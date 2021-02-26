Прокуратура Грузии ужесточила обвинение напавшим на журналиста Вахо Саная

Прокуратура Грузии ужесточила обвинение троим напавшим на журналиста телекомпании «Формула» Вахо Саная. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам расследования, проведенного МВД Грузии, было установлено, что на Саная напали «в связи с его профессиональной деятельностью». «Сначала нападавшие сбили Саная с ног, затем подвергли его физическому насилию. Они оскорбляли журналиста за его профессиональную деятельность», - сообщили в прокуратуре.

Также известно, что один из нападавших пригрозил Саная убийством. Другой ударил родственницу журналиста, сопровождавшую его. Следствие также установило, что подсудимый С.С. также совершил насилие в отношении Н.М., сопровождавшего Вахтанга Саная.

Всех троих нападавших полицейские задержали на месте преступления по обвинению в насилии. Теперь же им вменяются в вину следующие преступления: преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия; побои, либо иное насилие; угроза причинением смерти или вреда здоровью. В случае, если суд признает задержанных виновными, им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

«Прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику в отношении преступлений, совершенных на почве нетерпимости, и борьба с преступлениями указанной категории является одним из ее приоритетов… Подчеркиваем, что насилие и преследование журналистов категорически недопустимо», - отметили в ведомстве.

Прокуратура уже подала в Тбилисский городской суд ходатайство об установлении заключения в качестве меры пресечения для всех задержанных. Следствие по делу продолжается, сообщает агентство «Новости-Грузия».