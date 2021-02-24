Фактор Мелия: международные реакции

Новые реакции международного сообщества на арест лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии. Официальный Тбилиси призывают начать диалог с оппонентами практически все страны-партнеры. Причем заявления со стороны представителей законодательной и исполнительной власти США не отличаются мягкостью. Но в «Грузинской мечте» считают иначе.

Человек, отвечающий за вопросы национальной безопасности в администрации американского президента, обеспокоен безопасностью евроатлантического вектора Грузии. Советник Джо Байдена Джейк Салливан в своем Твиттере отреагировал на официальное заявление Госдепартамента, подтвердив озабоченность Белого дома действиями грузинского правительства:

«Как сообщает представитель Госдепартамента, мы обеспокоены арестом Ники Мелия в Грузии, и призываем все стороны избегать эскалации конфликта и вернуться к переговорам в поддержку грузинской демократии».

«Отклонением от демократии» ранее назвали действия грузинского руководства в посольстве США в Тбилиси. А затем подтянулся и Госдеп, недвусмысленно давший понять, что «Грузинской мечте» стоит действовать «в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии». При этом особо подчеркивалось, что Тбилиси должен гарантировать, что «судебная и следственная системы свободны от политической предвзятости».

Но если в Белом доме на данный момент ограничилась призывами, то на Капитолийском холме выражают откровенное разочарование. Совместное заявление председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микса, одного из наиболее активных членов комитета Майкла Маккола и сопредседателей Группы друзей Грузии Джерри Коннолли и Адама Кинзингера, судя по тону, не сулит Грузии ничего хорошего:

«Как друзей Грузии, долгое время поддерживавших ее приверженность демократии, события в Тбилиси разочаровали нас. Результатам многолетней упорной работы грузинского народа по строительству более сильной и процветающей демократии в настоящее время серьезно угрожает чрезмерное применение силы и недемократические действия».

Конгрессмены выразили опасение, что отказ правительства от работы с представителями оппозиционных партий также помешает прогрессу, достигнутому Грузией в укреплении отношений с Европейским Союзом и НАТО. Завуалированная угроза подкреплена тем, что Кинзингер и Коннолли недавно внесли в Конгресс законопроект, предусматривающий пролонгацию американской помощи Грузии. И если к их призывам в Тбилиси не прислушаются, они могут этот законопроект попросту отозвать.

Но в «Грузинской мечте» призывают не беспокоиться по этому поводу. Мол, такие заявления звучат лишь потому, что американские и европейские партнеры просто не в курсе деталей дела, приведшего к аресту Ники Мелия. И, как только власти Грузии разъяснят партнерам суть проблемы, все вопросы будут сняты. Да и сейчас, по мнению председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе, заявления международных партнеров отличаются мягкостью:

«Международные отклики на арест Ники Мелия довольно взвешенные и мягкие. Исходя из того, что в тюрьме оказался лидер оппозиционной партии, это было бы поводом для беспокойства в любой стране. Но следует подчеркнуть, что лидеры оппозиционных партий в других развитых странах не ведут себя так, как в Грузии. Поэтому критика была ожидаемой и частично даже может быть приемлемой для нас, если бы лидеры оппозиционных партий не действовали так, если бы так грубо и дерзко не бросали вызов закону, обществу и государству».

В «Грузинской мечте» настаивают, что задержание Мелия и его дело о попытке штурма парламента в ходе событий т.н. «Гавриловской ночи», сродни событиям 6 января в Вашингтоне, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа прорвались в Капитолий. А значит, власти Грузии действуют по отношению к нарушителям порядка в том же ключе, что и американское правительство.

Как отметил председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе, «поляризацию обуславливает не нахождение т.н. политиков в тюрьме, а нахождение преступников в политике».

При этом в «Грузинской мечте» подчеркивают, что самые резкие высказывания, прозвучавшие из уст главы комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса, вызвали вопросы в самой Литве. Теперь политик должен отчитаться перед Сеймом о целях своего визита в Тбилиси, отметил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили:

«Похоже, литовские власти заинтересовало, что за визит совершил этот человек. Был ли он согласован, и вообще, не было ли это вмешательством во внутренние дела Грузии, был ли визит дружественным? Так что давайте подождем оценок. Дружба с Грузией означает нейтралитет, объективность и равные призывы ко всем сторонам. Дружба с Грузией не означает одностороннюю поддержку какой-либо политической партии или публичное заявление о политических симпатиях к какой-либо политической партии».

Павилёнис, напомним, сказал буквально следующее: «Если грузинское правительство загонит оппозицию в еще большую изоляцию, то мы, как ваши друзья, скажем правду о ваших действиях. Если они будут ошибочными, то правительству придется заплатить за это цену. Надеюсь, мы не дойдем до этого. Я надеюсь, что Грузия по-прежнему может быть чемпионом демократии и свободы, и использует эту возможность».

Но несмотря на заверения представителей правящей партии, что международному имиджу Грузии ничего не грозит, непрекращающийся поток заявлений продолжает демонстрировать сомнения партнеров в правоте грузинского правительства.

В частности, глава делегации Европарламента по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд и содокладчик по вопросам Грузии в законодательном органе ЕС Свен Миксер опубликовали совместное заявление в связи с политическим кризисом в Грузии, в котором призвали власти и оппозицию к диалогу. Причем, судя по содержанию письма, европарламентариев трудно заподозрить в чрезмерных симпатиях к грузинской оппозиции:

«Несмотря на то, что мы не согласны с неконструктивной и провокационной тактикой части оппозиции, вторжение, в ответ на провокации, в головной офис самой крупной оппозиционной партии и задержание ее лидера, не приносит пользу и не представляет собой путь преодоления кризиса. Единственный путь, которым Грузия сможет выйти из этого политического тупика так, чтобы не подвергать опасности свои евроатлантические устремления, в том, чтобы все стороны отступили, воздержались от риторики и действий, которые углубляют поляризацию, и возобновили диалог».

Многие западные аналитики сходятся во мнении, что «Грузинская мечта» явно перестаралась. В частности, исследователь Колумбийского университета Линкольн Митчелл считает, что хотя арест Ники Мелия и был юридически обоснован, решение выполнить постановление суда в такой форме трудно назвать «мудрым решением». Аналитик указал на продолжающиеся уже несколько лет проявления стагнации демократии в Грузии и заявил: главная задача Запада сегодня – сосредоточиться не на том, кто прав в этой ситуации, а на том, как можно добиться деэскалации.