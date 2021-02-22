Вторая премьера Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили официально вернулся на пост премьер-министра Грузии. Судя по его выступлению перед парламентом, он не намерен отказываться от былой жесткости по отношению к политическим оппонентам, некоторые из которых организовали сегодня в Тбилиси акции против «второго пришествия» и за досрочные выборы.
В течение первых ста дней своего премьерства Ираклий Гарибашвили обещает предоставить, как он сказал в своем выступлении перед парламентом, амбициозный и креативный план развития страны на следующие 10 лет. Однако навести конституционный порядок и покончить с хаосом, который, по его словам, во главе с Михаилом Саакашвили и новым лидером «Нацдвижения» Никой Мелия оппозиция устроила в стране, Гарибашвили обещал намного раньше.
«С этими радикальными, сформировавшимися уже террористами людьми у меня нет никакого настроя и желания вести разговор, диалог. Я, вся наша команда, готовы к диалогу, но с одним условием – что они дистанцируются от этой криминальной, антигосударственной, антиконституционной деятельности».
Гарибашвили традиционно прошелся по «заслугам» третьего президента:
«Этот предатель Саакашвили – позор нашей нации, армии, именуемый главнокомандующим, мы его хорошо видели в 2008-м плашмя на земле. Этот человек, который разгонял народ, убивал, пытал, еще разговаривает с нами, эти люди хотят вернуться к власти?»
Кроме Саакашвили, Гарибашвили преступниками назвал гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари» Нику Гварамия, а также Нику Мелия, пообещав, что решение суда о мере пресечения обязательно будет исполнено, и Мелия будет арестован. Также Гарибашвили поставил точку в вопросе о досрочных выборах, которых требует оппозиция.
«У народа множества проблем, друзья, – в сельском хозяйстве, в регионах, в экономике, бедность, – это нужно решать, а не усаживаться с этими преступниками и вести диалог о досрочных выборах. О каких выборах они вообще говорят».
Ираклий Гарибашвили не стал акцентировать внимание на рекомендации международных партнеров из Вашингтона и Брюсселя о необходимости диалога с оппозицией и их негативной оценке ожидаемого ареста лидера главной оппозиционной партии Ники Мелия. Но что Гарибашвили думает по этому поводу, многие уяснили из его ответа литовскому депутату Жигимантасу Павиленису. Он в минувшие выходные пытался помочь сторонам разрешить политический кризис, а, покидая Тбилиси, заявил: «Вы уже теряете территории, хотите потерять и мечту? Если не объединитесь, не будете работать вместе, придется заплатить большую цену».
Ираклий Гарибашвили гневно ответил ему с трибуны парламента:
«Мы, конечно, гостеприимная страна, но для нас абсолютно неприемлемы оскорбления от таких гостей. И для меня, для нашей команды, правительства ничего не значат заявления этого человека».
В этом месте речь Гарибашвили депутаты «Грузинской мечты» прервали аплодисментами.
Впрочем, выразить доверие Гарибашвили и его кабинету министров на парламентском заседании депутаты «Мечты» были готовы не только за это. Они напоминали о принципиальности, профессионализме и опыте Гарибашвили. А он в свою очередь обещал, что первым делом, как позволит «ковид-ситуация», нанесет визит в Азербайджан, во главе которого, по его словам «мудрый правитель Алиев», с которым у него хорошие отношения, и разрешит с ним вопрос спорного участка границы в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи.
«Я верю, что господин Алиев и дружественная азербайджанская сторона примут разумное решение, мы примем разумное решение, мы сможем договориться».
В том же, что сложилась такая ситуация, Гарибашвили обвинил «предателя» Саакашвили, и тех картографов, судебный приговор которым еще не вынесен.
На фоне восхищения своим кандидатом со стороны депутатов «Мечты», критика оппозиционных депутатов, которых в парламенте всего шестеро, значения не имела. Четверка депутатов «Европейских социалистов» заявила, что не примет участия в голосовании, хотя пожелали правительству успехов. Один из них, депутат Фридон Инджия порекомендовал министру образования Михаилу Чхенкели взвесить все «за» и «против» в вопросе снятия ограничений для обучения в вузах с первого марта. «Оппозиция своими требованиями о снятии ограничений хочет разрушить ковид-безопасность страны», – пожаловался на других оппозиционеров Инджия.
Двое депутатов от партии «Граждане» – Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани – попытались поднять вопрос о процветании «кахетинского клана» родственников Гарибашвили, которое обсуждалось во время его первого премьерства, и о радикальном отношении к оппозиции. Поделился Леван Иоселиани своим мнением и о правительственной программе:
«Извините за это слово, но это тост – это не программа, здесь даже нет того, что о было в прежних программах. Складывается впечатление, что вы впервые приходите к власти. Если по вашим же словам все эти годы правление «Грузинской мечты» было вялым, почему вы предложили тот же состав кабинета министров, которые и являются авторами этой вялости?».
Критику партии «Граждане» Гарибашвили счел продолжением риторики «Нацдвижения» и посоветовал им избавиться от «комплекса» бывшей партии власти.
Наблюдая за этим из-за стен парламента, бойкотирующая оппозиция еще раз заявила о правильности своих позиции. Оппозиционеры вновь призвали «Грузинскую мечту» сесть за стол переговоров для назначения досрочных выборов и не усугублять кризис арестом лидера «Нацдвижения» Ники Мелия. Один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе прокомментировала речь Гарибашвили:
«Этот человек не только прямо угрожает политическим оппонентам, но и оскорбляет наших стратегических партнеров. Гарибашвили сеет ненависть, разделяет общество, и его слова еще раз подтвердили, что в Грузии – политическое правосудие».
В первой половине дня оппозиционеры и гражданские активисты даже попытались повлиять на ожидаемый исход парламентского утверждения Гарибашвили. В Тбилиси с призывами к «Грузинской мечте» отменить его «второе пришествие» и с требованием назначить досрочные парламентские выборы, активисты движения «За Грузию» устроили акции протеста у резиденции Бидзины Иванишвили и у здания парламента. Один из участников был задержан.
Радикализм обеих сторон вызывает опасения у политолога Вахтанга Дзабирадзе:
«Думаю, это опасная игра. Никто не знает, к чему приведут эти процессы. Возможно, арест Ники Мелия внутри страны не вызовет больших протестов, но как на это отреагируют наши западные партнеры – это уже проблема. Я предполагал, что власти в деле Мелия предусмотрели все факторы, но, как видно, в «Грузинской мечте» нет согласия по вопросу о том, насколько безболезненно пройдет задержание Мелия, и какая реакция будет у наших партнеров? Думаю, власть и оппозиция ведут очень опасную игру. Все общество с обеих сторон оказалось под ударом», – считает Вахтанг Дзабирадзе, критикующий политическую элиту страны за нежелание сесть за стол переговоров для вывода страны из политического кризиса, последствия которого могут оказаться сокрушительными.
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