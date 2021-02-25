Алексей Навальный этапирован из СИЗО «Матросская тишина»

Оппозиционер Алексей Навальный, которому суд недавно заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», этапирован из московского СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Информацию подтвердили в московской общественной наблюдательной комиссии.

Куда этапирован Навальный – неизвестно. Ранее сообщалось, что его могут отправить в одну из колоний в Центральном федеральном округе.

Когда Навальный прибудет в колонию, его родственникам или адвокатам должны будут сообщить, где он находится. Во время самого этапирования связи с осужденным нет.

Навальный находится под стражей с 17 января – его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. 2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока. С учетом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.

Сам политик считает свое преследование политически мотивированным. За его освобождение в десятках городов России прошли уличные акции протеста. Были задержаны более 10 тысяч их участников, против некоторых возбудили уголовные дела.

Европейский суд по правам человека постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден в рамках обеспечительных мер. Однако 20 февраля апелляционный суд в Москве не принял во внимание решение ЕСПЧ и подтвердил, что Навальный должен быть отправлен в колонию.