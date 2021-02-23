Валерий Агрба: «Силовики действовали непропорционально агрессивно»

Депутат парламента Абхазии Валерий Агрба рассказал журналистам о деталях «врачебного дела» и раскритиковал действия Генеральной прокуратуры. Он считает, что правоохранительные структуры нарушили права врачей и действовали в Республиканской больнице агрессивно и неадекватно, потому что никто не оказывал им сопротивления.

Депутат Народного собрания Валерий Агрба провел в Сухуме пресс-конференцию и прокомментировал действия представителей силовых структур и Генеральной прокуратуры, связанные с уголовным делом, возбужденным против главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия, его заместителя Георгия Воуба и предпринимателя Аслана Цкуа.

Подозреваемые заявляют, что следствие не объективно

Плановая проверка Контрольной палаты в Республиканской больнице прошла в 2018 году, а в феврале 2020 года по результатам работы аудиторов в прокуратуре начали проводить собственную проверку. Пять месяцев спустя главный врач и его заместитель из публикации в СМИ узнали, что выявлено хищение, и они нанесли ущерб государству в размере 1 млн 200 тысяч рублей. В декабре 2020 года прокуратура направила в Минздрав представление о мерах дисциплинарного воздействия к Воуба и Гургулия. По словам Валерия Агрба, оно носит рекомендательный характер.

После представления прокуратуры, главный врач Аполлон Гургулия направил в Минздрав письмо, в котором сообщил, что считает прокурорскую проверку неполной и необъективной, и просил о проведении дополнительной служебной проверки. Он ссылался на то, что обвинение основано на показаниях сотрудников больницы, с которыми у него «сложные» отношения. Георгий Воуба, в свою очередь, обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о необъективности следствия и потребовал провести дополнительную проверку. 9 февраля 2021 года они оба узнали, что против них возбуждено уголовное дело.

Прокуратура не проинформировала подозреваемых о том, что против них возбуждено уголовное дело, чем нарушила их права.

Причем, по данному факту генеральный прокурор Адгур Агрба сначала отказал в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления и потребовал дисциплинарного реагирования от министра здравоохранения, а потом отменил собственное решение и вынес постановление о возбуждении уголовного дела.

В результате, в Республиканской больнице прошла силовая операция с участием следователей прокуратуры и спецназа, со штурмом кабинетов руководителей, заламыванием рук за спину заместителю главного врача Георгию Воуба на глазах у медицинского персонала, в присутствии многочисленных пациентов и посетителей больницы. Депутат назвал эти действия «непропорционально агрессивными». Медицинская общественность Абхазии начала протестовать против такой формы реагирования на ситуацию, в которой никто не оказывал силовым структурам противодействия. Что касается Георгия Воуба, то в день штурма он сам явился в прокуратуру, а потом со следователями приехал в больницу.

В результате подобных «процессуальных действий» онкохирургу Георгию Воуба, несмотря на его просьбы, не разрешили провести две запланированные операции, и сам он оказался в реанимации с высоким давлением.

15 февраля на встрече с представителями прокуратуры депутаты пытались выяснить, какая необходимость была в возбуждении уголовного дела, если изначально прокуратура не усмотрела в действиях Гургулия и Воуба состава преступления?

Прокуроры требуют реагирования и отменяют служебную проверку

Прокуроры обосновали необходимость возбуждения уголовного дела отсутствием реакции со стороны министра здравоохранения Тамаза Цахнакия на их представление, но Валерий Агрба принес и зачитал журналистам два документа, которые делают эту версию несостоятельной.

Первый документ представляет собой приказ министра здравоохранения о назначении служебной проверки:

«Я обратился в Министерство здравоохранения и мне дали копию приказа министра Тамаза Цахнакия о том, что он, по представлению Генеральной прокуратуры по факту использования бюджетных средств за 2018 год и первое полугодие 2019 года при осуществлении деятельности по оказанию платных услуг с использованием оборудования, принадлежащего Республиканской больнице, приказывает создать комиссию Министерства здравоохранения для проведения служебной проверки и исследования данного вопроса. По итогам проверки, результаты работы комиссии оформить не позднее 28 января 2021 года. И, если бы была доказана их вина, он бы принял необходимые меры реагирования в виде дисциплинарного наказания, отстранения от должности – там уже есть масса инструментов».

Валерий Агрба сообщил, что служебную проверку Минздрава в отношении Гургулия и Воуба отменила сама же Генеральная прокуратура, которая требовала от министра реагирования, и процитировал другое письмо:

«Я запросил в Министерстве здравоохранения документ, на основании которого было прекращено служебное расследование, и уже прокуратурой возбуждено уголовное дело. Вот документ за подписью заместителя генерального прокурора Тыркба на имя министра здравоохранения Цахнакия: «Ввиду отмены 1 февраля 2021 года генеральным прокурором Республики Абхазия процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данным материалам и проведению дополнительной процессуальной проверки, прошу оставить представление без рассмотрения. То есть, сама Генеральная прокуратура присылает 2 февраля в Министерство здравоохранения обращение с просьбой оставить без рассмотрения их представление. Они не дали довести служебную проверку до конца и сделать выводы».

Депутаты не вмешиваются, а следователи путаются в квалификации

Валерий Агрба прокомментировал заявление прокуроров о вмешательстве депутатов в ход следствия. Депутаты, заверил он, никоим образом не вмешивались в расследование прокуратуры, а встреча в парламенте неделю назад была организована по требованию медицинского сообщества, когда за один день под обращением к парламенту было собрано около трехсот подписей медицинских работников, возмущенных действиями силовиков на территории Республиканской больницы.

Валерий Агрба рассказал о том, что в процессе возбуждения уголовного дела, прокуратура изменила квалификацию преступлений, а потом назвала это «технической опечаткой»:

«В самом постановлении инкриминируют одному – присвоение, хищение, растрату и превышение должностных полномочий – это Аполлон Гургулия; Воуба было инкриминировано подстрекательство, причем не были исследованы мотивы, не был установлен размер ущерба, нанесенный подстрекательством. А главное, в чем было грубейшее нарушение, уже в рамках постановления о возбуждении уголовного дела, на основании рапорта о возбуждении уголовного дела, было инкриминировано уже совершенно другое: все эти статьи перетекли в ранг уголовных, но с применением оружия. Хотя ранее говорилось о том, что они действовали сообща, в едином сговоре, в целях получения материальной выгоды. Если это преступный сговор, и они все действовали сообща, то против кого было использовано оружие в этом треугольнике, вообще не понятно. Как обосновала на суде прокуратура, это некая техническая опечатка. Но в отношении постановления прокуратуры, опечатки быть не может, это – процессуальный документ, это уже совершенно другая тяжкая квалификация».

Прокуроры обвинили депутата Валерия Агрба в том, что он вместе с Воуба приходил в прокуратуру и угрожал, что «развалит любое их дело в суде».

На это Агрба ответил, что никаких угроз с его стороны не было, а разговор в прокуратуре был спокойный и уважительный. Он заявил, что обвинение, прозвучавшее в его адрес публично, представители Генеральной прокуратуры должны доказать. Если они этого не сделают, то он обратится в суд с жалобой на клевету.

Он также выразил надежду на то, что судебное разбирательство позволит исследовать все обстоятельства этого дела и установит истину.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия