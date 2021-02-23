Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Видео

Задержание лидера грузинской оппозиции Ники Мелия

Задержание лидера грузинской оппозиции Ники Мелия
Embed
Задержание лидера грузинской оппозиции Ники Мелия

No media source currently available

0:00 0:00:27 0:00
Кадры задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ники Мелия. Полиция взяла штурмом офис «Единого национального движения».

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG