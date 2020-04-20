Пасхальный коронавирусный раскол

Вот и пережили мы Православную Пасху. Сперва – ночь с субботы на воскресенье, когда в храмах проходила торжественная литургия, а потом все воскресенье 19 апреля, когда прихожане посещали храмы, чтобы произнести молитвы в ознаменование Светлого Христова Воскресения. Слово «пережили» я употребил здесь, конечно, неслучайно. Уж очень непохожа была эта Пасха – полукатакомбная, как пошутила сегодня российская «Новая газета», – на все предыдущие на моей, по крайней мере, памяти. Даже в советские годы, когда власти всячески старались отвлечь народ от церковного праздника, показывая, например, по телевидению в пасхальную ночь самые популярные зарубежные фильмы, сам обряд богослужения не отличался от того, каким он сложился столетия назад.

Но нынче, когда человечество столкнулось с коронавирусной пандемией, о которой еще три с половиной месяца назад никто не слышал, весь православный… да что там, весь христианский мир разделился на две неравные части. На этот раз – не по конфессиям, национальностям и политическим взглядам. Подавляющее большинство церковных иерархов и священнослужителей мира призвало прихожан возносить молитвы дома, а службы в храмах смотреть и слушать удаленно, онлайн. Но самыми неподвластными просьбам, если не сказать мольбам, светских властей своих стран оказались, насколько известно, Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй вместе с почти всеми грузинскими священнослужителями, а также глава Сухумо-Пицундской епархии Абхазской православной церкви иерей отец Виссарион (Аплиаа), публично охарактеризовавший эти просьбы как «гонения на Церковь», и большинство священнослужителей АПЦ.

В закрытых храмах провели пасхальные богослужения с трансляцией их для прихожан глава другой церковной организации республики – Священной митрополии Абхазии – архимандрит отец Дорофей (Дбар), уже давно высказавший это намерение, и занявший ту же позицию клирик АПЦ нейрохирург Александр Свинухов (ну, ему, как медику, наверное, сам Бог велел так сделать). В России и на Украине в разных регионах самостоятельно решали, закрывать ли храмы для прихожан; в большинстве закрыли, но вот архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим уверял на своей странице в соцсети, что если Пасху справлять на «удаленке», в храм войдет и сядет там Антихрист… А в Белоруссии светская власть в лице президента Александра Лукашенко провозгласила, что это не пандемия, а «коронапсихоз», и отправилась вчера ставить свечку в монастырь под Минском. Так что там этот дискуссионный среди клириков и мирян в ряде стран вопрос отпадал сам собой.

В Абхазии еще более чем за неделю до главного православного праздника и.о. президента республики Валерий Бганба призвал прихожан молиться на Пасху дома. Подумалось, что таким образом отпала необходимость обращаться к нему с соответствующей просьбой гражданских активистов. Но через несколько дней подобное обращение – но не к руководству Абхазии, а к прихожанам православных храмов – им пришлось-таки делать. Ибо в социальных сетях Абхазии всю Страстную неделю стали появляться фото с хэштегами #ПасхебытьвАбхазии, #мызапасхувхраме и призывом: «Христиане должны идти за Христом, а не за политиками». Между пользователями соцсетей то и дело стали возникать споры на эту тему, и очень быстро обозначился принцип, по которому прошел водораздел между теми, кто «за» соблюдение в данном случае карантинных мер, и кто «против». «Мнения, как водится, разделились» – эту трафаретную фразу я очень часто произношу, когда обращаюсь к обсуждению на интернет-форумах в Абхазии той или иной публикации СМИ. В данном случае бросалось в глаза следующее: по одну сторону беспокоящихся о здоровье всего населения оказались люди, которые ранее нередко пикировались между собой по внутриполитическим и другим вопросам, верующие и атеисты (сужу об этом так уверенно, поскольку лично многих знаю), а по другую – те прихожане, которых объединила малообразованность (сужу просто хотя бы по уровню правописания в постах большинства).

Вот пара типичных столкновений мнений. «Я же никого не призываю идти в пасхальную ночь в храм, – объясняла свою позицию прихожанка. – Хотите – сидите дома. А я пойду, это мой личный выбор». Ей начали объяснять, что она, видно, плохо представляет себе, как распространяется этот агрессивный вирус: если в скоплении людей в храмах он перейдет к кому-то из них, то они, помимо, естественно, своей воли, могут в течение предстоящих недель заразить при встречах еще многих, кто оставался дома, то есть сделали другой выбор… Позже, уже перед самой Пасхой, активистка «Фейсбука» сделала очередную попытку уговорить упорствующих остаться дома и молиться там: Бог, мол, вас в любом случае услышит. В ответ прозвучало: «Да, но как быть с причастием? Я же в домашних условиях не могу его принять!» То есть этой полемистке был важен тот самый обряд с использованием десятками людей одной ложки, который приводит в ужас медиков и вирусологов…

Абхазские телеканалы в пятницу тоже пытались в весьма мягкой, деликатной форме призвать православных сограждан молиться на Пасху дома. К ним обратились с этим много известных в обществе и рядовых людей.

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу Абхазии в самый канун Пасхи, в субботу. Он совместил в этом обращении поздравление с Пасхой и следующий призыв: «К сожалению, в этом году из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни. Дорогие соотечественники, обращаюсь к вам с убедительной просьбой прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов – оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей. Уверен, что это испытание, которое ограничивает нас в общении с близкими людьми, мы выдержим достойно. Как верующий человек, не сомневаюсь, что наши молитвы будут услышаны Всевышним. Да хранит Господь нашу любимую Абхазию!»

Итак, празднование Пасхи прошло. И знаете, еще за несколько дней до нее мне подумалось, что в споре о том, как ее проводить на этот раз, наверняка не будет победителей. Не только потому, что отрицающие опасность нарушения карантинных мер в храмах живут в своем особом мире, где не властны законы науки и логики (по их убеждению, коронавирусная опасность является проверкой их веры на прочность, лакмусовой бумажкой их приверженности всем без исключения традициям Церкви). Но еще и потому, что никто ведь все равно не сможет предъявить оппонентам доказательств своей правоты. Если нахождение масс людей в храмах не приведет у нас к распространению коронавируса (а я, как и все, уповаю на это), присутствовавшие в них на богослужениях наверняка скажут: «Ну, вот видите, мы же говорили, что нас Бог защитит!» А если и произойдет заражение (в случае, если вирус проник-таки на территорию Абхазии и находится в телах не только тех троих, инфицированность которых подтверждена лабораторно), это проявится далеко не сразу и будет недоказуемо, когда и где оно произошло.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия