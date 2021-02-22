Отец Виссарион идет ва-банк?

«Глава Абхазской православной церкви приостановил богослужения в храмах». Прочтя в минувший уикенд этот заголовок публикации в одном из СМИ, некоторые интернет-пользователи в Абхазии подумали, что это связано с ограничительными мерами из-за коронавирусной пандемии, и удивились: ведь заболеваемость в республике идет вроде на спад… Один форумчанин откликнулся: «Вот интересно, а что, в масках не получается? Ограничение богослужений – это инициатива самой церкви, или на нее надавила светская власть?»

Но мотивация этого решения главы АПЦ была абсолютно иной: богослужения в храмах Абхазии, кроме Сухумского кафедрального собора, временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для прихожан. Так заявил в эфире Абхазского телевидения глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа). И объяснил:

«Господь помог нам через Московский патриархат, потому что миссия восстановления православия на Кавказе принадлежит не Константинополю, не Антиохии, не Александрии, принадлежит Русской православной церкви… Мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской православной церкви. Мало ли что будут грузины говорить – что это «ихнее». Но это не означает, что мы «ихние». Россия поступила правильно, признав абхазское государство… Я думаю, я уверен, что и церковный вопрос наш будет решен. Но надо нам не раскалываться, не разделяться, а в единстве быть. Мы с Грузинской церковью никогда не вели… Один раз была встреча, там было мною сказано: «Или отпускайте, или запрещайте (в служении)». И после этого я не обращался и не буду обращаться к ним. Почему? Потому что любое обращение наше к ним означало бы, что признаем их власть над нами… Сегодня священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии (в России), пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед Святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно, это неправильно... Поэтому любая наша служба… значит, как они преподносят, это неправильная служба. И я сейчас приостановил службы в храмах. Канонический статус абхазских священнослужителей, рукоположенных РПЦ, будет там, надеемся, определен. Отец Игнатий давно поехал, многие поехали и поедут. И самое главное – они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви».

Как напомнил иерей, во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, грузинские власти ввели Абхазскую православную церковь в Грузинскую православную церковь без соборного и канонического решения, хотя Патриарх Московский и всея Руси Тихон за четверть века до этого признал автокефалию Абхазской церкви. После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, когда священники-грузины, служившие в Абхазии, покинули местную паству, абхазские приходские священники составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа, рукоположенного до грузино-абхазской войны ГПЦ. В настоящее время в Абхазии по благословению архиереев РПЦ служат священники, рукоположенные в ней.

Вчера в российском интернет-издании «Царьград» руководитель религиозной редакции издания Михаил Тюренков прокомментировал ситуацию так, что «главный священник Абхазии отец Виссарион Аплиаа пошел ва-банк». И продолжил: «И лично я его могу понять: вот уже почти тридцать лет абхазская церковная проблема не решена. Формально Абхазия остается канонической территорией Грузинской православной церкви, однако после кровопролитной войны 1992-1993 годов, в которой Грузинский патриархат занял одну воюющую сторону, духовное окормление Абхазии Грузинской церковью просто невозможно… В Грузинской церкви хватило духовного понимания не запрещать отца Виссариона в служении. Но вот уже почти три десятилетия ситуация патовая: в Тбилиси не желают отпустить Абхазию под духовное окормление Московским патриархатом, при этом сами грузинские клирики не имеют ни малейшего духовного авторитета в Абхазии».

По мнению Михаила Тюренкова, отец Виссарион пошел на «беспрецедентный шаг», тем самым «призвав священноначалие Московского и Грузинского патриархатов хотя бы начать решать эту проблему».

Что касается комментариев в абхазском интернет-сообществе, то они были разноречивыми: кто-то отнесся к принятому решению с пониманием, кто-то выражал недоумение: «Вот сейчас, в преддверии начала Великого поста?» и «Ничего это не даст, у РПЦ и без того проблем во внешних сношениях хватает».

По некоторым предположениям, отец Игнатий (Киут), послужив определенное время в РПЦ, мог бы получить там сан епископа, наличие которого очень важный фактор для восстановления автокефалии Абхазской православной церкви.

«Эхо Кавказа» связалось с уполномоченным по делам религии при Кабинете министров Абхазии, кандидатом исторических наук Резо Кация. Он рассказал, что узнал о намерении отца Виссариона за несколько дней до того, как тот объявил о нем:

«Что этому предшествовало, я не знаю. Он ездил в Москву, Майкоп, Краснодар, вернулся. Позвал меня: на собрание приходи. Собрание священников созвал и всех там поставил перед фактом».

Сегодня Резо Кация общался с о. Виссарионом и тот объяснил свое решение не только внешними обстоятельствами, но и внутренними:

«Он мне говорит следующее. Здесь, в Абхазии, появилось много священников разного рода, в том числе непонятного происхождения, что называется. Канонические они, или какие-то беглые, или кто. Каких-либо сопроводительных документов у них реально нет на руках. И из каких епархий они приехали, мы знаем только с их слов. И потом до меня, говорит, доходят сведения, что они не поминают во время служб патриарха Кирилла, или относятся к нему как-то в противовес, ибо епископы, где они служили, оказались в противостоянии с патриархом. Или же они не признают независимость Абхазии, считают, что она должна быть, как и была, канонической территорией ГПЦ. Словом, он решил в этом плане навести порядок. Пусть те священники РПЦ, которые здесь находятся, поедут к своим иерархам и заручится их волей, возьмут бумагу, что они направляются на служение в Абхазию. И, кстати, он говорит, это касается не только священников русских, находящихся в Абхазии, но и абхазов, рукоположенных РПЦ, в том числе отца Дорофея и иже с ним».

Закономерен был вопрос: как отнесся к демаршу отца Висариона глава другой православной организации страны – Священной митрополии Абхазии – архимандрит Дорофей (Дбар). Кстати, если вернуться к теме упомянутой вначале коронавирусной пандемии, то в апреле минувшего года, в преддверии православной Пасхи, АПЦ и СМА заняли разные позиции: если первая не прислушалась к рекомендациям светских властей и открыла двери храмов для богослужений, то СМА транслировала службы из Новоафонского монастыря по интернету. Главное же – СМА, учрежденная в 2011 году, пыталась добиться автокефалии Абхазской церкви с помощью Вселенского (Константинопольского) патриарха Варфоломея, но ничего, пока безрезультатно.

Но дозвониться до о. Дорофея, чтобы взять у него комментарий, сегодня не удалось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия