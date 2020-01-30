Как поедешь в Скопье, если в кармане ни «копья»?

Сборная Абхазии по футболу – чемпион мира по версии ConIFA (для команд, не принятых в ФИФА) 2016 года и бронзовый призер чемпионата Европы по той же версии 2019 года – не поедет на ЧМ ConIFA-2020, который должен пройти в столице Северной Македонии городе Скопье с 30 мая по 7 июня. Об этом стало известно на ежегодном общем собрании членов ConIFA, состоявшемся 26 января на острове Джерси в проливе Ла-Манш между Англией и Францией. И эта новость была очень негативно воспринята среди болельщиков Абхазии, если не сказать – шокировала их.

В результате жеребьевки участники чемпионата распределились по четырем группам: Группа А: Джерси (Островная Нормандия), Панджаб (территории Северной Индии и Восточного Пакистана), Курдистан (Иракский Курдистан), Острова Чагос (острова в Индийском океан); Группа В: Карпаталия (венгры Украины), Западная Армения, Тамил Илам (Шри-Ланка), Кабилия (Северная Африка); Группа С: Мапуче (Южная Америка), Матабелеленд (область в Зимбабве), Кернов (представители кельтского народа), Коренные нации Австралии; Группа D: Южная Осетия, Каскадия (регион в США и Канаде), Объединенные корейцы в Японии, Дарфур юнайтед (Западный Судан).

Легко обратить внимание, что в Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций ConIFA, которая была основана 7 июня 2013 и число членов которой возросло уже до 58 – в прошлом году ее пополнили Мапуче и Рапа-Нуи (Южная Америка), Гавайи, Западное Папуа, Крым и остров Эльба, – входят как непризнанные и частично признанные государства, территории, претендующие на независимость, так и исторические области разных стран, не имеющие таких намерений, этнические общности в тех или иных странах. Причем представителям первой из этих двух групп могут чиниться препятствия по политическим мотивам, как было в 2015 году со сборной Абхазии, которой власти Венгрии, где проводился ЧЕ, из-за дипломатического давления Грузии не выдали въездных виз. Но нынче отсутствие Абхазии на предстоящем чемпионате с геополитикой никак не связано.

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава, абхаз, живущий в Швеции, сообщил журналистам, что сборная Абхазии не попала на предстоящий чемпионат мира из-за своего низкого рейтинга. По принятым в конфедерации правилам, если команда не заняла на последних ЧМ или ЧЕ первое или второе место, то она должна проявлять активность в течение года, проводя как можно больше квалификационных товарищеских матчей, чтобы достичь высоких позиций в рейтинге.

Кстати, как сказал сегодня во время нашей встречи президент сухумского футбольного клуба «Динамо» Астамур Адлейба, на чемпионат в Скопье не попали и сильные сборные Падании (северная Италия), двукратный чемпион Европы, и Турецкой Республики Северного Кипра, также побеждавшая на европейском первенстве. Но ConIFA, следуя принципам ФИФА по популяризации футбола во всех странах, предоставляет на чемпионаты мира квоты всем частям света, поэтому из 16 участников ЧМ Европе отведено только шесть мест.

У федерации футбола Северного Кипра годовой бюджет – миллион евро, в Падании ее тоже не назовешь бедной, но вот не хватило их сборным встреч и рейтинговых очков. Что же касается Абхазии, то тут прямо надо сказать: трудно поехать в Скопье, если у тебя в кармане «ни копья» (старшее поколение на постсоветском пространстве помнит, наверное, это выражение, означавшее «ни копейки»). И тут отсутствие финансовой поддержки сборной полностью соответствует кризисной ситуации во внутреннем футбольном хозяйстве страны.

Чемпионаты Абхазии в прошлом году решили проводить но формуле «осень – весна», тем более что климатические условия у нас способствуют этому значительно больше, чем в России, которая на такую формулу уже перешла. Но все команды, кроме гагрской и гудаутской, оказались без поддержки районных властей, да еще сухумские «Нарт» и «Динамо» «выжили» благодаря своим президентам клубов. Астамур Адлейба говорит:

«Но из четырех команд чемпионат невозможно проводить. Поэтому было принято решение собраться всем и обсудить ситуацию. Собрали мы, помните, пресс-конференцию (в прошлом сентябре), написали после нее обращение к руководителю республики тогдашнему Раулю Джумковичу Хаджимба о видении развития футбола и что нужно сделать для выхода из этой тупиковой ситуации. Было много народу, и вы, помню, присутствовали на том собрании. Наступила пауза, в итоге мы не получили ни приветов, ни ответов, и чемпионат срывается. Федерация футбола закрыта на замок, сотрудники распущены. Ситуация тупиковая, и как она будет разруливаться – я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Похоже, мы попадем в историю как люди, которые впервые за 25 лет послевоенной истории Абхазии не провели ее чемпионат по футболу».

Вернувшись к теме чемпионата мира 2020 года, мы заговорили о том, что первоначально его планировали провести в Африке, в Сомалиленде, который является отделившейся частью Сомали. Но ситуация там очень сложная – разруха, криминал… Адлейба рассказал:

«Руководители ConIFA потребовали определенных условий. В Сомалиленде спортивные функционеры пообещали, что они создадут такую закрытую территорию, то есть зеленый квартал, где будут стадионы, несколько четырех- и пятизвездочных отелей, где останавливаются иностранцы. Но времени оставалось мало, и, когда под Новый год комиссия вылетела на место, выяснилось, что ничего не сделано. И хочу дополнить, вы этой информации наверняка не имеете. Когда, значит, отпал вариант с Сомалилендом, следующим претендентом была Северная Македония. Но, вы знаете, с Пером Андерсом Блиндом. (президент ConIFA) у нас очень хорошие, теплые отношения, и он сказал: «Давайте, если хотите, можно снова провести чемпионат и в Абхазии». Инфрастуктурно, он знает, Абхазия готова, два стадиона соответствующих, даже три, отели... Дмитрий Пагава вылетел сразу в Сухум с предложением. А ConIFA, кстати, в этом году подписала контракт с букмекерской английской конторой и готова впервые выделить средства на проведение чемпионата. Они были готовы выделить Абхазии 250 тысяч евро на организацию чемпионата, что покрыло бы почти все наши расходы. Мне звонит Дмитрий, говорит: «Вылетаю в Абхазию, хочу встретиться с президентом». Он прилетел на три дня, записался на прием. В ожидании был три дня, президент его не принял. Это было после выборов, после инаугурации. Мы, честно говоря, даже не поняли, в чем дело. Секретарша говорила: он очень занят, идет формирование правительства».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия