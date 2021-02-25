Суд зацепился за роутер

Цхинвальский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении экс-главе Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгию Кабисову. Комиссия при Цхинвальской исправительной колонии не дала заключенному положительной характеристики. Хотя администрация не имела нареканий на поведение Кабисова, заявлено, что у него был обнаружен запрещенный предмет – роутер.

Защита обратилась в Цхинвальский городской суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении Георгия Кабисова еще в октябре 2020 года, то есть четыре месяца назад. Адвокат Икрамжан Раматов подчеркнул, что на момент подачи заявления, осужденный отбыл в заключении 1397 суток, то есть более половины срока наказания, что является основанием для УДО.

Напомним, Георгий Кабисов был осужден на 8 лет колонии общего режима в начале июня 2019 года. Экс-министра признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), 201 (злоупотребление должностными полномочиями), и частью 1 статьи 222 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия). В августе того же года, после кассационной жалобы, приговор сократили до 7 лет.

Накануне семья экс-министра сообщила общественности о сегодняшнем заседании и призвала сочувствующих прийти в суд и поддержать Кабисова: «С самого начала организованной против Георгия расправы он требовал, чтобы суды проходили с максимальным присутствием общественности и средств массовой информации, он хотел, чтобы суд проходил под неусыпным взором общественности, чтобы беззаконие и нарушения были замечены и зафиксированы большим количеством свидетелей… Огласка и публичность – главные враги тех, кто измывается над законом и правом, низводит завоевания государственности и свободы нашей республики… Мы хотим, чтобы Георгий знал, что не остался один на один с системой, что по эту сторону решетки есть люди, которые поддерживают его и его борьбу за законное рассмотрение его дела».

Зал заседания был действительно переполнен друзьями и сочувствующими экс-министру связи. Части пришедших пришлось дожидаться решения суда на улице. Помимо официального адвоката, у Георгия Кабисова неожиданно появился и общественный – Лира Козаева, обращение которой к судье Фатиме Сиукаевой прозвучало весьма эмоционально:

«Если Георгия Кабисова не освободить, то вы представьте, что получится. Дети, которые вырастут, будут ненавидеть свою родину за то, что она сделала с их отцом, за то, что они сейчас не помнят своего отца. Общественность будет очень сильно разочарована, потому что, вы знаете, я нахожусь на уровне общественности, и я слышу разговоры, я читаю Фейсбук и вижу, какая надежда на то, что хотя бы вот эти два года и семь месяцев ему простят и выпустят. Сегодня очень тяжелая психологическая ситуация в нашем обществе, и вот это позитивное решение было бы как бальзам, понимаете, всему обществу, что вот оно – счастье, вот она – справедливость. Еще раз хочу сказать, Георгий Кабисов – мощный профессионал. Это знают все, по крайней мере, на Южном и Северном Кавказе. И это действительно такая личность, которую знают все, и чья судьба всем очень дорога. Я вас очень прошу, ваша честь, дайте ему свободу, пожалуйста».

На решение судьи могла повлиять и поддержка УДО администрацией колонии, где Кабисов отбывает срок. Но тут не обошлось без сюрпризов. Начальство дало отрицательную характеристику арестанту, и через своего представителя в суде – некоего Бестаева, озвучило просьбу об отказе в условно-досрочном освобождении. Бестаев, имени которого судья не назвал, заявил, что у Кабисова «идеальное поведение, но был обыск, во время обыска в его камере нашли wi-fi роутер и поэтому дисциплинарная комиссия колония дала такой ответ». Во время общения с Кабисовым в суде, представитель ИК тем не менее подтвердил, что по УДО за последние месяцы на свободу вышли несколько человек, также имеющих дисциплинарные взыскания.

Историю с роутером экс-министр и его адвокат назвали провокацией. По словам Кабисова, техническое средство обнаружили в его камере в его отсутствие, незадолго до того, когда он мог обратиться в суд с ходатайством по УДО:

«Когда у меня нашли wi-fi, это было за несколько дней до момента, когда у меня подходил срок по УДО. Меня вывели из здания общего режима вместе с остальными в прогулочную зону. Закрыли за нами двери. После этого, где-то минут через сорок, меня вызвали и еще раз самого меня обыскали и сказали, что у меня в камере нашли wi-fi роутер. Я удивился и попросил его показать мне, но мне ответили, что нет, что они его уже убрали. Это все у меня написано в объяснительной, которую я еще тогда давал. С этого момента прошло 10 месяцев. Два месяца назад злостное нарушение сняли. Ваша честь, wi-fi роутер якобы был найден за штукатуркой камеры. Каким образом я мог его туда положить и заштукатурить?! (смех в зале)»

Защита также настаивала на невозможности возмещения ущерба, размер которого суд определил при вынесении приговора, без освобождения Кабисова. Продолжает адвокат Икрамжан Раматов:

«Частично взыскание произведено, вышки переведены в государственную собственность. Но я повторяюсь, задаю себе в тысячный раз вопрос: из каких средств, если колония не обеспечивает трудом, рабочим местом, откуда он должен доставать средства, каким трудом он должен зарабатывать, и каким образом возмещать? Государство само создало такие обстоятельства, поставив сперва вопрос взыскать, а потом, не обеспечив местом, трудом, чтобы он мог зарабатывать какие-то средства для погашения взысканий по судебному решению».

Представитель Комитета связи, который был представлен как потерпевшая сторона, ничего против освобождения Кабисова по УДО не имел. Сторона обвинения в лице прокурора Казбега Цховребова попросила суд отклонить ходатайство:

«Ваша честь, участник процесса, с учетом характеристики, выданной Управлением исполнения наказаний, а также тем, что осужденный Кабисов не возместил полностью ущерб, причиненный… прошу в ходатайстве подсудимому в УДО отказать».

Почти час ждали в зале оглашения решения судьи Фатимы Сиукаевой, которая зачитала свой вердикт под ропот недовольства и комментарии «позор».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии