Обратный эффект ареста Ники Мелия

В Грузии продолжают искать пути освобождения из заключения лидера крупнейшей оппозиционной партии – «Единого национального движения» – Ники Мелия, и вывода страны из политического кризиса. На фоне общественного и международного резонанса оппозиция и правящая «Грузинская Мечта» сегодня еще более укрепились в собственных непримиримых позициях, выдвигаемых как условие для начала диалога.

Сиренами автомобилей, проигрыванием гимна Грузии и скандированием «Ника, Ника» пара десятков представителей оппозиционных партии и гражданских активистов у стен Руставской тюрьмы номер 12 старалась докричаться и подбодрить лидера «Нацдвижения» Нику Мелия. Там он находится со вчерашнего дня после штурма партийного офиса и последовавшего за этим ареста оппозиционера.

«Ника, брат, крепись, – прокричал один из активистов в громкоговоритель. – Хотя тебе об этом напоминать не нужно. Вся Грузия с тобой! Завтра-послезавтра нас будет еще больше, чем думает «Грузинская мечта». Наша победа неминуема, и ты очень скоро освободишься от личного заключения Бидзины Иванишвили».

Протестующие намерены каждый день до освобождения Мелия устраивать автомобильные пробеги из Тбилиси до Руставской тюрьмы. Кроме того, оппозиционные лидеры будут поочередно ночевать в разбитых гражданскими активистами палатках у здания парламента, к ним присоединятся и единомышленники из регионов. Помимо этого, представители оппозиции готовятся к широкомасштабной акции протеста, запланированной на 26 февраля, а все дальнейшие планы намерены ежедневно обсуждать в офисе «Нацдвижения».

Превратить офис бывшей партии власти в своеобразный штаб бойкотирующая парламент оппозиция решила после вчерашнего штурма. До этого, во избежание обвинений в приверженности к так называемому «кровавому девятилетнему правлению» Михаила Саакашвили и его деструктивной политике, офис «Нацдвижения» они принципиально обходили стороной. Там же сегодня активно обсуждали предложение премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Поздно вечером, после спонтанной акции протеста, последовавшей за арестом Мелия, Гарибашвили распространил видеообращение с призывом к оппозиции начать диалог:

«Мы не считаем количество вышедших сегодня на манифестации людей, поскольку нам дорог каждый гражданин нашей страны. Сегодня, когда исполнен закон и государство опять на высоте, я хочу призвать все политические силы, кому дорога наша страна, начать настоящий и искренний диалог. Поговорим не о том, что нас разделяет, а о том, что нас должно объединить. На фоне вызовов, стоящих перед страной, сейчас время не для противостояния, а для диалога. Я предлагаю всем здравомыслящим оппозиционным силам войти в парламент и использовать законодательный орган нашей страны как главную платформу для дискуссий».

Предложение премьер-министра в стане оппозиции назвали циничным. Из офиса «Нацдвижения» почти все оппоненты власти сказали Гарибашвили «нет». Среди них и один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Кто избегает переговоров, так это «Грузинская мечта». Первое, что должно произойти для диалога, – это освобождение политзаключенных Ники Мелия и Георгия Руруа (совладельца оппозиционного ТВ «Мтавари»). А если этого не случится и нас поймают, тогда переговоры вообще потеряют смысл. Дорогая «Грузинская мечта», видимо, вы не хотите договариваться с нами», – обратился напрямую к партии власти оппозиционер Чихладзе.

Лишь после «политической амнистии» оппозиция готова обсудить с правящей силой единственный вопрос – назначение досрочных выборов по новым избирательным правилам. По мнению оппонентов власти, за столом переговоров должен сидеть и Ника Мелия.

Предположения о том, что штурмом офиса «Нацдвижения» и арестом Мелия власти стараются нейтрализовать крупнейшую оппозиционную партию, усилились после того, как в ходе рейда из офиса изъяли компьютерные серверы. «Нацдвижение» еще вчера обратилось в Генпрокуратуру для разъяснений. Оппоненты власти хотят знать, на каком основании и с какой целью были изъяты носители всей партийной информации. В «Нацдвижении» не исключают, что власти используют их для дальнейших репрессий.

Эти опасения разделают и правозащитные НПО. Среди них Ассоциация молодых юристов, которая сегодня потребовала от МВД доказать правомерность изъятия серверов из партийного офиса. Кроме того, в своем заявлении правозащитники критикуют силовиков за применение непропорциональной силы во время штурма, целесообразность которого также ставится под вопрос. В самом деле, в аресте Ники Мелия прослеживается политическая составляющая, отмечает глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили:

«Исполнение решения суда такими силовыми методами неправильно. Видя, как и в какой форме власти задержали лидера главной оппозиционной силы, трудно будет говорить о здравых процессах».

Все замечания, обращения и призывы представители «Грузинской мечты» сегодня называли необоснованными. Депутат Георгий Хелашвили напомнил, что малочисленные акции протеста с требованием досрочных выборов идут уже пятый месяц, и оппозиции пора убедиться, что они безрезультатны. Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе усомнился, что оппоненты вообще в силах принять рациональное решение.

С учетом настроя представителей партии власти, в стане оппозиции не ожидают, что оставшийся правовой путь приведет к освобождению Ники Мелия. В ближайшее время Апелляционный суд должен принять к рассмотрению или отклонить иск адвокатов оппозиционера об отмене меры пресечения в виде ареста, присужденный Тбилисским городским судом.

В сложившейся тупиковой ситуации оппоненты власти видят выход в организации масштабных акций протеста и усилении давления на официальный Тбилиси со стороны международных партнеров.