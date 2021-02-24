Дело Джабиева близится к суду

Генпрокуратура готова передать результаты предварительного следствия по делу об убийстве Инала Джабиева в суд. Сторона защиты задержанных силовиков намерена оспорить обвинения и вернуть дело на доследование. Родственники убитого тем временем продолжают акцию протеста, которая может завершиться из-за болезни матери Инала Джабиева.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Южной Осетии сообщила сегодня о том, что предварительное расследование «по факту гибели Инала Джибиева» находится на завершающей стадии: «В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После право на ознакомление с материалами уголовного дела будет предоставлено потерпевшей стороне».

Следствие началось почти сразу после смерти Инала Джабиева в конце августа прошлого года. Тогда же по делу о превышении должностных полномочий были задержаны восемь сотрудников МВД Южной Осетии. На данный момент подозреваемыми по делу проходят семь человек.

Адвокат задержанных по делу о смерти Инала Джабиева Икрамжан Раматов в беседе с «Эхом Кавказа» сообщил, что следствие ходатайствует о продлении срока их содержания под стражей:

«Выполняется требование действия 217 УПК РФ, то есть идет ознакомление с материалами уголовного дела. На сегодняшний день, в связи с окончанием срока содержания под стражей, следствие вышло с ходатайством о продлении срока. У них же сроки заканчиваются 29-го, 1-го, 3-го числа. Различные сроки. Будет продление, а потом дальше продолжим ознакомление с материалами дела.

– Как долго может продолжиться процедура ознакомления?

– С учетом того, что там проходят 7 человек, с учетом того, что на каждого нужно время, материалы, я думаю, что там как минимум 10 томов, вот и считайте, один том – один день на каждого.

– Как вы считаете, как быстро может начаться уже сам судебный процесс?

– Я думаю, что быстро начнется, но с учетом того, что нарушены фундаментальные требования законов, мы заявим, в любом случае, о возврате уголовного дела обратно на следствие».

Икрамжан Раматов пояснил «Эху Кавказа», что сторона защиты считает нарушением законов:

«Мы считаем, что обвинения вообще не обоснованы ввиду отсутствия каких-либо доказательств, как объективных, так и доказательств в виде показаний очевидцев и так далее. Нет ни одного свидетеля по делу, нет ни одного объективного доказательства. Если мы посмотрим, то что является основанием для их задержания? Показания свидетелей или потерпевших и плюс какие-то там доказательства – участие кого-либо в каком-либо совершенном преступлении. Нет ни того, ни другого, ни третьего. Или же обнаружение в вещах следов преступления или биологических следов. Тоже ничего нет! Или по месту преступления. Они же говорят, что преступление совершено в здании, но там тоже следов нет. Так на основании каких доказательств предъявлено обвинение, тем более по 286, 111 статье, для нас непонятно. То есть необоснованные обвинения. Полагаем, здесь чисто командноволевым приказом делаются вот такие обвинения».

По словам вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой, ознакомления с материалами дела ждет и потерпевшая сторона. Рассказала она «Эху Кавказа» и о состоянии его матери Майи, которую 22 февраля после эмоционального общения с главой государства забрала карета скорой помощи с гипертоническим кризом:

«Давление у нее вроде нормализовалось. Врачи держат его под контролем, но у нее сильно болит голова, она не может шевелить ею, делать резких движений. Врачи не разрешают ей вставать.

– Говорят, что когда ее уносили с площади на носилках, она просилась обратно.

– Да, она просилась, врачи просили остаться с ней кого-то из родственников, так как боялись, что она вернется туда.

– Почему для Майи важно находиться на площади?

– Она думает, что если ее там не будет, то палатку разберут. У нее все-таки есть надежда, что справедливость восторжествует… Ей кажется, что пока она в больнице, на площади произойдет что-то плохое – всех разгонят, палатку снесут».

На вопрос о перспективах продолжения или прекращения акции протеста на центральной площади Цхинвала, вдова Инала Джабиева ответила «Эху Кавказа» так:

«Акция протеста продолжается на сегодняшний день.

– Как долго может она продлиться?

– Я не знаю, как только мы найдем какой-нибудь выход из этой ситуации… По крайний мере, здоровье Майи для нас важнее. Мы не будем приносить ее в жертву ради, скажу честно, Бибилова. Потому что ему, конечно, наплевать на нас. Хотя он не только президент своих сторонников, он и наш президент, и должен о нас заботиться, как написано в законе. Но он не заботится о нас, а допускает, чтобы мы здесь умерли. Как только мы найдем выход, мы решим, что делать дальше».

Коллегиальное решение, по словам Оксаны Сотиевой, может быть принято уже сегодня вечером.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия