Грузия упростила правила въезда для граждан 36 стран. Подробности

С 1 февраля Грузия упростила правила въезда для иностранных граждан. Соответствующее распоряжение правительства уже вступило в силу.

При наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов, в страну как прямыми, так и транзитными рейсами могут попасть граждане и резиденты 36 государств. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

В списке:

страны ЕС

Израиль

Швейцария

Норвегия

США

Великобритания

Саудовская Аравия

Катар

ОАЭ

Бахрейн

При этом вновь действует 12-дневный карантин для граждан Грузии и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию. Причина – распространение нового штамма коронавируса.

Как сообщалось ранее, с 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

Изменились и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.