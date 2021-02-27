«Грузинская железная дорога» возобновляет работу с сегодняшнего дня

«Грузинская железная дорога» (ГЖД) с сегодняшнего дня возобновила междугородние пассажирские перевозки. Об этом говорится в сообщении компании.

Регулярные рейсы будут выполняться по пяти маршрутам: Тбилиси-Озургети-Тбилиси; Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси; Тбилиси-Батуми-Тбилиси; Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси и Тбилиси-Поти-Тбилиси.

Билеты можно приобрести в кассах на вокзалах, с помощью мобильной аппликации ГЖД или в аппаратах быстрого зачисления.

Как отмечают в ГЖД, во время поездок будут соблюдаться все меры безопасности и рекомендации по Covid-19. В частности, пассажиры должны будут проходить термоскрининг, а при входе в поезд воспользоваться дезбарьером и обработать руки дезинфицирующим средством. Снимать маску во время поездки пассажирам строго запрещается.

Грузинская железная дорога призывает своих клиентов следовать всем вышеперечисленным рекомендациям и воздержаться от поездок при появлении каких-либо симптомов вируса.

На этой неделе в правительстве Грузии объявили о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».