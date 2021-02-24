Грузия «открывается» для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси

«Новая газета» опубликовала новые видео (18+) с пытками двоих заключённых в ярославской исправительной колонии №1. Записи были сделаны в 2016 году.

На первом видео заключённый Андрей Иванов жестоко избивается на столе дубинками. Перед экзекуцией он говорит сотрудникам ФСИН, что «бог накажет всех». Как утверждается, его избивали за то, что он препирался с тюремщиками, бросившими на пол священный для мусульман Коран.

Фигуранту другого видео повезло куда меньше. Гражданин Грузии Важа Бочоришвили так и не вышел из больницы живым.

Как пишет «Новая газета», он был направлен в ярославскую ИК-1 в мае 2016 года, после апелляции по приговору. Родственники, зная о его неблестящем здоровье, а также о царящих в данной колонии жестоких порядках, наняли адвоката — с тем, чтобы он приходил периодически к Важе, не оставляя его без внимания.

«Так адвокат проходил примерно 10 месяцев, и все было спокойно. Заключенный сам сказал родственникам, что у него все нормально, и он не нуждается больше в этих визитах адвоката. Спустя пару недель родственники узнали, что Важа сильно пострадал. Как теперь стало известно, это случилось 12 апреля.

После пережитых пыток Важу Бочоришвили, со слов родственников, посадили в одиночку в ШИЗО, прятали от посторонних глаз. Пытались лечить в колонии, но у Бочоришвили открылось кровотечение, которое тюремные врачи не могли остановить. В тяжелом состоянии его перевели больницу города Рыбинска. Врачи диагностировали тяжелое поражение печени, задокументировали и травмы. Заключенному была необходима пересадка печени, на которую в России он, гражданин Грузии, рассчитывать не мог.

Там же, в больнице, Важу наконец вновь увидел адвокат. И только после его обращения начальство колонии проинформировало прокуратуру о том, что к заключенному Бочоришвили вынужденно была применена физическая сила. Хотя по закону колония автоматически должна информировать прокуратуру о каждом факте применения силы», – пишет «Новая газета».

Бочоришвили умер в рыбинской больнице 9 мая. До освобождения ему оставалось полтора года. А всего ему присудили три с половиной.

«Родственники сумели получить тело только спустя несколько дней после его смерти. При этом, со слов брата погибшего, «тело отдали вообще без внутренних органов», – говорится в статье.

ИЗ ВИДЕОЗАПИСИ С ПЫТКАМИ БОЧОРИШВИЛИ

— Не подходи, сука! Хватит! Хватит!

— Давай, давай, сильней! — подбадривает коллегу один из тюремщиков.

— Хватит! Хватит уже! — воет Бочоришвили.

— Давай, сильней, сильней!

На видеокадрах видно, как тюремщики стаскивают Бочоришвили с парты, и он обрушивается на пол без сознания.

«Поднимайся! Поднимайся на ноги, Бочоришвили!» — призывает один из сотрудников колонии. Но тот лежит на боку, не шевелясь, и никак на эти крики не реагирует.

Как пишет «Интерфакс», УФСИН по Ярославской области проводит внеплановую проверку в исправительной колонии N1 (ИК-1) после публикации новых видео с избиением осужденных.

«В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской колонии номер 1, проводится тщательное расследование... До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, часть сотрудников, запечатленных на видео, уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена.