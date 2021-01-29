Экономика Грузии стала бедной и больной

Экономика Грузии в декабре 2020 года сократилась почти на 8 процентов, по результатам года испытала наибольший за последние 26 лет спад. Как говорится в сообщении Грузстата, это обусловлено локдауном. При этом ограничения остаются в действии, в связи с чем продолжаются массовые протесты, особенно в туристическом и ресторанном секторах.

По информации руководителя Грузстата Гогиты Тодрадзе, в декабре 2020 года этот показатель достиг 7,9 процентов из-за локдауна, из-за которого закрылись тысячи рабочих мест в промышленности и сфере услуг. Ситуация в последнем квартале оказала существенное влияние на итоговые годовые показатели, из-за чего ВВП Грузии снизился гораздо более внушительно, чем ожидалось. По итогам 2020 года экономика Грузии сократилась на 6,1%.

При этом в первом квартале экономика показывала рост на 2,3%. Уж во втором квартале пандемия нанесла по экономике удар мощностью 13,2%. До конца года экономика выходила из пике, но так и не вышла – в третьем квартале падение составило 5,6%, в четвертом – на 6,5%.

«Спад в основном был обусловлен запретом работы гостиниц и ресторанов, а также авиасообщения, что критически снизило приток туристов в страну. Все это, вкупе со свертыванием международной торговли на 12% стало главной причиной спада», – подытожил Тодрадзе.

Глава Минэкономики Натия Турнава признает, что спад превзошел самые пессимистичные сценарии, но при этом не теряет надежды на быстрое восстановление экономики:

«На фоне других стран, в сентябре – начале октября у нас были позитивные сигналы к восстановлению экономики, но из-за того, что в последнем квартале наш регион накрыла вторая волна, результат получился намного хуже, чем мы изначально прогнозировали. Решения Координационного совета о превентивных мерах в виде точечных ограничений, которые сейчас постепенно смягчаются, были абсолютно адекватными, но, как вы видите, экономическая ситуация из-за пандемии сложилась не очень хорошая. Однако по прогнозам международных организаций, у нас есть все предпосылки для роста».

В отличие от министра, надежды на выход из кризиса уже потеряли представители сферы услуг – гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса. С завтрашнего дня в знак протест будут закрыты торгующие навынос рестораны и сети питания по всей Грузии. Предприниматели считают, что власти необоснованно тянут с запретами даже на фоне положительной динамики снижения случаев заболевания коронавирусом.

Нетрудно заметить, что уточненные данные Грузстата значительно отличаются от прогнозов правительства и экспертов Всемирного банка, которые предрекали максимальный спад на уровне 4%.

По словам Георгия Хиштовани, руководителя исследовательского центра РМС, ухудшение показателей свидетельствует об одном – Грузии еще долго не удастся вернуться к докризисному состоянию экономики:

«Согласно законодательству, наш внешний долг уже достиг предельной отметки в 60% объема от ВВП. И примечательно, что большая часть занятых средств осталась неизрасходованной: по сути, власти выделили мизерную помощь бизнесу, что в будущем окажет негативное влияние на экономический рост. Разумеется, этому способствовали беспрецедентные ограничения весны, когда поначалу на время удалось сдержать распространение коронавируса. Однако дальнейшее развитие событий показало, что это было спорным решением. Я бы сказал, что экономика исчерпала все свои ресурсы, нас ждет тяжелейший год кризиса, дальнейшие ограничения страна физически не переживет. Туризм в этом году не восстановится, и Грузии придется пройти по лезвию ножа – власти должны четко уяснить, что дальнейшие ограничения и запреты могут превратить нас страну с хронически депрессивной экономикой».

На этом фоне в правительстве вновь предложили бизнесу запастись терпением. Открытие различных сфер деятельности будет происходить поэтапно, в зависимости от улучшения эпидемиологических показателей, заявляют в Минэкономики.

По словам Натии Турнава, разговоры об устойчивом экономическом росте будут уместными после всеобщей вакцинации населения.