже будет оказывать гуманитарную помощь. По моим данным, ожидается получение вакцин в марте».

Несмотря на отсутствие вакцин, подготовительные мероприятия разрабатываются, они будут включать в себя приобретение расходных материалов, средств индивидуальной защиты для персонала лечебных учреждений и обучение медиков.

Пресс-служба Кабинета министров информирует о том, что состояние здоровья премьер-министра Александра Анкваба, который лечится от коронавирусной инфекции в Москве, удовлетворительное. Из палаты интенсивной терапии он переведен в стационар, где проходит реабилитацию.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией на данный момент составляет 12680 человек, 195 летальных случаев. В лечебных учреждениях Абхазии лечатся 65 человек, из них 16 тяжелых пациентов и 25 – средней степени тяжести.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия