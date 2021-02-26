Грузстат предупреждает: роста не будет

По предварительной оценке Грузстата, в январе 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, ВВП снизился на 11,5 процентов. Рост политической напряженности и задержка с поступлением вакцин станут дополнительными негативными факторами, предупреждают специалисты.

Согласно статистике, в январе кризис затронул все сферы производства, за исключением информационно-коммуникационной, финансовой и страховой деятельности. Оборот предприятий-плательщиков НДС в январе снизился на 8,1%, по сравнению с январем прошлого года, а количество вновь зарегистрированных компаний уменьшилось на 23%.

Экономический спад ударил и по населению: количество граждан, получавших ежемесячное пособие в размере 60 лари, увеличилось на 100 тысяч, число получателей социальных пакетов в Грузии превысило миллион человек, официальная безработица превысила 20%, а с учетом сектора самозанятого населения, почти вдвое больше.

Как говорит Георгий Хиштовани, руководитель исследовательского центра PMC, такие темпы экономического роста являются индикатором затянувшегося кризиса:

«Да, январь прошлого года был экономически успешным месяцем, особенно в секторе зимнего туризма. Но тем не менее, экономический спад, выражающийся двузначными числами в 2021 году, вызывает беспокойство и подает сигналы правительству о том, что экономическая ситуация непредсказуема. В этом случае важно проводить филигранную политику, чтобы избежать формирования депрессивной экономической среды, когда получается замкнутый цикл кризиса. Я ожидал экономический спад, но точно не двузначный».

Впрочем, профессор Ладо Папава считает ситуацию вполне предсказуемой:

«Думаю, сопоставление успешного и провального месяца не дает полной картины, для этого необходимо сравнить сопоставимые отрезки пандемии, хотя думаю, свет в конце тоннеля забрезжит не ранее 4 квартала, так как мир пока не выработал иммунитета к коронавирусу. А до тех пор, сокращение контактов между людьми продолжит оказывать давление на прибыльные сектора экономики. Так что двузначные цифры спада, увы, меня не удивили, считаю, что до окончания пандемии любые прогнозы обречены на неудачу».

Бывший министр экономики Георгий Кобулия также считает, что возвращение к докризисным показателям является неподъемной задачей для любой экономики мира:

«Турист не едет в страну, и когда 10% экономики зависит от этого туриста, разве это удивительно? Я ожидал большего падения. Что касается восстановления, то мы не сможем в одиночку двигать экономику, важно, чтобы и соседние страны провели вакцинацию, чтобы туристы могли приезжать. Думаю, во второй половине года, максимум в последнем квартале, мы увидим увеличение туристических потоков, что даст нам шанс быстро восстановиться. Пока это единственный просвет», – подытожил Георгий Кобулия.

Что касается обозримых перспектив развития экономики Грузии, то по оценкам местных и международных экспертных организаций, первый квартал вновь отметится спадом в пределах 3,5-4,5%.