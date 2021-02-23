День памяти юнкеров и арест Мелия

Председатель «Нацдвижения» Ника Мелия был арестован сегодня утром. Силы МВД штурмовали партийный офис и применили перечный газ против находившихся там его сторонников. Это вызвало яростную критику со стороны политических оппонентов и правозащитников, грозящих перманентными акциями протеста, пока его не освободят. «Грузинская мечта» заявляет, что власти следуют букве закона. В разгоревшихся сегодня бурных дискуссиях политические оппоненты не обошли вниманием события столетней давности, когда Красная армия на подступах к столице атаковала юнкеров Первой республики.

Ураганный холодный ветер не помешал нескольким сотням человек собраться у здания правительственной администрации и выразить солидарность арестованному сегодня утром оппозиционеру Нике Мелия.

«Ника, Ника, да здравствует Грузия!», – кричали они.

Акция протеста оппозиционными лидерами была организована спонтанно к трем часа дня, после того, как утром в течение двух часов спецотряды МВД штурмом брали офис «Нацдвижения» и арестовали председателя партии Нику Мелия.

Представитель «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, обращаясь к собравшимся у здания правительственной администрации, сочла символическим арест своего соратника сегодня, 23 февраля, в День памяти юнкеров Первой республики, погибших 100 лет назад в окрестностях Тбилиси в боях с Красной армией:

«Да, это был символический акт. Решение исходит от сидящих в этом здании большевиков, которые намереваются присвоить себе эту страну, и которые решили, что, отправив в тюрьму Нику или кого-то другого из нас, окончательно отнимут у нас свободу».

Она же сообщила от имени всей оппозиции о начале освободительного движения:

«Мы обещаем бороться до последнего вздоха против Бидзины Иванишвили, Родионовых, большевиков, мы никогда не вернемся в Советский союз».

В таком же духе и с пафосом продолжали свои выступления лидеры других оппозиционных партий. Они обещали, что до освобождения Ники Мелия будут продолжать акции протеста, и объявили о том, что масштабное шествие запланировано на 26 февраля.

Участники акции протеста переместились на проспект Руставели и остановились перед зданием парламента. Там уже шел протестный митинг, организованный гражданскими активистами. Один из них Ираклий Павленишвили, который сделал акцент на том, что Ника Мелия арестован по делу 20 июня 2019 года. И тогда, возмущенные появлением в кресле спикера парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова, тысячи граждан вышли на улицу:

«Сегодня идет борьба не между конкретными политическими группами. Это борьба между Грузией и Россией. И история о нас не скажет, что мы были виноваты 20 июня, когда защищали национальное достоинство Грузии, так же, как это не говорят о жертвах девятого апреля 1989 года и о тех людях, которые 300 лет бескомпромиссно боролись против российских оккупантов. Мы должны освободиться от пятой колоны России. Поэтому скажем еще раз: «Россия и Бидзина уходите, уходите! Да здравствует Грузия!».

Многие общественные деятели, правозащитники в течение дня обращались к международным партнерам с просьбой помочь Грузии избежать диктатуры:

У многих опасения и тревогу вызывала та непримиримая позиция, с которой представители «Грузинской мечты» комментировали реакцию оппозиции и западных партнеров. Помимо них, представители «Грузинской мечты» вступили в полемику и с Народным защитником Нино Ломджария. Ее пост в Facebook о том, что «ничего более позорного не могло случиться 23 февраля, чем разгром офиса оппозиционной партии и арест его лидера», вызвали гневные реплики со стороны «Грузинской мечты». Тем не менее, омбудсмен заявила, что переполнена чувством гордости за то, что защищает права людей, которым отказало в защите государство. А еще Нино Ломджария подвергла критике использование спецотрядом перечного газа во время штурма. Медицинская помощь в результате штурма понадобилась 17 протестующим, двое из них были госпитализированы.

«По всем международным стандартам использование перечного спрея запрещается в закрытых помещениях, где у людей нет возможности покинуть территорию и получить незамедлительную помощь. Это приравнивается к негуманному отношению и даже к пыткам», – заявила Нино Ломджария у руставской тюрьмы, куда приехала проведать помещенного туда Нику Мелия. Она, как и многие правозащитники, убеждена, что дело Мелия и его арест содержат признаки политического преследования.

Но так не считает премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Как и вчера, во время утверждения его кандидатуры в парламенте, он заявил, что «Ника Мелия – криминал». Что же касается спецоперации, то:

«Сегодняшний день – свидетельство того, что мы – правовое государство. Мы – сильное государство, у нас сильная полиция, у нас очень эффективный глава МВД. Я хочу публично выразить ему и всем полицейским благодарность от имени правительства. Они защитили достоинство нашего государства, стабильность государства», – сказал Гарибашвили у мемориала юнкеров, отметив, что его правительство чтит память павших за независимость Грузии в боях с Красной армией.

Пафос Гарибашвили подхватил и стоящий рядом спикер парламента Арчил Талаквадзе. Ответственность за происходящее он возложил на оппозицию и Михаила Саакашвили, которые подталкивали Мелия к выходу из правового поля. А выход из ситуации Арчил Талаквадзе видит в следующем:

«Ника Мелия со своими адвокатами продолжает процесс в правовой сфере и в суде. А политики, которых народ выбрал депутатами, продолжают свою деятельность в парламенте».

Таких, бойкотирующих парламент оппозиционных депутатов, вместе с Мелия – 51. Но теперь, когда главная оппозиционная партия «обезглавлена», они и вовсе не представляют себе, как вести переговоры с властями по выходу из кризиса. К тому же, власть отказывается рассматривать требование оппозиции о досрочных парламентских выборах. Сам Ника Мелия за несколько минут до ареста, когда спецотряд уже был в офисе, заявил, что сознательно снял электронный браслет на второй день после парламентских выборов 31 октября 2020-го, поскольку убедился, что в стране нет верховенства закона и справедливости. Политическим протестом он объясняет и отказ от уплаты залога, за что 17 февраля был лишен депутатского иммунитета, а затем и приговорен судом к мере пресечения в виде ареста.

«Эта несправедливость, это насилие заканчиваются здесь и сейчас. Это люди, которые 24 часа думают только о том, кого задержать, осудить, как сделать еще более бедным население страны, но у них это больше не пройдет. Я верю в себя, в моих друзей, коллег. Бидзина Иванишвили смог нас всех объединить, как никогда. И будем едины до крушения этого режима. И день, когда грузинским народом будет побежден этот режим, начался сегодня», – заявил Ника Мелия перед задержанием.

Его заключение на несколько дней отложил своим уходом с поста Георгий Гахария. Уходя, бывший премьер-министр выразил надежду, что тем самым сможет разрядить ситуацию. Но то, что «Грузинская мечта» сделала ставку на Ираклия Гарибашвили, для многих стало сигналом, что дальше ситуация будет лишь ухудшаться.

В ожидании более масштабного давления на власти со стороны западных партнеров, оппозиция не намерена прекращать акции протеста с требованием освобождения Ники Мелия. Одна из широкомасштабных акций запланирована на 26 февраля.