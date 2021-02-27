В Грузии коронавирус диагностирован у 0,03% учеников и 0,1% школьного персонала

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил работников республиканских СМИ с профессиональным праздником.

«Поздравляю всех работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником. День, в который отмечается этот праздник, имеет большое значение в истории Абхазии. 27 февраля 1919 г. вышел в свет первый номер абхазской газеты «Апсны».

Национальная печать, телевидение и радио всегда были выразителями мнения нашего народа. Для нашей страны, вставшей на путь демократического развития, большое значение имеют свобода слова и развитие СМИ. Нынешнее время возлагает особую ответственность на журналистов. Именно от них читатели, телезрители и радиослушатели ежедневно ждут объективной и непредвзятой информации о событиях, происходящих в стране», - отмечается, в частности, в поздравлении главы республики, передает «Абхазия-Информ».

Журналистов и сотрудников информационных изданий с Днем работников средств массовой информации поздравил также исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба.

«Ваши рабочие будни – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что в своих материалах вы поднимаете острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие вопросы. Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а достоверность и беспристрастность – важные принципы каждого журналиста. От вашей работы зависит осведомленность, информированность и мнение граждан.

Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей республики в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.

Желаю каждому из вас здоровья, успехов и интересных профессиональных задач!», - говорится в поздравлении Владимира Делба.