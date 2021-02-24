Свободу обещают, с вакциной просят подождать

Грузинские власти снимают большинство действующих в стране ограничений. В то же время ввоз вакцины все еще откладывается и точных дат в правительстве не называют.

Первыми от запретов освободят гостиницы, расположенные на горнолыжных курортах. Они смогут возобновить работу уже завтра. Завтра же заработает междугородний транспорт, а муниципальному разрешат перевозку пассажиров и в выходные. С 1 марта откроются детские сады, библиотеки и музеи, а в Батуми кафе и рестораны начнут принимать посетителей внутри помещений. С 8 марта – объекты питания по всей Грузии. Правда, запрет на работу в выходные для них сохранится. В то же время его отменят для рынков и торговых центров – с 8 марта те смогут обслуживать граждан в течение всей недели.

С 15 марта учебный процесс возобновится в аудиториях вузов, откроются спортзалы, а театры, ансамбли и спортивные клубы смогут начать репетиции и тренировки соответственно. 1 апреля в театры и на стадионы допустят зрителей. Кроме того, с 1 марта будет расширен список стран, граждане которых смогут прилететь в Грузию.

«К тем странам, граждане которых с 1 марта, при наличии негативного результата ПЦР-теста, смогут воздушным путем прибыть в Грузию, добавятся: Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Беларусь. На сухопутных границах на этом этапе сохранится действующий режим», – сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Одно из немногих ограничений, остающихся в силе – «комендантский час», запрет на передвижение с 9 вечера до 5 утра. По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, опыт показал, что это – наиболее действенный способ для контроля мобильности:

«Это было одно из самых эффективных ограничений, показавшим нам реальные результаты, поэтому сохранить его пока важно», – заявила Тамар Габуния. О том, когда может быть отменен «комендантский час», власти пока не говорят.

Что касается задержки 30 тысяч доз вакцины, по словам замминистра, причина состоит в том, что компания-производитель Pfizer выставила дополнительные требования:

«Этих доз мы ожидали до конца февраля, однако ввиду дополнительных требований, выдвинутых Pfizer, для всех стран получение вакцины было отсрочено. В текущем периоде мы завершим переговоры и надеемся, что в первые две недели марта мы действительно получим дозы, которые ожидаем от Pfizer».

Тем не менее, глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе затрудняется назвать точные даты получения вакцины Pfizer:

«К сожалению, вы знаете, что (вакцины) в большом дефиците. Pfizer и Moderna не смогли полностью выполнить заказ Евросоюза и сегодня Евросоюз по показателю вакцинации намного отстает от США и Британии. Pfizer хочет выполнить свои обязательства перед Евросоюзом и поэтому (возникла) проблема в снабжении (вакциной) 18 стран, которые должны были получить их через платформу Covax. Мы пока не знаем точных дат в отношении Pfizer, но очень надеемся, что по каналам, с которыми мы работаем для получения AstraZeneca, мы, если нас не подведут, получим несколько сотен доз, контракты уже оформлены».

Сейчас, говорит Гамкрелидзе, Центр по контролю над заболеваниями полностью переключился на логистику вакцины производства AstraZeneca. Вакцинировать ею людей будут в 350-ти медпунктах. По словам Гамкрелидзе, на днях начнется переподготовка медперсонала, который будет вакцинировать граждан именно этой вакциной.

И традиционные цифры: за последние сутки в Грузии было выявлено 443 новых случая коронавируса. Скончались шесть человек, выздоровел 461.