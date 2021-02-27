В Кутаиси продолжают протестовать из-за повышения цен на топливо

Очередная протестная акция из-за повышения цен на автомобильное топливо прошла сегодня, 27 февраля, в Кутаиси. Жители Имерети устроили автошествие по центральным улицам города. Они глушили свои машины на автозаправочных станциях и начинали сигналить, блокируя таким образом АЗС.

Участники акции указали, что рост цен на бензин касается каждого гражданина, поскольку он неизбежно приводит к подорожанию продуктов питания и многих услуг.

«В Кутаиси цены на топливо растут ежедневно. Передвигаться на машинах, содержать автомобиль в таких условиях невозможно. Мы требуем, чтобы топливо подешевело. Государство должно контролировать, что происходит», - сказал один из участников акции в комментарии агентству KutaisiPost.

Протестующие требуют, чтобы члены правительства встретились с представителями топливного сектора и согласовали конкретные шаги для стабилизации цен. Они дали властям два дня. Автовладельцы обещают перекрыть центральную магистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, если их требования проигнорируют. При этом они предупреждают, что к протесту присоединятся также водители из Тбилиси и Батуми.