Жозеп Боррель заявил, что Россия «идёт к авторитаризму»

Международные партнёры Грузии осуждают штурм офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии и задержание лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.

ВАШИНГТОН

Посольство США в Тбилиси глубоко обеспокоено решением правительства Грузии задержать председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.

«Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу был проигнорирован. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия отступила на своем пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций», – cказано в заявлении.

​Бывший посол США в России, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол призывает Вашингтон использовать рычаги давления на Грузию.

«Глубоко обеспокоен» – это нормально для начала, но только для начала. В отличие от России, Китая или Беларуси, у США есть реальные рычаги воздействия на Грузию. Настало время использовать их, пока не будет слишком поздно», – заявил Макфол.

Наблюдал за произошедшим и сопредседатель «Группы друзей Грузии» в Палате представителей, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

«Это очень тревожный шаг правительства Грузии. Исходя из этой сложной ситуации, призываю правительство прекратить эти драматические действия. Мы все наблюдаем за вами», – написал Кинзигер в своем Twitter-аккаунте.

На этом конгрессмен не остановился и во втором посте, посвященном событиям в Тбилиси, намекнул на возможные последствия произошедшего. Американский законодатель указал, что совсем недавно в Конгрессе был инициирован Акт о поддержке Грузии.

«Я смотрел этот рейд в лайве. Как сопредседатель группы друзей Грузии я очень обеспокоен. Мы только что вновь представили Акт о поддержке Грузии. Само по себе это не происходит», – пишет Кинзингер.

Экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер назвал происходящее «очень тяжелым развитием».

«Очень тяжелое развитие событий в Грузии со штурмом штаб-квартиры оппозиционной партии. Надеюсь, что здравый смысл возобладают, и деэскалация ситуации по-прежнему будет возможна», – пишет Карпентер в Twitter.

Арест Ники Мелия прокомментировал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Огромный шаг назад для Грузии. Люди, которые извлекают из этого пользу, находятся только в Кремле. Среди них – Бидзина Иванишвили и его ближайшее окружение. Для грузин в этом нет ничего хорошего, особенно для молодежи. Я надеюсь, что президент Байден проявит жесткую позицию по этому поводу. Кремль наблюдает», – пишет Ходжес.

НАТО/ЕС

Пристально следит за ситуацией в Грузии спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Джеймс Аппатурай.

«Задержание председателя главной оппозиционной партии вызывает глубокую озабоченность. НАТО ожидает от Грузии, как от близкого парнтера и страны-аспиранта, развития евро-атлантических демократический стандартов, которые она так старалась соблюдать и поддерживать. Это включает решение политических разногласий путем диалога, а также избежание поляризующей риторики и действий», написал Аппатурай в своем Facebook-аккаунте.

То, что произошло сегодня в Грузии, вызывает беспокойство, – об этом в Twitter написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Это в первую очередь наносит ущерб грузинскому народу. Я призываю к сдержанности, а не к отступлению Грузии. Мы поддерживаем тех, кто поддерживает верховенство закона и демократию в Грузии», – написал Расмуссен.

Стороны должны проявить ответственность и действовать в интересах страны и народа, – считает посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Побеждает логика эскалации. Политический кризис углубляется. Все стороны должны проявить ответственность и действовать в интересах страны и народа Грузии. Не следует отказываться от попыток найти общий язык», – говорится в заявлении дипломата.

ЛОНДОН

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон сообщил, что шокирован происходящим. Дипломат не скрывает, что опасается обострения ситуации, – пишет «Новости-Грузия».

«Шокирован происходящим в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси – последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно как сейчас, так и в ближайшие дни», – пишет Клейтон в Twitter.

ВИЛЬНЮС

Действия властей Грузии однозначно осуждает член сейма Литвы, председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис, который на днях приезжал в Тбилиси с посреднической миссией и призывал правящую «Грузинскую мечту» и оппозицию к диалогу.

«Просыпаемся. Давайте звонить в колокола и реагировать. Демократия под угрозой! Они применяют газ и насилие, как однажды Путин. Режим Иванишвили должен заплатить за это!», – пишет Павилёнис.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призывает стороны к сдержанности.

«Мне грустно видеть происходящее сегодня утром в Грузии. Насилие – не способ разрешить политические разногласия. Я надеюсь, что наши грузинские друзья смогут избежать более глубокого кризиса. Сдержанность и приверженность демократии должны преобладать», – пишет он.