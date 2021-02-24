Союз регби – для друга Иванишвили

Союз регби Грузии вновь остался без президента. Очередные выборы главы организации не состоялись из-за отсутствия кворума. За единственного «правительственного» кандидата – бизнесмена Иосеба Ткемаладзе – голос отдают только те делегаты, которых запугали власти, утверждают его противники.

В Союзе регби новые лица. Точнее, лицо – бизнесмен Иосеб Ткемаладзе, который претендует на пост президента этого спортивного объединения. В регби он появился недавно и с конкретной целью – взять под контроль организацию, утверждают многие действующие спортсмены и ветераны. Пока безуспешно.

Сегодня в союзе должны были состояться выборы нового президента, единственным кандидатом на этот пост был зарегистрирован Ткемаладзе, однако собрать кворум не удалось. Многие члены правления организации отказались участвовать в голосовании, ссылаясь на то, что два месяца назад Союз уже избрал президента – ветерана спорта Ираклия Абусеридзе. Однако тогда Агентство гражданского реестра, ссылаясь на неточности в предоставленной документации, отказалось утвердить его в этой должности.

Перед началом сегодняшней встречи на авчальской базе регби Абусеридзе и его сторонники вступили в словесную перепалку с Ткемаладзе. «Мы 30 лет живем этим спортом, почему ты приходишь в наш дом без спроса», – выкрикивали они. «Чтобы помочь вам», – отвечал Ткемаладзе.

После несостоявшихся выборов «благодетель» заявил:

«Вы сами видели агрессию, что очень прискорбно. Я еще раз призываю всех к спокойствию. Меня представили 42 субъекта, буду работать и количество голосов возрастет».

Кворум составляют 50 делегатов (представителей разных спортивных клубов), имеющих право голоса в Союзе регби. Пока такое количество сторонников Ткемаладзе собрать не удалось. Но «работа» над этим вопросом ведется, и выражается она в давлении, оказываемом на делегатов, утверждает бывший член сборной Грузии по регби Симон Майсурадзе. По словам противников Ткемаладзе, последний такой случай произошел недавно, когда к президенту клуба «Цикара» Тенгизу Гоциридзе, находящемуся в одном из госпиталей, после операции пришел некий представитель Союза и потребовал подписать доверенность для участия в голосовании. Этот человек поддерживает Ткемаладзе, в то время как сам Гоциридзе в телефонном разговоре с корреспондентами телекомпании «Мтавари» сказал, что поддерживает экс-президента союза Гочу Сванидзе:

«Команды запуганы. Из-за угроз они решили переметнуться на другую сторону, их вынудили силой. Так и планируют продолжать. Когда будет назначен второй тур, планируют набрать необходимое количество голосов. Этот Ткемаладзе даже не регбист», – сказал сегодня журналистам Симон Майсурадзе.

Иосеб Ткемаладзе известен тем, что занимался строительством разных объектов в Абастумани и Цкалтубо, по данным многих источников, связанных с именем Бидзины Иванишвили. Бизнесмен и не скрывает, что дружен с экс-премьером Грузии. А это, в свою очередь, доказывает, что Союзом регби пытаются завладеть власти, уверен Ираклий Абусеридзе:

«Мы будем бороться за справедливость и не позволим узаконить это беззаконие. Я не стану строителем за 10 дней, и он не станет регбистом за это время, поэтому пусть за регби отвечают регбисты, а строители строят страну», – сказал он в интервью журналистам.

На вопрос, почему власти стремятся захватить организацию, Абусеридзе и его сторонники не отвечают, советуя задать этот вопрос Иосебу Ткемаладзе. Он же, в свою очередь, говорит, что руководствуется лишь благими намерениями и планирует вывести организацию из кризиса.

Очередные выборы президента Союза регби должны состояться в течение месяца.