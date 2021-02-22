Все еще без вакцины, но почти свободны

Грузинские власти обещают отменить 80% ограничений на этой неделе. При этом первая партия вакцины, которую, как ожидалось, Грузия должна была получить в конце февраля – задерживается.

Свой второй срок в ранге премьер-министра страны Ираклий Гарибашвили начинает со снятия ограничений. По его словам, уже на этой неделе будет отменена большая часть запретов. Однако какие именно, он пока не уточнил. На этой неделе, сказал Гарибашвили, пройдет заседание межведомственного координационного совета, где будет принято окончательное решение. Что касается вакцин, то, по его словам, первая партия прибудет в страну в марте.

В то же время ранее в Минздраве заявляли, что ее должны были завезти уже в середине-конце февраля. Кандидат в министры здравоохранения Екатерина Тикарадзе, объясняя причину задержки, заявила, что проблемы возникли из-за компании-производителя Pfizer:

«Задержка возникла со стороны (компании) Pfizer. Это и есть причина того, что 30 тысяч вакцин Pfizer пока так не поступили в Грузию. У Pfizer была определенная задержка в плане производства. Она не смогла предоставить обговоренное количество (вакцин) и западным странам».

Эта задержка – не трагедия, считает в свою очередь директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе:

«Разница между ожиданиями, которые были у государства и реальностью – около недели. Зато есть очень хорошие новости: были оформлены двусторонние договоры. Например, с компанией Astrazeneca о ввозе 150 тысяч вакцин, которые, между прочим, могут даже опередить Pfizer или они будут доставлены одновременно. Все это рисует очень хорошие перспективы того, что, как и было обещано, в течение года будет привито около 60% населения».

Профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) обращает внимание на то, что в программе по вакцинации речь идет о 60% взрослого населения. А значит, по факту это около 45% от общего количества людей, проживающих в Грузии. Георгий Пхакадзе скептически оценивает и план вакцинации. По его словам, он составлен под копирку, в то время как необходимо было при его написании руководствоваться грузинскими реалиями. В то же время профессор выступает «за» снятие ограничений, но при определенных условиях:

«Я думаю, что страну сейчас нужно полностью открыть. Кроме границ. Мы должны носить медицинские маски, соблюдать двухметровую дистанцию, мыть руки... Второе, что мы должны сделать: все люди, которые заезжают в Грузию, кем бы они ни были, они должны находиться 2 недели в карантине, чтобы британский вирус не попал в Грузию».

Именно в распространении новых штаммов Георгий Пхакадзе видит главную угрозу в настоящее время. По его словам, сейчас на всем пространстве выше экватора ситуация очень схожая: старый вирус, появившийся в свое время в Ухане, начал сдавать позиции. Началось это в январе:

«С Индии пошли первые сигналы. В день там инфицировалось 100 тысяч человек, потом вдруг цифры упали до 10 тысяч человек в день. И это было до вакцинации. Никто не знает, почему это происходит. То же самое происходит в Грузии».

Но при этом новые штаммы, напротив, только усиливают натиск. Как говорит Георгий Пхакадзе, в Женеве, например, 80% новых случаев инфицирования относятся к т.н. британскому вирусу.

«Вирус, который начал мутировать в Великобритании, в Южной Африке и в Бразилии, к сожалению, себя ведет, как наш старый вирус в «молодости». Для старого вируса в апреле будет последний, третий толчок, и на этом он по идее должен закончиться. Но дело в том, что в случае с британским, южноафриканским и бразильским – для этих вирусов начинается только первая волна. Нам нужно быть очень и очень острожными».

За последние сутки в Грузии было выявлено 147 новых случаев COVID-19. Скончались 12 пациентов, выздоровели 607 человек.