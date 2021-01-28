В «деле картографов» «Грузинская мечта» сделала ход судом

Главным политическим событием стало сегодня решение Тбилисского городского суда об освобождении под залог картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, которых обвиняют в «нарушении территориальной неприкосновенности Грузии» в связи с обсуждением спорного участка грузино-азербайджанской границы.

– Этот маразм должен закончиться, – заявил картограф Ивери Мелашвили, выходя из здания суда. Он и его коллега Наталья Ильичева были арестованы 7 октября, перед парламентскими выборами, и обвинены в «нарушении территориальной неприкосновенности Грузии». Ученых, которые работали в комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, обвиняют в действиях, нанесших ущерб государственным интересам в ходе обсуждения вопроса о спорном участке границы, на котором расположен комплекс Давид-Гареджи.

Прокуратурой и проправительственными СМИ «дело картографов» было преподнесено как дело об измене родине, как разоблачение чиновников времен «Нацдвижения» и президента Михаила Саакашвили. Для оппозиции это стало еще одним доказательством намерения власти сыграть перед выборами на патриотических чувствах избирателей. Предположение о политической подоплеке дела подкрепляется и тем обстоятельством, что до сих пор никакого соглашения по проблеме Давид-Гареджи у Грузии с Азербайджаном нет, соответственно, обвинение в сдаче грузинских территорий выглядит несостоятельным.

Но не поэтому картографы были сегодня выпущены под залог по 20 тысяч лари. Прокуратура сообщила, что теперь следствие будет направлено на выявление тех высокопоставленных чиновников, поручение которых и выполняли ученые. Картографы обвинения называют абсурдными.

Ивери Мелашвили, окруженный активистами, оппозиционерами и журналистами, которые ждали его у здания суда, заявил:

«Каждая попытка задержать кого-то по этому делу по принципу «отпустили Ивери, посадим другого», будет продолжением той мерзости, которая происходила до этого. Этот маразм должен завершиться, эти бессмысленные обвинения с политическими целями должны прекратиться в этой стране».

Освобождение картографов было одним из требований бойкотирующей парламент оппозиции.

Их освобождения требовали и гражданские активисты, которые и сегодня устроили громкую акцию протеста у здания суда. Оппоненты власти считают Мелашвили и Ильичеву политзаключенными, которые сегодня превратились в политических заложников, напомнила один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе:

«Мы должны помнить, что это – политическое правосудие. Оно руководствуется политическими факторами, а не законом. Не стоит забывать, что с этих людей не сняли обвинения, им изменили меру пресечения, теперь государство их оставило в политических заложниках».

Оппозиционеры также напомнили, что в заключении остается сооснователь ТВ «Мтавари» Георгий Руруа, которого они также считают политзаключенным. Соответственно, и речи нет о том, что в ответ на освобождение картографов оппозиция войдет в парламент.

Оппозиционер Элене Хоштария считает аморальной такую постановку вопроса, сравнив его с «торговлей людьми».

Но не все представители оппозиции ставят вопрос в этом ключе. К примеру, лидер «Граждан» Алеко Элисашвили призвал коллег после этого все-таки сесть за стол переговоров. Даже отметил свою заслугу в процессе освобождения картографов.

С ним во многом согласен и лидер «Гирчи» Яго Хвичия:

«Думаю, это хороший жест в переговорах о парламентских выборах, чтобы хотя бы чуть-чуть изменилась или разрядилась ситуация».

Впрочем, представители «Граждан» и «Гирчи», как ожидается, в ближайшие дни как раз и войдут в парламент. В этом ключе рассматриваются и принятые в срочном порядке сегодня сразу во втором и в третьем чтениях поправки к регламенту, которые позволят внефракционным оппозиционным депутатам претендовать на парламентские должности.

Лидер фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе предлагал еще большее расширение полномочий и льгот для оппозиции, но его инициативу не поддержали другие депутаты, в том числе и глава комитета по вопросам образования Тея Цулукиани:

«Эта дискуссия о расширении полномочии оппозиции сегодняшним голосованием не закрывается. К этому можно вернуться в будущем. Тем более, если конфигурация и пейзаж в парламенте изменится, – имею в виду политический пейзаж».

Ее поддержал спикер парламента Арчил Талаквадзе, который напомнил о скорой встрече с оппозицией на переговорах:

«Как известно, впереди у нас переговоры с оппозицией, есть позитивные ожидания, что будут приняты определенные решения в этом направлении. И когда участие оппозиции в парламенте увеличится, мы можем вернуться к этому вопросу».

При этом представители власти опровергают предположения о том, что освобождение картографов, так же как и изменения в регламенте, связаны с желанием учесть требования оппозиции, или же уговорить нескольких оппозиционных депутатов войти в парламент. В правящей партии сегодня вновь повторили, что за столом переговоров они не намерены рассматривать вопрос о досрочных выборах.

А это остается главным требованием большей части оппозиции.

Об этом напоминали сегодня и представители молодежного крыла «Европейской Грузии» у здания парламента. Отмечая «59-й день одиночества» «Грузинской мечты» в парламенте, они запустили воздушные шары с символическими депутатскими мандатами оппозиционеров. Тем самым организаторы хотели показать, что без договоренности о досрочных выборах «Грузинская мечта» вынуждена будет второго февраля приостановить полномочия более 50 оппозиционных депутатов и официально оформить свое монопольное присутствие в законодательном органе.