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Спад грузинской экономики в январе составил 11.5 процентов
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в январе текущего года сократился на 11,5% (в годовом исчислении).
В январе экспорт грузинских товаров сократился на 16.2%, импорт в Грузию – на 16.6%. Спад наблюдался почти во всех секторах экономики, за исключением секторов информации и коммуникации, сфер финансовой и страховой деятельности.
По информации Грузстата, ВВП страны в прошлом году на фоне пандемии коронавируса сократился на 6.1%. В 2019 году экономический рост составлял 5%.
Согласно прогнозу МВФ, экономика Грузии в 2021 году вырастет на 5.0%, а в 2021-2025 годах экономический рост Грузии составит в среднем 5,5%.
Другие новости дня
Алиев надеется, что события в Армении не повлияют на реализацию заявления по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что происходящее в Ереване является внутренним делом Армении, и выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным.
«События в Армении – это внутреннее дело Армении. Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что идущие там процессы в большой степени сотрясают основы государственности страны», – сказал Алиев на пресс-конференции в пятницу.
«Результаты войны остаются и будут оставаться неизменными. И заявление, подписанное 10 ноября, исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Но есть вопросы, которые сейчас являются темой обсуждения. Надеюсь, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал он.
Как пишет ТАСС, президент добавил, что перед Ереваном стоит «не очень большой выбор».
«Они должны смириться и считаться с новой реальностью. Мы создали новую реальность. Самым приемлемым выбором для Армении сейчас является выполнение положений трехстороннего заявления от 10 ноября», – подчеркнул Алиев.
Азербайджан, по его словам, будет действовать незамедлительно, если увидит какие-либо намерения Армении устроить реванш.
«Еще одним обязательным условием для долгосрочного мира является ясное понимание в Армении, в армянских политических кругах, что любые намерения о реванше будут сурово наказаны Азербайджаном. Насчет этого нет никаких сомнений, мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно», – сказал Алиев.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 25 февраля заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на улицу. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал от Пашиняна уйти в отставку, а Пашинян в ответ на это требование уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване целый день шли акции протеста сторонников и противников Пашиняна.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 270 тысяч
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3485 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 337 новых случая коронавируса (днём ранее – 362). Был проведен 25 436 тестов: PCR-тестов – 8125, экспресс‐тестов на антиген – 17 311.
Выздоровели еще 320 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 270 137, выздоровевших – 264 047.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,32%, за последние 14 дней – 2,2%, за последнюю неделю – 2,03%.
Ранее премьер-министр Грузии объявил о снятии большинства COVID-ограничений, действующих в стране. Кроме того, Грузия частично «открывается» для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси. Грузия уже упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 12 777 человек. Зарегистрировано 197 летальных случаев. Выздоровели 12 112 человек.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 3026 случаев коронавируса, выздоровели 2149, умерли более 60.
Госдеп США призвал военных в Армении не вмешиваться в политику
Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает Вооруженные силы этой страны воздержаться от того, чтобы вмешиваться в политику, сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
"Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации и призываем все стороны избегать любых эскалационных и насильственных действий. Мы напоминаем всем сторонам об основных демократических принципах – вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику", – заявил Прайс, подчеркнув, что Соединенные Штаты решительно поддерживают демократические процессы и институты Армении.
"Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении", – отметил пресс-секретарь Госдепартамента, призвав лидеров "разрешать разногласия мирным путем, уважая верховенство закона, демократию и демократические институты Армении".
Ночь в Ереване прошла спокойно, без инцидентов, передает армянская служба Радио Свобода. Активисты разбили лагерь на проспекте Баграмяна, всего там установили пять больших палаток и несколько поменьше. Протестующие зажгли костры и принесли воду. Полицейские перекрыли движение по проспекту. Утром к парламенту подъехали несколько автобусов с полицией, а подъезды к зданию перекрыли. Там собираются сторонники оппозиции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 25 февраля заявил о попытке военного переворота в стране и призвал своих сторонников выйти на улицу. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал от Пашиняна уйти в отставку, а Пашинян в ответ на это требование уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване целый день шли акции протеста сторонников и противников Пашиняна
Противостояние премьера и оппозиции в Армении продолжается уже несколько месяцев. Но причиной нового обострения конфликта стал спор между Пашиняном и военными о применении Арменией приобретенных в России комплексов "Искандер" во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.
Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянские военные должны были задействовать "Искандеры" в первые дни боевых действий. В ответ Пашинян сказал, что "Искандеры", стоящие на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года показали слабую эффективность в военных условиях: "не взорвались или взорвались лишь на 10%". Заместитель начальника Генштаба генерал Тиран Хачатрян прокомментировал, что "это невозможно", а делать выводы об оружии с "поверхностными оценками несерьезно".
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине
МИД России опубликовал кадры возвращения из Северной Кореи сотрудников российского посольства и членов их семей на несамоходной дрезине. Третьему секретарю посольства России в КНДР Владиславу Сорокину больше километра пришлось толкать эту конструкцию по железной дороге, говорится в сообщении российского МИДа.
Границы КНДР закрыты уже больше года, пассажирское сообщение прекращено, поэтому российским дипломатам пришлось добираться до границы "долгим и трудным путём". "Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - отмечается в сообщении.
На границе вернувшихся из Пхеньяна сотрудников посольства пересадили в автобус, который довез их до аэропорта Владивостока, откуда они вылетели в Москву.
Северная Корея прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса в начале прошлого года. В октябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждал, что в КНДР нет ни одного случая заражения COVID-19.
С началом пандемии из КНДР уехали большинство иностранных дипломатов, в том числе российских. Оставшиеся должны соблюдать жесткие ограничения — им нельзя выезжать за пределы Пхеньяна, посещать общественные места и пользоваться общественным транспортом.
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призывают политические силы Грузии к диалогу
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы распространили совместное заявление о политической ситуации в Грузии. Они встревожены арестом лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и призывают стороны к диалогу.
«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, выражаем серьезную обеспокоенность в связи с политической ситуацией в Грузии и призываем политические силы действовать сдержанно, разрядить ситуацию и искать конструктивный выход в интересах Грузии и всех ее граждан. Мы подчеркиваем критическую важность верховенства закона и политического диалога для разрешения этого текущего кризиса.
Мы обеспокоены задержанием лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Эти риски подрывают возможность диалога между правящей партией и оппозицией.
Мы верим, что будущее Грузии – свободное, независимое и демократическое государство. Мы поддерживаем выбор граждан Грузии, связать будущее их страны с демократическим трансатлантическим обществом и стремиться к интеграции в ЕС и НАТО. Мы подчеркиваем важность политической стабильности, чтобы вы достигли этих амбициозных внешнеполитических целей», – говорится в заявлении.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Спецслужбы США: принц Мухаммед, вероятно, заказал убийство Хашогги
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, по всей вероятности, был заказчиком убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги или, во всяком случае, одобрил его. Такой вывод содержится в докладе американских спецслужб, который будет опубликован в четверг. Об этом сообщают СМИ, знакомые с содержанием доклада.
Живший за рубежом Джамаль Хашогги, критиковавший руководство Саудовской Аравии, в том числе в западной прессе, был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле в 2018 году. После убийства тело Хашогги было расчленено и вывезено из консульства Саудовской Аравии. Останки до сих пор не найдены.
Подозрения о том, что принц Мухаммед, которого Хашогги критиковал, мог быть причастен к преступлению, высказывались сразу после убийства. Принц свою причастность категорически отрицал. Саудовская Аравия пыталась отрицать факт убийства, но затем признала его. Сотрудников саудовских спецслужб, которые расправились с журналистом в консульстве, объявили действовавшими по собственной инициативе. Их отдали под суд. Семья Хашшоги выступила с заявлением о помиловании убийц. Согласно законодательству королевства, в таком случае обвиняемого нельзя приговорить к смертной казни. В результате обвиняемых приговорили к различным срокам заключения.
В докладе, как сообщается, нет прямых доказательств причастности принца к операции по убийству, однако спецслужбы утверждают, что такая операция вряд ли могла бы обойтись без одобрения могущественного Мохаммеда бин Салмана.
Сообщается, что президент США Джо Байден ознакомился с содержанием доклада и намерен обсудить его по телефону с королём Салманом. Ранее Байден заявлял о необходимости "перенастройки" отношений с Эр-Риядом - одним из союзников США в регионе. При администрации Дональда Трампа союзнические отношения не пострадали - даже после убийства Хашогги и сообщений о массовой гибели мирных жителей в результате саудовских авиаударов в Йемене. Байден заявил, что США откажутся от поддержки Эр-Рияда в конфликте в Йемене.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг говорил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии. Официпльно не сообщзается, обсуждали ли они доклад.
США нанесли воздушные удары по объектам в Сирии
В четверг вечером американская армия нанесла воздушные удары по нескольким объектам в Сирии, используемым двумя военизированными группами, поддерживаемыми Ираном.
Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в результате атаки были уничтожены несколько построек рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Ираком. Анонимные источники в Пентагоне сообщают, что эти помещения использовались для хранения контрабандного оружия, используемого проиранскими группами. По данным CNN, жертвами удара стали несколько боевиков.
Эти удары последовали в ответ на серию ракетных атак в Ирбиле на севере Ирака 15 января, в результате которых были ранены несколько американских военнослужащих и убит гражданин Филлипин, работавший по подряду Пентагона. США тогда предупредили о том, что возглагают вину за эту атаку на Иран.
В четверг представитель Пентагона заявил о том, что удар по объектам в Сирии "посылает недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, защищая американских военнослужащих-членов международной коалиции". Президент США Джо Байден лично санкционировал удары после консультаций с союзниками, включая членов международной коалиции в Сирии.
COVID-19 в Абхазии: 25 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 190 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, 39 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 24 февраля скончался пациент 1950 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 11 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 14, в сухумском российском военном госпитале - 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12777 человек. Зарегистрировано 197 летальных случаев. Выздоровели 12112 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Алексей Навальный этапирован из СИЗО «Матросская тишина»
Оппозиционер Алексей Навальный, которому суд недавно заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», этапирован из московского СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Информацию подтвердили в московской общественной наблюдательной комиссии.
Куда этапирован Навальный – неизвестно. Ранее сообщалось, что его могут отправить в одну из колоний в Центральном федеральном округе.
Когда Навальный прибудет в колонию, его родственникам или адвокатам должны будут сообщить, где он находится. Во время самого этапирования связи с осужденным нет.
Навальный находится под стражей с 17 января – его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. 2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока. С учетом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.
Сам политик считает свое преследование политически мотивированным. За его освобождение в десятках городов России прошли уличные акции протеста. Были задержаны более 10 тысяч их участников, против некоторых возбудили уголовные дела.
Европейский суд по правам человека постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден в рамках обеспечительных мер. Однако 20 февраля апелляционный суд в Москве не принял во внимание решение ЕСПЧ и подтвердил, что Навальный должен быть отправлен в колонию.
Прокуратура выдвинула условия освобождения Ники Мелия
В Генеральной прокуратуре Грузии заявили о готовности изменить меру пресечения в отношении лидера оппозиции Ники Мелия с тюремного заключения на выплату залога в размере 40 тысяч лари (12,5 тысяч долларов).
«Нахождение Никанора Мелия в заключении никогда не было самоцелью прокуратуры. Соответственно, если сторона защиты выполнит условие выплаты залога, назначенного решением суда от 3 ноября 2020 года, то сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемому Никанору Мелия с тюремного заключения на выплату залога», - заявил сегодня, 25 февраля, на специальном брифинге представитель Генеральной прокуратуры Амиран Гулиашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единого национального движения» Нику Мелия, находившегося в офисе ЕНД в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование и установление диктатуры. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
В Германии гражданина ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России
Прокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Обвиняемый работал в компании, которая регулярно проводила проверки электроприборов на территориях бундестага и имела доступ к чертежам зданий, которые использует парламент.
По данным Генпрокуратуры, обвиняемый передал российским спецслужбам секретную информацию по собственной инициативе. В 2017 году он якобы отправил данные сотруднику российского посольства в Берлине, который работает в российской военной разведке (ГРУ).
Теперь суд в Германии должен решить, проводить ли судебное разбирательство.
Москва сообщения германской прокуратуры пока не прокомментировала.
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Абхазская оппозиция требует немедленной отставки директора АГТРК
Оппозиция в самопровозглашенной республике Абхазия требует немедленной отставки директора Абхазской Государственной Телерадиокомпании (АГТРК).
В заявлении Абхазского народного движения (АНД) говорится, что 23 февраля в Сухуми прошла встреча по вопросу формирования Общественного Совета при президенте. На ней представители оппозиции критически отозвались о ситуации в Абхазии и высказались о неэффективности предлагаемого органа.
«Однако вечером 24 февраля на Абхазском государственном телевидении был показан расширенный репортаж с заседания, в котором цинично были отредактированы выступления спикеров от оппозиции, полностью исказив смысл и содержание сказанного. Это уже не первый случай, когда умышленно происходит полное искажение точки зрения представителей оппозиции на государственном телеканале», – говорится в заявлении.
Кроме отставки директора Телерадиокомпании, АНД также требует назначения представителя оппозиции на должность заместителя гендиректора АГТРК. Оппозиция ждет и публичных извинений руководителя управления по взаимодействию со СМИ администрации президента за умышленное искажение слов представителей оппозиции на АГТРК.
Цхинвальский суд отказал Георгию Кабисову в досрочном освобождении
Цхинвальский городской суд отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания экс-руководителя Комитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова. Об этом сообщает агентство «Рес».
Ранее экс-чиновник был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, мошенничестве, получении взятки, незаконном хранении огнестрельного оружия, незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.
В жилой зоне, где содержатся заключенные, был обнаружен запрещенный предмет
В ходе судебного процесса было отмечено, что осужденный вежлив с представителями администрации, к выполнению обязанностей относится удовлетворительно, в кругу сокамерников конфликтов не допускал, с представителями администрации также не имел конфликтов.
Несмотря на это, комиссия при Цхинвальской исправительной колонии не дала положительную характеристику действиям Кабисова. Было заявлено, что во время проведения обыскных мероприятий в жилой зоне, где содержатся заключенные, был обнаружен запрещенный предмет.
«На основании изложенного, суд постановил отказать в условно-досрочном освобождении от наказания», – сказала судья Фатима Сиукаева.
За попытку ввоза в Абхазию майнинг-оборудования уволили помощника депутата
Помощник депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия пытался провезти через российско-абхазскую де-факто границу оборудование для майнинга криптовалют.
Информацию, ранее озвученную председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция, подтвердили в абхазском парламенте.
«Действительно, парламентская служебная машина, находившаяся на ремонте в городе Сочи, была задержана при пересечении государственной границы на КПП Псоу, следуя на территорию Республики Абхазия. В момент задержания за рулем данного автомобиля находился помощник депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В настоящее время он освобожден от занимаемой должности», – говорится в сообщении.
«Нужная газета» выяснила, что за рулем машины находился Лаша Сакания, который занимал должность помощника депутата парламента Ильи Гуния.
Сам Илья Гуния заявил, что провоз оборудования с ним согласован не был. По его информации, рядом с Сакания находился владелец оборудования по фамилии Хухубия.
Отметим, что Лаша Сакания ранее занимал должность помощника абхазского президента Аслана Бжания. Он покинул пост после скандального визита в Абхазию членов «Альянса патриотов Грузии».
- Отметим, что ввоз майнинг-оборудования в Абхазию запрещен. Добыча криптовалют привела самопровозглашенную республику к серьёзному энергетическому кризису.
Президент Армении заявил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации
Президент Армении Армен Саркисян призывает госструктуры, силовые ведомства, политические силы и граждан проявлять сдержанность и благоразумие.
«Каждое невзвешенное слово или действие увеличивает напряженность и еще больше углубляет кризис», – отмечает в своем заявлении Армен Саркисян.
Он призывает не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов к ненависти и нетерпимости.
«Наш народ не может себе позволить раскола, нужно отвергнуть все попытки дестабилизации страны и угрозы государственности и безоговорочно действовать в рамках Конституции. Еще раз подтверждая роль института президента как уравновешивающей структуры, срочно инициирую шаги для ослабления напряженности и нахождения путей мирного разрешения ситуации», – говорится в заявлении президента.
Армен Саркисян уверен, что приведение страны к потрясениям будет неуважением к памяти погибших в ходе войны.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о попытке военного переворота в стране. Он призвал своих сторонников выйти на улицы. Он также уволил главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Это случилось после того, как армия в четверг, 25 февраля, потребовала его отставки после увольнения первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.
В Южной Осетии за сутки выявили лишь один новый случай коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки провели 68 тестов на коронавирус, выявив лишь один новый случай заражения. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев достигло 3026. За сутки выздоровели 12 человек, всего – 2149. За все время пандемии было проведено 18 120 тестов.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева рассказала, что в «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) проходят лечение 22 пациента с COVID-19.
В Абхазии утвердили новый туристический логотип
В министерстве туризма самопровозглашенной республики Абхазия подвели итоги конкурса на разработку туристического логотипа. Как сообщили в ведомстве, проект логотипа ассоциации «Х,ара х.акалакь» стал победителем конкурса с перевесом в один голос.
«Основная идея обновленного логотипа: Абхазия-туристическая страна, которая подарит яркие, культурные открытия и новый эмоциональный опыт. Таким образом, по мнению авторов, логотип будет привлекать более широкие группы туристов – ценителей новой культуры, памятников истории и природы», – говорят в абхазском Минтуризма.
Всего было представлено 54 работы. Пять работ, присланных ранее на конкурс, были отправлены на доработку с последующим участием в финальной стадии конкурса. Среди них – логотип, который победил на онлайн-голосовании.
«Эхо Кавказа» уже писало, что изначально победителем конкурса объявили логотип дизайнера из Санкт Петербурга – с графическим изображением морских волн и мандарина, со слоганом «enjoy Abkhazia». Многие жители Абхазии, а также представители профессионального дизайнерского сообщества раскритиковали выбранный логотип. Было принято решение пересмотреть итоги конкурса.
Апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобу адвокатов Ники Мелия
Апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия по поводу решения суда, отправившего его в предварительное заключение. У суда было 72 часа для того, чтобы решить – принимать или нет жалобу к рассмотрению.
Адвокаты оппозиционера заявляли, что дело Мелия является политическим, поэтому суд, скорее всего, не будет учитывать правовые доводы.
Как пишет «Новости-Грузия», жалобу в Апелляционном суде рассматривал судья Георгий Гогинашвили.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единого национального движения» Нику Мелия, находившегося в офисе ЕНД в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование и установление диктатуры. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Путина просят возобновить авиасообщение с Грузией
Глава Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений, первый вице-президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе направил Президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой восстановить прямые авиасообщения с Грузией.
«Сегодня, учитывая успешные результаты Российской Федерации по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, всё больше стран открывают для граждан России свои границы. В число таких стран входит Грузия, которая с 1 марта 2021 года готова принимать граждан России при предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Просим Вас рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения между нашими странами», – сказано в письме.
Ранее в МИД РФ заявили, что вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией по-прежнему зависит от ситуации с пандемией коронавируса, а также от выполнения грузинской стороной условий для обеспечения безопасности россиян на территории страны. А замглавы МИД говорил, что условиями для восстановления авиасообщения являются: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании, исчезновение каких-либо угроз для российских туристов. «Пока эти условия не выполнены», – говорил Андрей Руденко в июле прошлого года.
24 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование за свой счет. Речь идёт о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля прошлого года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
- По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Турция решительно осуждает попытку переворота в Армении – Чавушоглу
Анкара решительно осуждает попытку переворота в Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии.
Чавушоглу ответил на вопрос журналистов о событиях в Армении, где Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это касается и событий в Армении.
«Недопустимо, чтобы военные свергали избранную демократическим путем власть. Решительно осуждаем не только попытки переворотов, но и сами призывы к отставке избранного правительства», – сказал Чавушоглу.
Глава МИД Турции отметил, что на сегодняшний день на Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочной стабильности и этим шансом необходимо воспользоваться.
«Попытки переворотов наносят ущерб стабильности в странах. Именно поэтому мы против подобного развития событий. Никаких контактов с армянской стороной у Анкары не было. Мы узнали и отслеживаем события из СМИ. Турция придерживается принципиальной позиции по подобным вопросам. Мы против любых форм захвата власти», – сказал Чавушоглу.
- Ранее премьер-министр Армении уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.
- Армянский лидер заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота и призвал соратников собраться на площади Республики.
Минздрав РФ вдвое снизил стоимость вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения России более чем в два раза снизило предельную отпускную цену на вакцину против коронавируса "Спутник V". Теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента.
"Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства в целях массовой вакцинации населения России", – приводит слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова пресс-служба правительства. Как уточнил глава Минпромторга, цена является единой для всех производственных площадок.
Ранее зарегистрированная цена за два компонента вакцины "Спутник V" составляла 1942 рубля. Новая цена зарегистрирована пока только для двух производителей готовой лекарственной формы – филиал "Медгамал" НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и "Р-Фарм". Для остальных – "Биннофарм", "Генериум", "Биокад", "Лекко", "Фармстандарт-Уфа-ВИТА" – до 5 марта 2021 года действуют прежние цены, отмечает "Фармвестник".
Отпускная цена – это цена, за которую свою продукцию реализует предприятие-производитель. Она обычно ниже, чем цены для конечных покупателей. "Спутник V" – первая российская вакцина против коронавируса, разработанная в московском центре имени Гамалеи. В России она была зарегистрирована в августе 2020 года. Именно ей сейчас в основном прививают россиян.
В России зарегистрированы еще две вакцины против коронавируса – "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" (предельная отпускная цена – 1908 рубля за одну двухкомпонентную дозу) и "КовиВак" от московского центра имени Чумакова (на нее предельная отпускная цена еще не установлена). Их масштабное производство пока не запустили.
- В начале февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции нового типа. Эффективность препарата составила 91,6 процента, говорится в публикации.
- Вакцинация проходила в два этапа: две дозы вводились с промежутком в 21 день. Добровольцы получали вакцину либо плацебо, соотношение числа участников равнялось 3 к 1. В анализ вошли данные 19 866 добровольцев, получивших обе инъекции вакцины или плацебо, из выборки исключали несовершеннолетних, беременных, ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом В или С.
- В ходе исследования стало известно о четырех смертях участников – три летальных случая зафиксированы в группе вакцинации и один в группе плацебо. Исследователи не связывают эти происшествия с препаратом. 45 участников пожаловались на серьёзные побочные эффекты – это около 0,3 процента испытателей.
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ОДКБ: сотрудничество Грузии и НАТО может сказаться на обстановке в Карабахе
Наращивание военного сотрудничества Грузии и НАТО может негативно сказаться на обстановке в Нагорном Карабахе, заявил журналистам начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.
Он сказал, что благодаря посредничеству России боевые действия на территории Нагорного Карабаха удалось остановить и начался процесс урегулирования кризиса, – пишет ТАСС.
«Фактором, способным негативно отразиться на развитии обстановки в регионе, остается наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО», – отметил Сидоров.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ также заявил, что по итогам состоявшихся в 2020 году в Брюсселе встреч руководства Грузии и НАТО был дополнен так называемый существенный пакет мер НАТО-Грузия, а также достигнута договоренность об увеличении в 2021 году числа мероприятий боевой подготовки, количества визитов кораблей альянса в грузинские порты и оказание финансовой помощи Тбилиси для приведения ВС Грузии к стандартам НАТО.
«Рассматривается также вопрос об усилении военного присутствия США в регионе, в том числе для обеспечения контроля воздушного пространства над территорией республики и акваторией Черного моря», – подчеркнул Сидоров.
«Указанная военная деятельность будет способствовать поддержанию напряженности на Кавказе и снижению уровня региональной безопасности», – добавил он.
- Членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Байден отменил указ Трампа о приостановке иммиграционных виз
Президент США Джо Байден отменил указ экс-президента Дональда Трампа, ограничивающий въезд в Соединённые Штаты для иностранцев, которые находились за пределами страны и не получили права на въезд. Исключение было сделано для медиков и других работников, которые, по мнению Белого дома, были важны для борьбы с пандемией COVID-19.
Администрация Байдена сообщила, что указ Трампа привёл к задержкам в получении иммиграционных виз, многие семьи оказались разделены на несколько месяцев и ударили по отраслям, где задействованы специалисты со всего мира.
Бывший президент утверждал, что временные ограничения помогут в борьбе с безработицей. Документ действовал с конца апреля прошлого года.
В начале февраля Байден отменил три указа своего предшественника в области иммиграционной политики. Они касаются процедуры предоставления убежища на границе США и Мексики, некоторых правил легальной иммиграции и политики воссоединения семей нелегальных иммигрантов.
Заявление ЕС: Поляризация угрожает демократии в Грузии
Политическая стабильность, когда все стороны воздерживаются от провокационных действий и риторики, инклюзивный парламентский процесс и судебная система, пользующаяся доверием граждан, являются предпосылками для того, чтобы Грузия еще больше углубила партнерство с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации. Как пишет Первый канал Грузии, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних связей ЕС Питера Стано.
«Политическая поляризация, к сожалению, еще больше углубилась после ареста председателя самой большой оппозиционной партии в Грузии – «Единого национального движения», Никанора Мелия. Эта поляризация представляет угрозу для демократии в Грузии. ЕС призывает все стороны укрепить усилия, направленные на деэскалацию ситуации и найти общий язык.
Мы ожидаем, что правящая сила и правительство обеспечат инклюзивное руководство страной и поставят интересы грузинского народа на первое место. Также важно, чтобы судебная власть была справедливой, независимой и подотчетной. В свою очередь ЕС продолжит внимательно следить за развитием событий.
Решающим является то, чтобы оппозиция играла конструктивную роль, в том числе войдя в парламент, для дальнейшего укрепления демократии и верховенства закона в Грузии, а также для поддержки формирования реформистского будущего в стране. Политическая стабильность, когда все стороны воздерживаются от провокационных действий и риторики, инклюзивный парламентский процесс и судебная система, пользующаяся доверием граждан, являются предпосылками для того, чтобы Грузия еще больше углубила партнерство с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации.
Европейский Союз готов и дальше продолжать поддерживать Грузию в этих усилиях», – говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних связей ЕС Питера Стано.
Начать диалог с оппонентами официальный Тбилиси призывают практически все страны-партнеры. Они критикуют правительство за арест лидера оппозиции Ники Мелия.
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