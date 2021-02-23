Абхазские футболисты собираются в Ниццу

Если и в этом году не помешает пандемия, в июне знаменитый французский курорт Ницца примет очередной чемпионат Европы по футболу по версии ConIFА.

31 января состоялась жеребьевка участников чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA 2021 года, который планируется провести во французской Ницце, на Лазурном берегу, с 9 по 19 июня. Согласно ее результатам, 12 команд (впервые в ЧЕ участвует такое большое их количество), были разделены на четыре группы:

А. Графство Ницца, Северный Кипр, Сардиния (итальянский остров);

Графство Ницца, Северный Кипр, Сардиния (итальянский остров); В. Абхазия, Сапми (Лапландия, территория, населенная народом саами, в странах Северной Европы), Секейский край (венгерское национальное меньшинство в Румынии);

Абхазия, Сапми (Лапландия, территория, населенная народом саами, в странах Северной Европы), Секейский край (венгерское национальное меньшинство в Румынии); С. Южная Осетия, Арцах (Нагорный Карабах), Корнуэлл (графство в юго-западной Англии);

Южная Осетия, Арцах (Нагорный Карабах), Корнуэлл (графство в юго-западной Англии); D. Падания (в северной Италии), Западная Армения (армянская диаспора разных стран), Чамерия (албанцы из исторической области Эпир, в западной Греции).

Коротко о предыстории. В Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций ConIFA, которая была основана 7 июня 2013, входят как непризнанные и частично признанные государства, территории, претендующие на независимость, так и исторические области разных стран, не имеющие таких намерений, этнические общности в тех или иных странах, – всего сейчас уже примерно шесть десятков сборных команд.

Абхазия стала чемпионом мира по версии ConIFA, когда была хозяйкой этого турнира в 2016 году. В 2019 на Чемпионате Европы в Нагорном Карабахе стала бронзовым призером. А вот на чемпионат мира, который планировалось провести в мае-июне следующего года в столице Северной Македонии Скопье, не была отобрана – не прошла по рейтингу, так как в течение предыдущего года почти не проводила международных матчей. Подробнее об этой неприятной информации для абхазских болельщиков, а также о проблемах во внутренних футбольных делах в Абхазии на «Эхе Кавказа» в январе 2020 года рассказывал президент сухумского футбольного клуба «Динамо» Астамур Адлейба – в публикации «Как поедешь в Скопье, если в кармане ни «копья»?».

Но вскоре, как всем известно, планету охватила пандемия новой коронавирусной инфекции, и чемпионат в Скопье, как и многие другие спортивные турниры, был отменен.

Сегодня мы вновь связались с Астамуром Адлейба, который на протяжении всей истории существования ConIFA активно помогает ей в работе, и вот что он рассказал:

«Сейчас очередь пришла Чемпионата Европы. На его проведение давно претендовала Ницца, и вот она добилась этого права. По рейтингу мы прошли, соответственно, попали. И все ждут сейчас развития ситуации с пандемией. Пока мы готовимся. Нам уже прислали положение, где написано, что все участники должны будут сдать анализы перед полетом, потом по приезду. Сейчас в сборной новый тренер – Гублия Беслан, Аджинджал ушел, занимается другим делом. Команда сейчас обновленная, в основном, молодежная. Потом, вы, наверное, помните, у нас был такой серьезный сбой в чемпионате Абхазии, и это, конечно, повлекло за собой определенные проблемы. Но у него (Гублия) есть определенный опыт работы, он был и вторым тренером с Бесланом Аджинджал. Изначально принимает участие в чемпионатах ConIFA, знаком со многими командами…

– А как сейчас обстановка с чемпионатом Абхазии по футболу?

– Обстановка сейчас обстоит следующим образом. В прошлом году проведение чемпионатов возобновили, помните это, наверное, при материальной поддержке руководства страны. Правда, был он коротенький, мы его быстренько провели, потому что сезон уже заканчивался. Принимало в нем участие… Давайте посчитаем: Гагра, Гудаута, Афон, две сухумские команды – «Динамо» и «Нарт», Очамчира, Гал. Семь команд. Но в этом году должны добавиться Ткуарчал, Цандрипш и есть вероятность, что Пицунда снова будет играть. То есть надеемся на десять.

– А если вернуться к Чемпионату Европы, фаворитами там какие команды можно считать?

– Ну, смотрите. Чемпион Европы действующий у нас – Южная Осетия. Вы помните, в Арцахе Южная Осетия стала чемпионом. Фаворит? Конечно, фаворит. У них огромное количество футболистов играют в российских командах. Сама Ницца – хозяйка, фаворит – это даже не обсуждается. Падания, итальянская команда, они дважды становились чемпионами Европы и всегда были в числе фаворитов. Они и в Абхазии, если помните, здорово сыграли. Надеюсь, что Абхазия покажет хороший футбол. Венгерская команда очень хорошая – «Секейский край». Северный Кипр должен сильную команду привезти, там все играют в турецких клубах».

После того, как в 2015 году усилиями грузинской дипломатии командам Абхазии и Южной Осетии власти Венгрии, где проходил чемпионат Европы, отказали во въездных визах, перед каждым новым подобным турниром болельщиков Абхазии волнует вопрос: как будет на этот раз? Хотя, казалось бы: ни итальянцам, ни французам, ни шведам не приходит в голову противодействовать участию соответствующих команд в этих турнирах… Но Астамур Адлейба вспомнил о чемпионате мира 2018 года в Лондоне:

«Тогда Министерство иностранных дел Грузии подало протест. И Великобритания официально дала ответ, он был в средствах массовой информации: «Это коммерческий проект. Государство к таким турнирам не имеет никакого отношения, и запретить проведение коммерческим организациям таких турниров мы не имеем права». И вот нынче, как только опубликовали, что Чемпионат Европы состоится в Ницце, тут же, на второй день, читаю ответ кому-то Минюста Грузии: этот чемпионат никак не влечет за собой признание Абхазии и Южной Осетии, это коммерческий турнир непризнанных стран и все остальное».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия