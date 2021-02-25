Коррупция врачей или дилетантство следователей?

Абхазские врачи записывают видеообращения, в которых протестуют против действий силовиков в Республиканской больнице. Главный врач и его заместитель заявляют, что непричастны к преступлениям, в которых их обвиняют. В свою очередь, Генпрокуратура говорит, что законность возбуждения уголовного дела признана судом.

В социальных сетях и в средствах массовой информации Абхазии распространяются видеообращения врачей. Они выражают протест против действий Генеральной прокуратуры и спецназа на территории Республиканской больницы 10 февраля этого года в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой против главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

Генеральная прокуратура утверждает, что никакой спецоперации не было, «специальное подразделение МВД РА обеспечивало охрану места производства следственных действий, служебных кабинетов руководства и иных помещений больницы».

Врачи же, столкнувшиеся с действиями силовиков, называют их беспрецедентной и дискредитирующей все медицинское сообщество спецоперацией.

Сначала появились видеообращения главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

«Говорить о коррупции – это не про меня»

Аполлон Гургулия сообщил, что долгое время не выступал публично, потому что надеялся «на торжество благоразумия», но решил высказаться, потому что его и коллег «обвиняют в чуть ли не доказанных преступлениях». Он отрицает свою причастность к коррупции:

«В отношении меня было возбуждено уголовное дело по статье присвоение и растрата, что явилось якобы следствием подстрекательства меня на это преступление со стороны моего заместителя. Хочу отметить, что я не тот человек, которого через подстрекательство или угрозу можно заставить что-либо сделать. Говорить о коррупции в сговоре и в угоду собственному обогащению, нет, это – не про меня. Я так не живу, и все, что мог, я сделал для своей страны и во время войны, и по сей день».

Гургулия считает, что уголовное дело стало результатом давнего конфликта между двумя лабораториями:

«Касаемо возбужденного уголовного дела, оно в своей основе имеет давний конфликт между двумя лабораториями: местной больничной лабораторией Республиканской больницы и той, которая была сформирована из сотрудников реорганизованного «Савитара» («Савитар» – коммерческий медицинский центр). Начался этот конфликт еще в 2016 году, тогда я не был в должности главного врача и был депутатом Народного Собрания. За время своей деятельности в Республиканской больнице я всячески старался разрешить этот вопрос. Но, как показало время, инициатива наказуема. Очень надеюсь, что государственные органы грамотно и компетентно разберутся в этом деле. Я никуда не прячусь, готов сотрудничать со следствием, пока оно идет, а потом будет суд, дождемся решения».

«Это либо фарс, либо дилетантство»

Заместитель главного врача больницы Георгий Воуба считает, что действия силовиков нарушили санитарно-эпидемиологические нормы, привели к блокированию больницы и нанесли вред не только персоналу, но и пациентам:

«Беспрецедентное по масштабу применение сил и средств спецназа, уголовного розыска, а также силовых подразделений из Очамчырского и Гальского районов, по предписанию Генеральной прокуратуры, привели фактически к блокированию работы головного медицинского учреждения на целый день. Следствием этого явились негативные последствия как для медицинского персонала, так и для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Данными агрессивными действиями, с непропорциональным событию количеством задействованных сотрудников правоохранительных органов, были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы в условиях пандемии. Медперсонал не смог им противодействовать, несмотря на долгие и обоснованные уговоры и требования, так как подобное поведение несло прямую угрозу здоровью не только медперсонала, но и посетителям и больным всего медицинского учреждения, а также самим сотрудникам правоохранительных органов».

По существу предъявленных обвинений Воуба пояснил следующее:

«В мои должностные инструкции, как начмеда, не входят административно-распорядительные функции, а только формирование лечебного процесса, контроль качества лечения и проводимых исследований. Обвинение в подстрекательстве, либо в принуждении подписать договор аренды помещения Республиканской больницы, а также передачу реактивов и расходных материалов любым третьим лицам, тем более с применением оружия для оказания давления на заслуженного врача, героя Абхазии, прошедшего все тяготы войны, Гургулия Аполлона Алмасхановича, не соответствует действительности и абсурдно по определению. Кощунственным является обвинение в том, что я каким-либо способом мог лишить медицинской помощи или оставить без нее любого в ней нуждающегося в угоду своим личным интересам. Нет ни одного человека, который бы мог усомниться в моей преданности своей профессии».

Воуба заявил о своем несогласии с результатами проверки Генеральной прокуратуры и необъективности отражения фактических обстоятельств дела. Он обратился с письмом к генеральному прокурору с просьбой защитить его конституционные права и провести дополнительную проверку с целью устранения дефектов и пробелов в расследовании.

Однако вместо проведения дополнительной проверки, по словам Георгия Воуба, заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба, который ранее отказал следователю в возбуждении уголовного дела и счел, что отсутствует состав преступления, позже отменил свое же решение и возбудил уголовное дело.

Георгий Воуба считает, что действия прокуратуры похожи на фарс:

«10 февраля 2021 года, в момент проведения коллегии Генеральной прокуратуры, последовали уже известные беспрецедентные по своему масштабу и беззаконию действия фактически по захвату Республиканской больницы. Отсюда возникают сомнения и вопросы, что это было? Фарс или показуха перед президентом, в день проведения коллегии с его участием? Так как ранее президентом были поставлены перед прокуратурой конкретные задачи в двухнедельный срок показать результаты крупных преступлений коррупционной направленности. Либо это абсолютное дилетантство и некомпетентность, что является прямой угрозой правопорядку в республике и государственной стабильности».

Коллег поддержали врач-травматолог Астамур Иванба, врач-хирург Астана Авидзба, челюстно-лицевой хирург Мухаммед Хавцев, заведующая женской консультацией Республиканской больницы Кама Шулумба.

Астамур Иванба считает, что проводить в больнице подобные силовые акции нельзя, оба доктора, против которых возбуждено уголовное дело, являются уникальными и незаменимыми в своей области специалистами, и авторитетами, к ним необходимо бережное и корректное отношение.

Генеральная прокуратура призывает не давать преждевременных оценок

На просьбу прокомментировать ситуацию, от пресс-службы Генеральной прокуратуры получен ответ. В нем сообщается, что Сухумский городской суд решил, что следственные мероприятия в Республиканской больнице носили законный характер.

В настоящее время Следственное управление Генеральной прокуратуры проводит предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении главного врача Гургулия, его заместителя Воуба и бывшего сотрудника больницы Цкуа, поэтому оценка о неполном и необъективном расследовании преждевременна.

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и растраты возбуждено после проведения дополнительной процессуальной проверки, и Сухумский городской суд 19 февраля 2021 года признал постановление следователя законным и обоснованным.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия