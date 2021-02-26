Солярный знак и «там, где живет душа»

Министерство туризма Абхазии объявило* победителем конкурса на туристический логотип республики проект ассоциации «Хара Хакалакь». Представитель ассоциации, художница Мадина Бигуаа рассказала о конкурсе, идее логотипа и реакции на него публики.

– Мадина, расскажите, кто авторы логотипа, победившего на конкурсе?

– Художник и автор логотипа – это графический дизайнер Мария Айба, участник первого тура конкурса.

– На сайте Минтуризма обозначено, что авторами логотипа являются члены ассоциации «Хара Хакалакь». Поясните, пожалуйста, кто еще участвовал в его разработке?

Министерство туризма обратилось к нам за помощью, и мы тогда включились в этот процесс. Участники группы «Хара Хакалакь» решили воспользоваться услугами графических дизайнеров, которые в этом конкурсе уже участвовали

– Как вы знаете, какое-то время назад проходил конкурс и победил логотип «Мандарин». Наша инициативная группа, которая состоит из архитекторов и художников, то есть людей визуального искусства, посчитала необходимым выразить свое мнение об этом логотипе. Оно у нас сохранилось неизменным, логотип плохого качества, он не достоин представлять туристическую сферу нашей страны. Мы только выразили это мнение на своей странице в Facebook и не предлагали свою помощь. Но Министерство туризма обратилось к нам за помощью, и мы тогда включились в этот процесс. Когда к нам обращалось Министерство туризма, речь не шла о втором этапе конкурса, просто мы должны были предоставить работу. Участники группы «Хара Хакалакь» решили воспользоваться услугами графических дизайнеров, которые в этом конкурсе уже участвовали. Это Мария Айба, Виталий Жестков и Арина Чкадуа. Мы совместно разработали идею, концепцию, и ребята работали над своими логотипами. В итоге, к концу этого процесса мы выбрали два варианта Марии и один вариант Виталия Жесткова. Арина потом уже отдельно представляла свой логотип.

– Что вкладывали авторы в это изображение?

– Логотип – это не только картинка, это и слово, и слоган тоже. Это общее ощущение от картинки и слова, которые заключены в этот логотип. Главной нашей идеей, от которой мы отталкивались, было возродить слово «Апсны», наше самоназвание, сделать его популярным брендом. В советское время «Апсны» работало почти равнозначно с «Абхазией» и было известно широкому кругу туристов. В последнее время оно как-то утеряло свою значимость. И нашей главной задачей было возродить это слово. «Апсны», как вы знаете, переводится как «страна души» и, собственно, сам логотип – это условное обозначение души. Душа не может быть нарисована в материалистичной манере, современная стилистика была определена задачей. Кроме души спираль – это и солярный символ, это очень древний знак, который обозначает жизнь, цикличность, движение вверх, много смыслов хорошего свойства люди всегда вкладывали в знак спирали.

– Раскройте скобки, расскажите, как проходил конкурс? И как жюри выбирало победителя?

– Могу сказать, что конкурс был открытый и честный. Когда нас пригласили помочь, речь о втором этапе конкурса не шла. К концу нашей работы стало понятно, что будет конкурс, но не из большого круга участников. Мы представляли три логотипа, один вариант был представлен Ариной Чкадуа и еще был доработанный «мандарин». Состав жюри был довольно обширный, я даже не всех знаю лично, голосование прошло в два этапа. В первый день не было представителей из области искусства, а на второй день подошли художники, и было принято решение. Мы победили с перевесом в один голос.

– Когда члены жюри объявили итоги и назвали ваш логотип победившим, они как-то обосновали, почему отдали предпочтение вам?

Исходя из смысловой нагрузки, трудно было выбрать, выбрали из-за художественного образа, несмотря на сложную реакцию. Ведь современная стилистика вообще сложно воспринимается

– Я должна вам сказать, что мнение жюри разделилось, даже «мандарин» набрал почти столько же голосов. Мы победили с перевесом всего в один голос. И обосновано это было именно художественностью логотипа. Логотип Арины Чкадуа схожий, это тоже душа, природа, солярный символ, там был еще и кромлех. Исходя из смысловой нагрузки, трудно было выбрать, выбрали из-за художественного образа, несмотря на сложную реакцию. Ведь современная стилистика вообще сложно воспринимается, тем более, в таком неподготовленном обществе, как наше.

– После того, как логотип опубликовали, началось обсуждение в социальных сетях, было много разных оценок – мониторили ли вы реакцию на ваш логотип? Можете ли вы сказать, что сформирована какая-то определенная реакция на него, и как ваша группа реагирует на отзывы?

– У нас большая группа, в нее входят журналисты, они и занимались мониторингом. Голоса разделились приблизительно пятьдесят на пятьдесят. Я заверяю вас, что мы ожидали худшей реакции. Кроме того, что я художник, я еще преподаю историю искусств, и знаю, что во все времена новое визуальное видение трудно принимается. Когда мы выбрали такую лаконичную современную стилистику, мы совершенно точно знали, что реакция людей будет сложной. Мы к ней были готовы. При этом мы понимали, что никак по-другому в современном мире представлять современный логотип и менять образ страны, не меняя визуальную стилистику, нельзя – это наше глубокое убеждение. Мы стараемся максимально аргументировано отвечать на отзывы людей, корректные, естественно, и видим, что ситуация меняется. Хочу отметить одну важную вещь: промониторив отзывы, мы поняли, что совершили одну достаточно существенную ошибку.

Может быть, вы заметили, что в нашем слове «Ap,sny» есть запятая. Люди не поняли смысла этой запятой. Мы выбрали латинский шрифт, потому что он международный, более графичный и красивый. Но, чтобы подчеркнуть аутентичность, решили таким образом связать латинское «п» с абхазским «пь». Эта черточка должна было условно обозначить смягчение буквы «п». Но две недели для разработки шрифта – это критически мало, тем более, когда надо такую сложную задачу решить. И эта запятая вызвала у всех объективную реакцию удивления. Сегодня мы всей группой приняли решение и отказались от этой черточки. И еще, нам позвонил профессор Хьюитт (Джордж Хьюитт, британский ученый, кавказовед) и сказал, что в нашем слогане, который мы написали на английской языке (он переводится «там, где живет душа»), есть ошибка. Мы, конечно, консультировались, когда его писали, и филологи нам говорили, что артикль «the» не нужен, а вот Хьюитт сказал, что нужен. И мы его тоже вставили сегодня. Вот два таких исправления сегодня произошли.

– А как Хьюитт отреагировал на ваш логотип?

– Очень хорошо. На самом деле действительно большое количество людей, это не голословное утверждение, нас поддержали. Но, как правило, люди, которые приняли что-то, не оставляют комментариев в социальных сетях. Надо понимать, что людей активных в соцсетях не так много, это какой-то стабильный процент и ориентироваться только на них нельзя.

* Уже после записи этого интервью стало известно, что Министерством туризма было принято решение провести еще одно голосование по логотипу среди членов жюри.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия