Разведка США: саудовский принц одобрил захват или убийство Хашогги

Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман лично одобрил план по захвату или убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, говорится в обнародованном в пятницу докладе американской разведки.

Днем ранее сообщалось о готовящейся публикации этого отчета спецслужб.

Впервые Соединенные Штаты публично называют имя наследного принца Саудовской Аравии в связи с этим громким делом, отмечает «Би-би-си». Сам бин Салман свою причастность отрицает.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги, в последние годы жизни проживавший в США и критиковавший власти королевства, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. «По нашим оценкам, кронпринц одобрил операцию в Турции по задержанию или убийству журналиста», - говорится в сообщении Управления директора национальной разведки США. До этого Вашингтон публично не обвинял бин Салмана в причастности к расправе над Хашогги, хотя Центральное разведуправление, по сообщениям, изучало версию, что член саудовской королевской семьи мог быть заказчиком убийства.

Президент США Джо Байден, как ожидается, займет более жесткую позицию, чем его предшественник Дональд Трамп, в вопросах прав человека и верховенства закона в Саудовской Аравии. Эта страна считается ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. В беседе по телефону в четверг с королем Салманом Байден указал на важность, которую США придают соблюдению основных прав и свобод людей.

По информации источников агентства Reuters, администрация Байдена сейчас изучает возможность отмены ряда сделок с Эр-Риядом по поставкам оружия и лимиты на будущие сделки, предусматривающие продажу королевству лишь оборонительных видов армейской техники.

Гибель Джамаля Хашогги, останки которого так и не были найдены, саудовские власти объяснили ошибками в операции спецагентов по возвращению журналиста на родину. Саудовский суд приговорил пятерых обвиняемых к 20 годам тюрьмы в сентябре прошлого года, изначально осудив их на смертную казнь.

В 2019 году спецдокладчик ООН Агнес Калламар обвинила руководство Саудовской Аравии в намеренном и спланированном убийстве журналиста, назвав организованный в королевстве судебный процесс «антитезой правосудию».