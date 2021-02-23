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«Грузинская мечта» и МВД сообщили о кибератаках на свои серверы
Правящая партия «Грузинская мечта» и МВД Грузии сообщили, что их серверы подверглись кибератакам.
«23 февраля на компьютерную инфраструктуру министерства внутренних дел Грузии была осуществлена кибератака из различных стран. Соответствующее подразделение МВД предотвратило атаку в результате оперативных действий. Расследование ведется по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса Грузии – по факту незаконного использования компьютерных данных или компьютерных систем, а также посягательства на компьютерные данные», – заявили в МВД.
В «Грузинской мечте» также сообщили о кибератаке. В партии считают, что она связана с арестом лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия.
«Сервер «Грузинской мечты» подвергается масштабной кибератаке, что привело к проблемам в работе аппаратуры компаний-провайдеров. На фоне текущих событий нетрудно догадаться, откуда идет этот преступный акт. Очевидно, что для конкретных политических сил преступность стала чуть ли не единственной формой действий. Мы призываем правоохранительные органы расследовать это киберпреступление», – говорится в заявлении партии.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем оппозиционной партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
Другие новости дня
Полиция задержала в Ереване 25 участников акции протеста против Пашиняна
Сотрудники полиции Армении задержали 25 человек на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«В настоящий момент задержано 25 граждан», – отметили в пресс-службе полиции.
Во вторник утром около 100 сторонников «Движения за спасение родины» попытались заблокировать входы третьего корпуса здания правительства, куда должен был прибыть Пашинян. Однако полиция организовала оцепление, и он под охраной смог пройти внутрь.
Накануне в Ереване прошло шествие сторонников оппозиции. Во время митинга 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.
В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.
Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.
В «Аруаа» удивлены актуализацией темы статуса жителей Гальского района
В самопровозглашенной республике Абхазия, ветеранская организация «Аруаа» удивлена актуализацией темы статуса жителей Гальского района. В частности, организация прокомментировала репортаж «Гал ТВ» о совещании при участии уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. В «Аруаа» напоминают, что вопрос гражданства в этом районе вызвал в 2014 году широкий резонанс.
«Народным Собранием – Парламентом были приняты два постановления, подтверждавшие процесс незаконной паспортизации в восточных районах в связи с грубым нарушением закона Республики Абхазия «О гражданстве». За все эти годы была проведена большая работа и в 2016 году принят закон «О правовом положении иностранных граждан». В соответствии с законом, жителям Абхазии, проживающим в восточных районах и имеющих гражданство другого государства, выдается «Вид на жительство». При этом более 97% жителей Галского района имеют гражданство Грузии, получают все социальные пособия республики Грузия. Закон «О гражданстве» Республики Абхазия четко определяет, кому и как представляется гражданство Абхазии», – говорится в заявлении, которое публикует «Нужная газета».
«Постоянные попытки действующей власти и неправительственных организаций внести изменения в данный закон и упростить получение Абхазского гражданства гражданами Грузии, проживающими в восточных районах, мы будем расценивать как угрозу национальной безопасности, как и открытие таможенных границ Республики Абхазия для ввоза товар из Республики Грузия», – отмечается в заявлении.
В «Аруаа» надеются, что руководство Гальского района не будет инициировать изменения в законодательство для выдачи гражданства в упрощенном порядке.
Ветераны предупреждают, что внесение подобных изменений в закон «неминуемо приведет к гражданскому противостояния и ответственность ляжет на тех, кто заигрывает с вопросами гражданства».
Штурм офиса ЕНД, задержание Ники Мелия: международная реакция. LIVE
Международные партнёры Грузии осуждают штурм офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии и задержание лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.
Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон сообщил, что шокирован происходящим. Дипломат не скрывает, что опасается обострения ситуации, – пишет «Новости-Грузия».
«Шокирован происходящим в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси – последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно как сейчас, так и в ближайшие дни», – пишет Клейтон в Twitter.
Наблюдал за произошедшим и сопредседатель «Группы друзей Грузии» в Палате представителей, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
«Это очень тревожный шаг правительства Грузии. Исходя из этой сложной ситуации, призываю правительство прекратить эти драматические действия. Мы все наблюдаем за вами», – написал Кинзигер в своем Twitter-аккаунте.
На этом конгрессмен не остановился и во втором посте, посвященном событиям в Тбилиси, намекнул на возможные последствия произошедшего. Американский законодатель указал, что совсем недавно в Конгрессе был инициирован Акт о поддержке Грузии.
«Я смотрел этот рейд в лайве. Как сопредседатель группы друзей Грузии я очень обеспокоен. Мы только что вновь представили Акт о поддержке Грузии. Само по себе это не происходит», – пишет Кинзингер.
Экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер назвал происходящее «очень тяжелым развитием».
«Очень тяжелое развитие событий в Грузии со штурмом штаб-квартиры оппозиционной партии. Надеюсь, что здравый смысл возобладают, и деэскалация ситуации по-прежнему будет возможна», – пишет Карпентер в Twitter.
Действия властей Грузии однозначно осуждает член сейма Литвы, председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис, который на днях приезжал в Тбилиси с посреднической миссией и призывал правящую «Грузинскую мечту» и оппозицию к диалогу.
«Просыпаемся. Давайте звонить в колокола и реагировать. Демократия под угрозой! Они применяют газ и насилие, как однажды Путин. Режим Иванишвили должен заплатить за это!», – пишет Павилёнис.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призывает стороны к сдержанности.
«Мне грустно видеть происходящее сегодня утром в Грузии. Насилие – не способ разрешить политические разногласия. Я надеюсь, что наши грузинские друзья смогут избежать более глубокого кризиса. Сдержанность и приверженность демократии должны преобладать», – пишет он.
Посольство США в Тбилиси глубоко обеспокоено решением правительства Грузии задержать председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
«Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций», – cказано в заявлении.
Арест Ники Мелия прокомментировал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
«Огромный шаг назад для Грузии. Люди, которые извлекают из этого пользу, находятся только в Кремле. Среди них – Бидзина Иванишвили и его ближайшее окружение. Для грузин в этом нет ничего хорошего, особенно для молодежи. Я надеюсь, что президент Байден проявит жесткую позицию по этому поводу. Кремль наблюдает», – пишет Ходжес.
- Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия сегодня был задержан в результате двухчасовой полицейской операции. Несколько сот находившихся в здании сторонников оппозиции не оказывали сопротивление, однако спецназ все равно применил перечный газ. Во время операции был задержан не только Мелия, но сторонники оппозиции, которые несколько суток дежурили в офисе, чтобы защитить его.
Посольство США: Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии
Посольство США в Тбилиси глубоко обеспокоено решением правительства Грузии задержать председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
«Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций», – сказано в заявлении.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем оппозиционной партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
«Мы – правовое государство» – премьер-министр Грузии об аресте лидера оппозиции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, утвержденный в этой должности парламентом страны накануне, прокомментировал арест лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия. Гарибашвили вновь назвал Мелия «криминалом».
«Сегодня мы стали свидетелями того, что мы – правовое государство. Мы – сильное государство, у нас сильная полиция, у нас очень эффективный глава МВД. Я хочу публично выразить ему и всем полицейским благодарность от имени правительства. Они защитили достоинство нашего государства, стабильность государства», – сказал Гарибашвили.
Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал арест лидера оппозиции образцовым.
«Мы благодарим министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и каждого из полицейских, которые образцово провели довольно сложную операцию без превышения силы, защитили достоинство государства и обеспечили исполнение закона. Ответ радикалам, исполнение закона и обеспечение демократического конституционного порядка является единственным путем, который завершит поляризацию в грузинской политике и будет развивать демократические процессы в правильном направлении», – сказал Кобахидзе.
- Сотрудники МВД Грузии арестовали Нику Мелия сегодня утром в офисе ЕНД. Мелия, который стал председателем оппозиционной партии в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия на арест за неуплату залога. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
21 активист задержан у офиса ЕНД, оппозиция собирает акцию протеста
В Тбилиси, у офиса «Единого национального движения», за неподчинение законному требованию правоохранителей по статье 173 Кодекса Грузии об административных правонарушениях задержан 21 человек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.
Ранее ведомство распространило заявление в связи с арестом председателя «Национального движения» Ники Мелия. МВД отмечает, что полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения возложенных на министерство обязанностей.
Между тем, лидеры оппозиционных партий и их сторонники анонсировали акцию у здания правительства Грузии. Они соберутся, чтобы выразить протест в связи с задержанием председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Акция назначена на 15:00 по тбилисскому времени.
«Мы продолжим бороться за свободу, мы продолжим бороться за будущее страны и, конечно же, за Нику», – заявила одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», политик призвала присоединиться всех, «кому небезразлична судьба страны».
- Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
- 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
- Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
Полиция задержала лидера грузинской оппозиции Нику Мелия
Сотрудники полиции взяли штурмом комнату, в которой находился лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия и задержали его. Полиция использовала спецсредства, в том числе перечный газ.
Спецоперация в офисе ЕНД уже завершена. Сотрудники полиции покидают здание. В офисе повреждены двери и инвентарь. Нескольким сторонникам оппозиции необходима медицинская помощь.
Штурм центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии начался примерно в 7:30 по тбилисскому времени. МВД призвало сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия.
Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
МВД Грузии призывает сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия
МВД Грузии призывает сторонников оппозиции воздержаться от насилия, не препятствовать задержанию Ники Мелия и покинуть офис «Единого национального движения».
«Представители МВД предупредили собравшихся на месте граждан, чтобы они не препятствовали исполнению решения суда, и дали им для этого разумный срок», — сказано в заявлении ведомства.
В министерстве предупреждают, что любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, а любой человек, нарушающий общественный порядок, будет привлечен к ответственности, пишет «Новости-Грузия».
Операция с целью задержания председателя партии «Единое национальное движение» началась сегодня примерно в 07:30. Расположенный на Кахетинском шоссе в Тбилиси офис самой крупной оппозиционной партии окружен несколькими рядами полиции.
Полиция зашла в офис ЕНД для задержания лидера оппозиции Ники Мелия
Спецоперация проходит в эти минуты в офисе «Единого национального движения» (ЕНД). Полиция пытается задержать Нику Мелия – лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.
Полицейские уже вывели из здания сторонников оппозиции и лидеров оппозиционных партий. Ника Мелия вместе с журналистами находится в одной из комнат на третьем этаже здания.
Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
18 февраля Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.
Накануне вечером парламент утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Нику Мелия «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.
Оппозиционные телекомпании сообщают о готовящемся штурме офиса «Нацдвижения»
Оппозиционные телекомпании сообщают о готовящемся штурме офиса партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси. По данным агентства «Новости-Грузия», в настоящее время в офисе – в самом здании и во дворе, собрались около полутора тысяч человек – это оппозиционные политики и их сторонники, которые выражают намерение «физически защитить» лидера оппозиции, которого власти собираются арестовать.
По данным телекомпаний «Формула» и «Мтавари», к зданию планируется направить вооруженного «агента-провокатора», который попытается вступить в вооруженный конфликт с полицией. Это должно стать правовой основой для начала штурма здания. Телекомпании утверждают, что для штурма офиса ЕНД уже мобилизованы спецподразделения нескольких подразделений МВД специального назначения в Рустави, Гори и Тбилиси.
В самом Министерстве внутренних дел пока не делали никаких комментариев, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию.
Сегодня вечером парламент утвердил нового премьер-министра, им стал Ираклий Гарибашвили – бывший министр обороны и премьер-министр. Предполагается, что после его назначения будет приведен в действие план по силовому проникновению в офис самой крупной оппозиционной партии, отложенный из-за отставки прошлого премьера – Георгия Гахария.
Гахария подал в отставку на специальном брифинге 18 февраля на фоне напряженной ситуации, возникшей вокруг готовящегося ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария подчеркнул, что причиной отставки стали разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении Ники Мелия в заключение.
- Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года, также известной как «Гавриловская ночь». Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.
В Абхазии выявлено 20 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 человека, 48 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 13, в сухумском российском военном госпитале - 18 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12700 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 12017 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Парламент Грузии утвердил новый Кабмин: Гарибашвили стал премьером во второй раз
Парламент Грузии на внеочередной пленарной сессии утвердил новое правительство страны под руководством Ираклия Гарибашвили, возглавившего Кабмин во второй раз. Доверие новому правительству выразили 89 депутатов, двое проголосовали против.
В правительстве Гарибашвили два новых министра. На должность министра регионального развития и инфраструктуры утвержден Ираклий Карселадзе, который до этого был первым заместителем главы ведомства, а новым министром обороны стал Джуаншер Бурчуладзе – заместитель главы оборонного ведомства.
Полный состав кабинета министров Грузии
- Премьер-министр – Ираклий Гарибашвили
- министр регионального развития и инфраструктуры – Ираклий Карселадзе;
- министр юстиции – Гоча Лорткипанидзе;
- министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури;
- министр обороны – Джуаншер Бурчуладзе;
- министр экономики и устойчивого развития– Натия Турнава;
- министр иностранных дел – Давид Залкалиани;
- министр финансов – Иване Мачавариани;
- министр образования, науки, культуры и спорта Грузии – Михаил Чхенкели;
- министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;
- министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили;
- государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани.
Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра 18 февраля. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
Ираклий Гарибашвили после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
Ираклия Гарибашвили спросили о связях с «кахетинским кланом»
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили задал на пленарном заседании парламента вопрос о связях кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Гарибашвили с «кахетинским кланом». Депутат интересовался, поддерживает ли Гарибашвили, которого должны утвердить на должность премьер-министра, связи с «кахетинским кланом», сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным СМИ, шесть лет назад Гарибашвили был смещен с поста премьера именно из-за коррупционных сделок, связанных с именем его тестя, который являлся высокопоставленным полицейским чиновником в Кахетии, а также другими родственниками жены - Нунуки Тамазашвили. Согласно кулуарным данным, недовольство из-за фактов коррупции и непотизма выразил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Отвечая на вопрос оппозиционного депутата, Гарибашвили заявил, что Элисашвили находится под влиянием «риторики» политических противников правящей партии из «Национального движения» - самой крупной оппозиционной силы. Он также предложил Элисашвили отдельно и непублично обсудить «философский» вопрос влияния родственников.
Впервые Гарибашвили прокомментировал проблему с родственниками после возвращения в политику в 2019 году:
«Основание для вопросов по поводу родственников были. Ведь мы же грузины, да? Мы все любим своих родственников, однако тут невозможно все организовать идеально. Возможно, какой-то родственник использовал это, злостно использовал ситуацию, кто-то перешел границы. Такое бывает и об этом открыто говорили господин Иванишвили и все мы. Это известная тема, исходя из природы человека. Это стараются как-то использовать. Не знаю, кто, как использовал, но с некоторыми людьми я перестал поддерживать отношения, и они не приходят ко мне домой… Что было тогда, я все закончил. Я сам отодвинул тех людей, кого следовало», - сказал тогда Гарибашвили.
Матери Инала Джабиева стало плохо, её перевезли в больницу
Матери погибшего от рук силовиков 30-летнего Инала Джабиева, Майе Джабиевой стало плохо, её перевезли в больницу с высоким давлением.
Как рассказала «Эху Кавказа» вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, до этого Майя говорила с Анатолием Бибиловым. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия направлялся в здание Госдрамтеатра на концерт ансамбля «Симд».
«Она разнервничалась, пыталась высказать Бибилову всё, что хотела сказать, но её оттащил сотрудник МВД Маир Гаглоев, который до этого отнимал у нас газовый баллон, которым согревались здесь, в палатке», – сказала Сотиева.
Отметим, что на главной цхинвальской площади уже три месяца продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева.
Главный врач республиканской больницы Индира Биченова сообщила «Рес», что Джабиева госпитализирована с гипертоническим кризом.
«Состояние женщины на данный момент удовлетворительное. Пациентка поступила в отделение неврологии с гипертоническим кризом, который на данный момент уже снят. Давление у женщины нормальное, она находится под наблюдением дежурной бригады, дежурного терапевта», – рассказала Биченова.
По её словам, пациентке провели все необходимые при гипертоническом кризе процедуры.
Видео из архива
Кадыров: ливийский спецназ может отправиться на учёбу в Чечню
Недавно назначенное единое правительство Ливии обсудит с Россией отправку бойцов спецназа в Чечню – для обучения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с премьер-министром Ливии Абдул-Хамидом Дбейбом. Встреча прошла в Объединённых Арабских Эмиратах.
Как пишет Кадыров, речь шла о сотрудничестве между Россией и Ливией в сфере борьбы с терроризмом. "В частности, мы затронули вопрос обучения сотрудников сил специального назначения Ливии в Российском университете спецназа в Гудермесе. По словам Дбейба, после согласования с российской стороной он направит делегацию в Чеченскую Республику для решения этого вопроса", – написал Кадыров в телеграм-канале.
По его словам, разговор состоялся по инициативе Дбейба, в нём принял участие депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Ливийские представители встречу не комментировали.
- Временное единое правительство Ливии было сформировано в ходе Форума ливийского политического диалога, который работал в Швейцарии с 1 по 5 февраля. Главной задачей органа поставлено проведение 24 декабря этого года общенациональных выборов на всей территории страны.
- Абдул-Хамид Дбейб - бизнесмен и общественный деятель из Мисураты, который не имел отношения к противоборствующим сторонам в ливийской гражданской войне. Создание единого правительства призвано положить ей конец. Россия в этой войне оказывала непрямую поддержку генералу Хафтару, силы которого контролируют восток Ливии, но сохраняла контакты и с международно признанным правительством в Ливии.
- Кадыров в эти дни принимает участие в международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где возглавляет российскую делегацию.
- Тренировочную базу Российского университета спецназа в Гудермесе Кадыров любит показывать зарубежным гостям. По словам Кадырова, там проходили тренировку спецназовцы из Бахрейна.
Оппозиция проводит шествие в Ереване с требованием отставки премьер-министра
Оппозиционное «Движение за спасение Отечества» в Ереване проводит шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Организаторы акции планируют пройти шествием по улицам Грачья Кочара, проспекту Баграмяна, а затем провести акцию протеста на площади Франции в центре армянской столицы.
Во время митинга оппозиции 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.
В ходе митинга лидеры движения заявили о начале нового этапа борьбы за отставку Пашиняна, которого входящие в оппозиционное движение партии считают виновным в поражении в войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.
Рассказы Виталия Шария вышли в переводе на осетинский язык
В литературно-художественном журнале «Фидиуаг» («Глашатай»), который уже 94 года выходит на осетинском языке в Цхинвали, опубликованы два рассказа прозаика из Абхазии, журналиста «Эха Кавказа» Виталия Шария. Об этом пишет «Апсныпресс».
Один из рассказов – «Марика», из сборника повестей и рассказов «Букет Абхазии», был переведен на осетинский детской писательницей Асиат Наниевой, а второй – «Ошибка минера», из сборника «Танк не страшнее кинжала», – прозаиком Аланом Остаевым. Предисловие к публикации написал председатель Союза журналистов Южной Осетии Батрадз Харебов.
Виталий Шария – заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.
В Абхазии старшеклассники вернулись в школу, возобновили работу кафе и рестораны
В Абхазии с сегодняшнего дня старшеклассники вернулись к очной форме обучения. Об этом пишет «Абхазия-информ».
Как сообщалось ранее, распоряжением президента самопровозглашенной республики Абхазия с 22 февраля разрешена деятельность общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования с условием допуска к учебному процессу учеников 5–11 классов включительно. Ученики 1-4 классов уже занимаются в школах с 15 февраля.
Сегодня же в Сухуми после карантина возобновили работу кафе и рестораны, – сообщает городская администрация.
С 22 февраля разрешено оказание услуг внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.
Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 606
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 606.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане – три, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии зафиксировано по одному летальному случаю. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 7 687 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 162 человека.
- Краснодарский край + 162 (37 502 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 142 (46 795)
- Кабардино-Балкария + 74 (20 555)
- Дагестан + 55 (29 520)
- Калмыкия + 45 (18 751)
- Карачаево-Черкесия + 46 (18 805)
- Северная Осетия + 36 (15 514)
- Ингушетия + 20 (14 638)
- Адыгея + 15 (13 709)
- Чечня + 12 (11 229)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 227 018 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 22 февраля, выявлено 4 177 330* человек с коронавирусом.
*Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму.
«Грузинская мечта» отвергает переговоры о досрочных выборах – Гарибашвили
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что одной из его первых задач будет восстановление конституционного порядка в стране. Что касается политического кризиса, то о переговорах с оппозицией по проведению досрочных выборов не может быть и речи.
«Мы категорически отвергаем любые переговоры, связанные с досрочными выборами. Этот вопрос закрыт, этот вопрос не рассматривается. Они не хотят досрочных выборов, справедливых выборов или демократических выборов, они хотят насильственной смены правительства. Именно поэтому они вышли из конституционных рамок», – сказал Гарибашвили, выступая сегодня на пленарном заседании парламента, который должен утвердить новое правительство.
Как пишет «Новости-Грузия», он призвал присоединиться к работе парламента те силы в оппозиции, которые занимают «конструктивную» позицию. Гарибашвили также назвал «государственно мыслящими» те партии, которые отказались от идеи бойкота. Как известно, в настоящее время в парламенте Грузии работают только шесть депутатов от двух оппозиционных партий, хотя мандат получили 60 представителей восьми партий. Оппозиция бойкотирует работу парламента, так как считает выборы сфальсифицированными и требует проведения внеочередных выборов.
Сегодня же Гарибашвили назвал лидера «Единого национального движения» Нику Мелия «обычным криминалом».
«Этого криминала объявили председателем партии, и нам говорят, что мы не должны его трогать за то вероятное преступление, я имею в виду попытку штурма парламента и свержение власти силовым путем», – заявил Гарибашвили.
При этом, по его словам, реальным председателем «Национального движения» является Михаил Саакашвили.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра 18 февраля. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
- Гарибашвили после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
«Справедливая Россия» объединяется с «Патриотами России» и партией Прилепина
В Москве в понедельник проходят объединительные съезды трёх партий: имеющей фракцию в Госдуме «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За правду» писателя Захара Прилепина.
Партии объединяются перед выборами в Госдуму. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал, что объединённая партия будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия – Патриоты за правду», а коротко – «Справедливая Россия – За правду».
Миронов утверждает, что он сам останется во главе партии, но у него будет два сопредседателя – это Прилепин и нынешний лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин. По словам Миронова, речь идёт об «объединении левопатриотических сил».
Однако Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную партию, если такое предложение поступит.
Президент Владимир Путин поздравил делегатов, направив им приветственное обращение. «Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!» – пишет Путин.
- Сама «Справедливая Россия» была создана как объединение трёх партий – «Родины», Партии пенсионеров и Партии жизни – перед выборами 2007 года. Тогда она прошла в Госдуму и сохраняет там фракцию до сих пор. Партия позиционирует себя как левая, но по ключевым вопросам поддерживает Владимира Путина.
- Партия «За правду» была создана в прошлом году, среди её членов и сторонников ряд известных лиц, таких как актёры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, публицист Николай Стариков, ряд участников войны в Донбассе на стороне сепаратистов так называемых «ДНР» и «ЛНР». В объединительном манифесте трёх партий говорится, что «Россия должна признать право народа Донбасса (Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики) на самоопределение».
- В июле прошлого года партия Прилепина представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик.
- «Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – говорилось в документе.
- Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. А президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов инициативу поддержал.
В Красной поляне проходит встреча Путина и Лукашенко
В Красной поляне под Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Это их первая встреча с сентября - тогда Путин принял Лукашенко в разгар уличных протестов против его правления в Беларуси.
"Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость" - сказал Путин, приветствуя Лукашенко. Он также пригласил Александра Лукашенко покататься после переговоров на лыжах (Красная поляна - горнолыжный курорт).
Официальное белорусское агентство БелТА сообщило, что лидеры "подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут длительными. О каких-либо проектах решений не сообщалось. Неясно, будут ли обсуждаться какие-то интеграционные инициативы.
Ряд СМИ незадолго до переговоров утверждали, что Лукашенко может поставить перед Путиным вопрос о новом кредите для Беларуси размером в 3 миллиарда долларов. Сам Лукашенко заявил, что не поедет в Россию, чтобы что-либо просить.
Владимир Путин в прошлом году поддержал Лукашенко во время массовых выступлений против его власти в Беларуси. Российский лидер даже заявлял, что сформировал резерв сотрудников правоохранительных органов на случай обострения ситуации в Беларуси. Задействован он не был. Лукашенко после протестов заметно смягчил свою риторику в адрес России и начал, помимо прочего, утверждать, что страны Запада организовали протесты в Беларуси в том числе для удара по России.
Гарибашвили: Мы должны стать примером для наших абхазских и осетинских сограждан
Мы должны стать примером для наших абхазских и осетинских сограждан, – заявил в парламенте Грузии кандидат на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили.
«Когда они видят деятельность деструктивных сил внутри страны, нестабильность, экономические проблемы и безработицу, для них не будет интересным сожительство с нами. Мы должны сделать все, чтобы сожительство абхазских и осетинских сограждан в единой, многонациональной Грузии стало безальтернативным», – сказал Гарибашвили.
Ранее сегодня, выступая в парламенте, политик назвал оккупацию проблемой номер один для страны. Он обвинил в потере территорий «деструктивные силы» – «Единое национальное движение» и экс-президента Михаила Саакашвили.
- Ираклий Гарибашвили возглавит правительство Грузии во второй раз. Экс-премьер Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра 18 февраля. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия.
Число умерших от COVID-19 в США превысило потери в мировых войнах
Коронавирус унёс жизни 500 тысяч американцев
В США число жертв коронавируса приблизилось к полумиллиону человек, говорит статистика на сайте Университета Джона Хопкинса. Это больше, чем погибло за время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме, обращают внимание американские СМИ. По данным сайта Worldometers, число умерших пациентов в США уже превысило 500 тысяч.
Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в стране заболели более 28 миллионов человек. На втором месте – Индия, где выявлено более 11 миллионов заражений коронавирусом. На третьем месте находится Бразилия. Там коронавирус выявили более, чем у 10 миллионов человек. Россия занимает четвёртое место по числу больных с начала пандемии – более четырёх миллионов.
В мире, по последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у более чем 110 миллионов человек. Умерли за это время почти два с половиной миллиона пациентов.
Коронавирус нового типа начал распространяться из Китая в конце 2019 года. Эпицентром распространения стал город Ухань. По официальной версии, вспышка болезни началась на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы.
Существует и гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Ухань в начале года, пока не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19. Наиболее вероятной версией ВОЗ считает передачу вируса от животного к человеку через промежуточное звено. Гипотезу о распространении вируса из лаборатории специалисты назвали маловероятной. При этом в организации подчеркнули, что пока не отметают ни одной версии о вероятном происхождении вируса.
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