Лаша Сакания – дважды уволенный помощник

Бурное обсуждение в абхазском обществе вызвало сообщение о том, что помощник депутата парламента Лаша Сакания освобожден от занимаемой должности (которая, правда, официально не оплачивается) в связи с тем, что при пересечении российско-абхазской государственной границы на КПП «Псоу» в служебной депутатской машине, за рулем которой он находился, было обнаружено оборудование для добычи криптовалюты.

Напомним, что ввоз такого оборудования, равно как и деятельность майнинг-ферм, была запрещена в конце прошлого года до 1 июня 2021-го из-за энергетического кризиса в республике, в значительной мере обусловленного работой этих самых майнинг-ферм. Кстати, установив 20 февраля исторический максимум цены в 57 с лишним тысяч долларов США, сейчас биткоин просел на десять процентов, но это все равно «очень и очень».

С чего в информационном пространстве началась история с помощником депутата? Во вторник, 23 февраля, в Кабинете министров Абхазии состоялось под председательством врио премьер-министра Владимира Делба расширенное рабочее совещание по вопросам контроля над выполнением запрета функционирования майнинговых ферм с участием членов правительства, глав администраций городов и районов, Государственного таможенного комитета и других ведомств. Констатировалось, что за короткий срок с 20 января по 23 февраля потреблено уже 290,5 миллиона киловатт-часов, то есть почти треть объема электроэнергии, о перетоке которой была достигнута договоренность с российской стороной на период капитального ремонта ИнгурГЭС. А впереди еще весенние месяцы… Да, было похолодание, но ни у кого нет сомнений, что несмотря на запрет и отключения криптоферм после рейдов, майнеры находят всевозможные обходные пути, чтобы подключаться к энергосистеме страны. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган ознакомила присутствующих с ситуацией по регионам:

«Рост объема нагрузок по Ткуарчалу варьируется в пределах до 200 тысяч киловатт в сутки, Гал – до 170 тысяч киловатт в сутки, Очамчыра – плюс 300 тысяч киловатт в сутки, Гулрыпш – 240 тысяч киловатт в сутки, город Сухум – плюс 800 тысяч киловатт, Сухумский район – 150 тысяч киловатт, Гудаута – плюс 500 тысяч киловатт, Гагра – плюс 500 тысяч киловатт. Итого, общий объем нагрузок, который вырос за февраль, составляет два с половиной миллиона киловатт-часов в сутки».

Видеоролик с репортажем канала «Абаза-ТВ» об этом совещании пользуется сейчас большим вниманием в соцсетях. На нем действительно прозвучало много информативного. Так, глава Администрации Гальского района отметил, что имевшиеся ранее там аппараты по добыче криптовалюты вывозят за пределы района, но они работают где-то в республике, глава Администрации Сухумского района – что там нагрузки на энергосеть резко повышаются в ночное время… Но впечатление информационной бомбы произвело выступление недавно назначенного председателя ГТК Отара Хеция. Сообщив, что за последнее время отмечается, в основном, вывоз через границу аппаратов по добыче криптовалюты – более 6 600 штук (это свидетельствует о том, что часть майнеров все же решила не нарушать запрет властей Абхазии и заняться майнингом, вероятно, в России, хоть там электроэнергия и намного дороже), он добавил, что фиксируются и отдельные случаи попыток ввоза «машинок» в республику – по одной-две-три штуки. И продолжил:

«В частности, недавно была задержана машина одна – служебная, депутатская, из которой изъяли семь аппаратов. Один аппарат фактически выполняет работу практически шести-семи аппаратов. Он с водяным охлаждением. Люди, которые побогаче, они уже тихо-тихо переходят на такие аппараты. И они бесшумно работают. Так что если не будем изымать, работы прибавится у господ, занимающихся этим».

Вчера пресс-служба Парламента распространила сообщение: «Действительно, парламентская служебная машина, находившаяся на ремонте в городе Сочи, была задержана при пересечении государственной границы на КПП «Псоу», следуя на территорию Республики Абхазия. В момент задержания за рулем автомобиля находился помощник депутата Парламента. В настоящее время он освобожден от занимаемой должности».

Именно так, без указания имен депутата и его уволенного помощника, со ссылкой на пресс-службу, сообщили о случившемся некоторые СМИ. Но подавляющее большинство интернет-пользователей посчитало это, мягко говоря, недальновидным, сродни попытке утаить шило в мешке. Одни комментаторы в Фейсбуке негодовали: «У них что, нет имен и фамилий? Что за страусиная информационная политика?», другие, которые уже слышали как по сарафанному радио, так и из других СМИ, что это Илья Гуния и Лаша Сакания, делились с ними этой информацией.

Депутат Илья Гуния, по сообщениям СМИ, заявил, что провоз оборудования с ним согласован не был. По его информации, рядом с Сакания находился владелец оборудования по фамилии Хухубия.

В изустных и интернет-комментариях, разумеется, тут же вспомнили о том, как в августе прошлого года Лаше Сакания, помогавшему незаконно завезти на территорию Абхазии через КПП «Ингур» икону-новодел – вскоре возвращенный обратно дар Илырскому храму от партии «Альянс патриотов Грузии», после разразившегося скандала пришлось покинуть по собственному желанию должность помощника президента Абхазии. Злые языки рассуждали: «Нельзя, говорят, дважды войти в одну и ту реку. Но Лаше это удалось – по крайней мере, в «лужу», распрощавшись сперва с «корочкой» помощника президента, а потом – с «корочкой» помощника парламентария. В первый раз это было связано пограничной рекой Ингур, во второй – с пограничной рекой Псоу».

Вот несколько интернет-комментариев:

«Он и так талантливый был, а после того, как его благословила Ирма Инашвили своей иконой, он может работать на всех возможных должностях на госслужбе»;

«Этот молодой человек просто мастер косяков!»;

«Будет подставлять всех, с кем бы рядом ни находился. Такая уж у него натура»;

«Черная полоса у него какая-то, нигде не прокатывает»;

«Не идет этому человеку роль «помощника» – везде проколы! То президента подвел с иконой из-за Ингура, то уважаемого депутата подставил. Не испытывайте его больше на подобном поприще».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия