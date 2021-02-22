Мать Джабиева попала в больницу, президент – в театр

Оппозиционные депутаты обратились с иском в Верховный суд Южной Осетии, требуя признать незаконным проведение последнего заседания парламента в отсутствие кворума. Сегодня же стало известно, что мать Инала Джабиева Майя попала в больницу после эмоционального общения с президентом Анатолием Бибиловым, который направлялся в театр через площадь, где проходит бессрочная акция протеста.

Часть депутатов парламента, которые бойкотируют заседания с 1 сентября прошлого года, требуя отставки генерального прокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева, сегодня встретились с представителями общественности. Они еще раз прояснили свое отношение к событиям 16 февраля, когда 18 парламентариев, под руководством правящей партии «Единая Осетия», в отсутствие кворума провели заседание и приняли ряд законов.

Сейчас, по мнению оппонентов власти, основная борьба должна вестись за сохранение правовых основ государства. Продолжает депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева:

«Я боюсь, что этот прецедент станет правилом для них, и они станут принимать решения в таком количестве (людей), которое у них сегодня есть. Наша главная задача – не допустить разрушать наше государство, разрушать наше государственное устройство, потому что ни один из них не имеет на это никакого права. Все, что строилось до этого, не может перечеркнуть один человек (президент) и 18 депутатов. Это не их право! За нами большее количество населения, которое также будет реагировать на то, что их точка зрения, их интересы, не были услышаны властью… Я считаю, что мы, как более сознательная часть депутатов, может быть, это покажется кому-то обидным, но должны попытаться заставить эту власть вернуться в правовое русло и работать по тем законам, по той Конституции, по тем международным нормам, которые у нас существуют. Иначе наше государство мы сами, своими же руками разрушаем».

Лидер «Народной партии» Александр Плиев считает, что оппозиция должна попытаться добиться справедливости в Верховном суде. Каприз одного человека, пусть и первого лица государства, говорит он, не может быть противовесом Конституции:

«Не может каприз одного человека, так сказать, наплевать на Конституцию. Эта Конституция… Вот я здесь вижу людей, которые формировали законы, формировали Конституцию, проливали свою кровь, рисковали своими жизнями, многие потеряли близких друзей – то есть эта Конституция для нас священна и на этой Конституции клянется президент. Поэтому у меня четкая позиция: если эта Конституция нарушена уже не одним, уже двумя людьми – нарушена прокурором, он вытер об нее ноги, и как гарант, президент никаких мер не предпринимает, то вопрос встает о том, чтобы до конца бороться за отставку генерального прокурора и привлечения его к ответственности за определенные преступления, которые я здесь зачитал, и которые говорят о нарушениях статей нашего основного закона. И второе – еще раз обратиться к президенту, чтобы он вернул все в правовое русло. Это эпицентр событий, а дальнейшие события, которые произошли, – нарушение всех основополагающих норм самого существования государства, это уже ни в какие рамки не лезет. Выход пока один – я предлагаю своим коллегам, чтобы мы обратились в суд по этим статьям и по деятельности самого прокурора. Потому что это не только уголовное преследование должно быть, это преступление против народа Южной Осетии. Кто нарушает Конституцию Южной Осетии, тот совершает преступление против народа республики».

Административное исковое заявление в Верховный суд по поводу прошедшего 16 февраля заседания парламента группой депутатов от оппозиции уже подано. Иск касается признания незаконным решения парламента Республики Южная Осетия о правомочности последнего заседания: «Решение о правомочности проведения заседания сессии в составе менее 2/3 от общего количества депутатов Парламента Республики Южная Осетия депутатов нарушает права и законные интересы истцов, заинтересованных в надлежащем соблюдении процедуры рассмотрения и принятия законов и иных решений Парламента Республики Южная Осетия».

Этот механизм предусмотрен существующим законодательством, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Все у нас происходит в рамках закона, я имею в виду тех 14 депутатов, которые борются с тем, чтобы республика развивалась в правовом русле и дальше. Мы хотим вернуть государство в правовое русло. Это касается наших обращений и к президенту, и к тем, к кому это относится. Мы пожаловались на нарушение процедуры. То есть не имели право 18 депутатов брать на себя ответственность и без кворума выносить какие-то решения. Уверенности в том, что суд это будет рассматривать без давления и объективно, у нас нет. Но мы все же надеемся, что судьи, которые будут рассматривать этот иск, будут руководствоваться исключительно нормам закона и ничем больше».

Акцию протеста продолжают на центральной площади Цхинвала и родственники Инала Джабиева. Ближе к вечеру стало известно, что мать убитого Майя попала в больницу с подозрением на инсульт. Как говорят очевидцы, сегодня в здании Госдрамтеатра проходил концерт госансамбля «Симд», на который пришел президент республики Анатолий Бибилов. Майя не удержалась и подошла к нему. В ходе эмоционального общения она перенервничала, потеряла равновесие и упала на ограждения. Протест семьи убитого на центральной площади Цхинвала продолжается с 4 декабря прошлого года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия