Кабисов дошел до УДО

Цхинвальский городской суд рассмотрит в четверг, 25 февраля, ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-руководителя Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгия Кабисова, отбывающего 8-летний срок заключения в колонии общего режима. Напомним, Кабисов стал первым и пока единственным югоосетинским чиновником, получившим реальный срок по обвинению в преступлениях коррупционной направленности. Многие наблюдатели считают, что реальной причиной уголовного преследования бывшего чиновника является его личный конфликт с президентом.

5 июля 2019 года Цхинвальский городской суд приговорил бывшего руководителя Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгия Кабисова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, мошенничестве, получении взятки, незаконном хранении огнестрельного оружия, незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.

Георгий Кабисов стал первым и пока единственным югоосетинским чиновником, получившим реальный срок по обвинению в преступлениях коррупционной направленности. В ходе судебных разбирательств защита указывала на массу нестыковок, процессуальных нарушений в деле, умозрительных заключений там, где должны были быть неопровержимые доказательства, и даже на липовые документы. Но суд не услышал аргументы защиты.

Уже после вынесения приговора, о помиловании осужденного Анатолия Бибилова попросили все три его предшественника на посту президента. Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов направили президенту совместное обращение, но Анатолий Бибилов им отказал.

С просьбой о помиловании Кабисова к президенту обращались и кавалеры ордена Уацамонга. Состоялись две встречи, но, в конечном итоге, Бибилов отказал и им. По рассказам одного из кавалеров, на первой встрече президент сказал: пусть Кабисов сначала принесет деньги. Его спрашивали, о каких деньгах идет речь, мол, в суде ничего такого не рассматривалось, но Бибилов не ответил на эти вопросы. На второй встрече он затеял спор, дескать, Кабисову не полагался орден Уацамонга. Спрашивал, что он такого сделал и чем заслужил. Кавалеры возмутились, заметили президенту, что пришли не для того, чтобы обсуждать, кому что полагалось. После этого замечания Бибилов посмотрел на часы, сказал «меня ждут» и ушел.

Отсюда и распространенное в республике мнение, что реальной причиной злоключений Кабисова является его личный конфликт с президентом. А как иначе, например, объяснить тот факт, что его еще до приговора почти год держали в подвальном помещении, в камере без окон и санитарных удобств? До сих пор еще ни к кому не применяли таких суровых условий содержания.

Срок отбывания наказания Георгию Кабисову суд постановил исчислять с момента задержания – 7 ноября 2017 года. По статье 109 УПК РФ («Сроки содержания под стражей»), год в СИЗО зачитывается как полтора года отбывания наказания в колонии общего режима. То есть 7 мая исполняется ровно половина срока, и Георгий Кабисов вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (Статья 79 УК РФ). Говорит адвокат Георгия Кабисова Икрамжан Раматов:

«Прошло полсрока, закон позволяет обратиться с заявлением об условно-досрочном освобождении. С учетом этого мы обратились в октябре с ходатайством о применении условно-досрочного освобождения в отношении Кабисова. Все юридически значимые обстоятельства для применения УДО имеются. Завтра процесс. Посмотрим, какое решение примет суд».

Суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении или за­мене неотбытой части срока более мягким видом наказания без указания конкретных причин, предусмотренных законом. Это по закону, подчеркивает экс-депутат парламента Роланд Келехсаев, а по факту – все в руках президента:

«Я думаю, властям выгоднее Кабисова отпустить. В глазах общества отрицательное решение суда будет истолковано как отказ президента, как его личное решение. Это бьет по его репутации, потому что у нас хоть и уважают сильных, но не любят жестоких. А отказ будет истолкован именно так – как жестокость, как желание добить человека. А еще это бьет по репутации суда. У нас и без этого к судебной системе относятся с недоверием, поэтому, думаю, не стоит накручивать публику перед такими сложными, резонансами процессами, как по делу об убийстве Инала Джабиева и о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Мне кажется, этим аргументам добавляет веса тот факт, что уже наступил предвыборный год».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии