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Черкесский активист Мартин Кочесоко выступил в суде с последним словом
В Кабардино-Балкарии прошло завершающее судебное заседание по уголовному делу черкесского активиста Мартина Кочесоко, руководителя общественной организации «Хабзэ», которого судят по делу о наркотиках. Приговор ему будет озвучен 1 марта 2021 года. Как сообщает корреспондент Кавказ.Реалии, сам активист на суде выступил с последним словом и вновь заявил о своей невиновности.
«Я, Кочесоко Мартин Хусенович 1988 года рождения, уроженец селения Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской Республики, как и ранее говорил на суде и в ходе следствия, утверждаю, что к наркотическим веществам никого отношения не имею. Эти наркотики мне были подброшены при моем задержании сотрудниками Центра «Э» управления МВД по КБР. Дело против меня сфабриковано. Причем настолько бездарно и неумело сфабриковано, что это является оскорблением всей правовой системы Российской Федерации», – заявил в своем выступлении Кочесоко.
По мнению активиста, в ходе судебных заседаний суду и общественности была показана абсурдность инкриминируемого ему преступления. Причину фабрикации Кочесоко видит в своей общественной деятельности.
«Я уверен, что смысл и содержание моей деятельности поняты сотрудниками Центра «Э» неверно – возможно, в виду ограниченности их представления об обществе и исторических процессах. Все мои усилия были направлены на восстановление исторической памяти нашего народа, восстановление его добрых традиций, сохранение языка и культуры. Также последние несколько лет я занимаю активную гражданскую позицию по ряду вопросов местного самоуправления, борьбе с коррупцией, по вопросу усиления контроля за распределением бюджетных средств. Эту деятельность я вел открыто, исключительно в рамках закона, ни в коем случае не призывая к какому-либо насилию и незаконным действиям», – отметил Кочесоко, выступая с последним словом в суде.
Глава организации «Хабзэ» отметил, что готов отстаивать свою правоту и невиновность в вышестоящих инстанциях, но вместе с тем он надеяться на справедливость и беспристрастность суда.
- Кочесоко был задержан в Кабардино-Балкарии 8 июня 2019 года. По версии следствия, в его машине нашли пакет с наркотиками. 14 июля прокуратура вынесла новое обвинительное заключение по делу активиста. В нем утверждается, что он совершил преступление «против здоровья населения и общественной нравственности». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- Адвокаты защиты выяснили, что понятые, которые присутствовали при изъятии наркотиков у Кочесоко, состоят на учете в республиканском психоневрологическом диспансере.
- В защиту Кочесоко выступали представители общественности на Северном Кавказе, а также черкесская диаспора.
Другие новости дня
Представители СМИ призывают власти Грузии позаботиться о безопасности журналистов
Представители различных грузинских СМИ и гражданского общества приняли манифест, призвав власти позаботиться о том, чтобы работа журналистов была безопасной. Обращение было подписано сегодня, 27 февраля, в студии новостей телеканала «Формула».
В нем отмечается, что за последний год ситуация в грузинской медиасреде очень ухудшилась. Авторы считают, что ответственность за это несет правящая партия «Грузинская мечта».
«Участились случаи нападения на журналистов – словесные или физические. Государство не обеспечивает безопасность журналистов. Высокопоставленные чиновники правящей партии отвечают на критические вопросы СМИ агрессией, бойкотом, прибегая к языку ненависти.
Государственная пропагандистская машина окрестила критические СМИ политическими оппонентами и способствует эскалации нетерпимости в их адрес. В политически поляризованном обществе такое отношение к СМИ поощряет очередные нападки. Одновременно продолжаются политически мотивированные судебные дела против представителей СМИ. Орган регулирования вещания политизирован и пытается установить цензуру», - сказано в обращении.
Представители СМИ и гражданского общества призывают правительство «Грузинской мечты»:
- Провести оперативное расследование всех фактов нападения на журналистов и информировать общественность;
- Прекратить политически мотивированные дела против представителей СМИ;
- Прекратить агрессивную риторику по отношению к представителям СМИ;
- Прекратить бойкот критических СМИ и восстановить деловые отношения со СМИ;
- Прекратите использовать Национальную комиссию по регулированию коммуникаций Грузии в политических целях.
«Мы считаем, что выполнение этих требований поможет уменьшить поляризацию в обществе, ослабить напряженность и улучшить медиасреду», - говорится в манифесте.
- О проблеме безопасности представителей СМИ в Грузии стали активно говорить после нападения на журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная. В центре Тбилиси трое неизвестных напали на него в ночь на 24 февраля, когда он возвращался домой со своей семьей. После осмотра выяснилось, что журналист получил сотрясение мозга.
- Нападение осудили НПО и СМИ, оппозиционные партии и члены правительства Грузии. Предварительное расследование подтвердило, что преступление было совершено по мотиву нетерпимости, из-за профессиональной деятельности Саная. Трое нападавших, задержанных на месте, обвиняются в преследовании, угрозах и насилии. По решению Тбилисского городского суда, накануне все трое были отправлены в заключение до окончания следствия. В случае признания вины по всем пунктам обвинения, каждому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гия Вольский: Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов
«Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов», - об этом в беседе с журналистами заявил первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский, отвечая на вопрос о том, помешает ли существующая в стране обстановке привлечению инвесторов.
Как заявляет Гия Вольский, нет такого рейтинга в мире, в котором бы Грузия не занимала ведущее место, в плане свободы слова, демократии, бизнеса, независимости суда или медиа, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов. Та же атака на курс валюты, осложнение социально-экономических проблем – это те механизмы, которые используются оппозицией в ожидании того, что может хоть беспорядки принесут им какие-то дивиденды, но это бесперспективные усилия.
Одну вещь должны знать все, это хорошо знает оппозиция. Множество людей они хотят использовать как пушечное мясо, и есть тематическая группа, которая хорошо знает, что в условиях, когда эта пандемия пройдет, накопившийся во всем мире ресурс, которым располагает бизнес, будет направлен в те страны, где есть стабильность», - заявляет Вольский.
В Кутаиси продолжают протестовать из-за повышения цен на топливо
Очередная протестная акция из-за повышения цен на автомобильное топливо прошла сегодня, 27 февраля, в Кутаиси. Жители Имерети устроили автошествие по центральным улицам города. Они глушили свои машины на автозаправочных станциях и начинали сигналить, блокируя таким образом АЗС.
Участники акции указали, что рост цен на бензин касается каждого гражданина, поскольку он неизбежно приводит к подорожанию продуктов питания и многих услуг.
«В Кутаиси цены на топливо растут ежедневно. Передвигаться на машинах, содержать автомобиль в таких условиях невозможно. Мы требуем, чтобы топливо подешевело. Государство должно контролировать, что происходит», - сказал один из участников акции в комментарии агентству KutaisiPost.
Протестующие требуют, чтобы члены правительства встретились с представителями топливного сектора и согласовали конкретные шаги для стабилизации цен. Они дали властям два дня. Автовладельцы обещают перекрыть центральную магистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, если их требования проигнорируют. При этом они предупреждают, что к протесту присоединятся также водители из Тбилиси и Батуми.
- Предупредительная протестная акция из-за повышения цен на бензин прошла в Кутаиси 21 февраля. Аналогичные митинги тогда состоялись в Батуми и Кутаиси.
- На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: бензин супер - 2,68-2,97 лари за литр, премиум - 2,55-2,63 лари за литр, регуляр - 2,37-2,42 лари за литр, евро дизель - 2,43-2,57 лари за литр.
Аслан Бжания и Владимир Делба поздравили работников СМИ с профессиональным праздником
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил работников республиканских СМИ с профессиональным праздником.
«Поздравляю всех работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником. День, в который отмечается этот праздник, имеет большое значение в истории Абхазии. 27 февраля 1919 г. вышел в свет первый номер абхазской газеты «Апсны».
Национальная печать, телевидение и радио всегда были выразителями мнения нашего народа. Для нашей страны, вставшей на путь демократического развития, большое значение имеют свобода слова и развитие СМИ. Нынешнее время возлагает особую ответственность на журналистов. Именно от них читатели, телезрители и радиослушатели ежедневно ждут объективной и непредвзятой информации о событиях, происходящих в стране», - отмечается, в частности, в поздравлении главы республики, передает «Абхазия-Информ».
Журналистов и сотрудников информационных изданий с Днем работников средств массовой информации поздравил также исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба.
«Ваши рабочие будни – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что в своих материалах вы поднимаете острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие вопросы. Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а достоверность и беспристрастность – важные принципы каждого журналиста. От вашей работы зависит осведомленность, информированность и мнение граждан.
Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей республики в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.
Желаю каждому из вас здоровья, успехов и интересных профессиональных задач!», - говорится в поздравлении Владимира Делба.
Протестующие провели ночь у парламента Грузии, несмотря на «комендантский час»
Несколько десятков человек, требующих освобождения лидера оппозиции Ники Мелия, провели ночь в палаточном городке у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Представитель разных партий, а также гражданские активисты решили остаться на проспекте Руставели после окончания масштабного протестного шествия 26 февраля. Митинг продолжился выступлениями ди-джеев. До поздней ночи со сцены, установленной на проезжей части, звучала электронная музыка. Организаторы обеспечили протестующих горячими напитками – чаем и кофе.
После наступления «комендантского часа», в 21:00 между активистами и полицейскими произошла небольшая перепалка. Сотрудники МВД призвали их освободить проезжую часть, однако протестующие отказались подчиняться. В итоге автомобильное движение на проспекте Руставели удалось восстановить только после полуночи.
В настоящее время на тротуаре у парламента установлено 11 палаток. Ожидается, что сегодня их число увеличится, поскольку в Тбилиси прибудут дополнительные группы сторонников оппозиции из регионов.
«На данном этапе в политических расчетах не было самовольного перекрытия. Естественно, все это происходит само по себе. Этот протест нарастающий», - отметил в беседе с журналистами один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия. Политик предупредил, что уличные выступления будут продолжаться до назначения досрочных выборов, а также освобождения Ники Мелия и других политзаключенных.
- Мелия был арестован 23 февраля по итогам полицейского рейда в центральном офисе «Единого национального движения» - крупнейшей оппозиционной партии страны, председателем которой он является. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных протестов. В ближайшие две недели протестующие планируют пикетировать разные государственные учреждения в Тбилиси.
В Грузии коронавирус диагностирован у 0,03% учеников и 0,1% школьного персонала
В результате интенсивного мониторинга и обязательного тестирования в течение текущей недели в масштабе Грузии коронавирус подтвержден у 0,1% учителей и административного персонала школ и у 0,03% учеников, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
По информации ведомства, на основании заявления родителей или случаев выявления коронавируса, на этой неделе по всей стране образовательный процесс будет переведен на дистанционный режим полностью в 11 школах и 109 отдельных классах, передает Общественный вещатель.
В ведомстве утверждают, что нормы безопасности в государственных и частных школах страны соблюдаются максимально, и недочеты фиксируются крайне редко.
- С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы смоли вернуться учащиеся образовательных учреждений в Кутаиси, Рустави и Тбилиси. На две недели раньше, с 1 февраля, занятия также начались в школах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.
UEFA проспонсировала строительство футбольной академии в Рухи
На официальном сайте UEFA (УЕФА) опубликовано письмо о футбольной академии, построенной Федерацией футбола Грузии в селе Рухи Зугдидского района. «Еще одна региональная футбольная академия открыта в Грузии с помощью УЕФА. Академия Рухи - лишь один из примеров проекта «Хет-трик», финансируемого УЕФА», - отмечается в сообщении на официальной странице УЕФА.
В рамках программы Hattrick к 2024 году УЕФА выделит в общей сложности 2,6 миллиарда евро для 55 ассоциаций, входящих в организацию. Новейший цикл программы начался в июле 2020 года и предусматривает выделение европейским футбольным ассоциациям 775,5 миллиона евро в течение 4 лет.
На территории футбольной академии в Рухи обустроены одно поле с естественным покрытием и два поля с искусственным, установлена современная система освещения, построены трибуны и жилой корпус на 50 человек со столовой, тренажерным залом, раздевалками, прачечной и медицинскими комнатами. Наряду с командами академии грузинской Федерации футбола, новая футбольная инфраструктура предназначена также для местных футбольных школ, любительских и женских команд.
Функционирование академии Рухи финансируется Федерацией футбола Грузии (GFF). Следовательно, молодые игроки проживают в академии совершенно бесплатно, получают футбольное и общее образование.
Футбольные академии GFF уже действуют в селе Гвимбалаури муниципалитета Ланчхути, в Лагодехи и Рустави. В настоящее время ведется строительство Кутаисской футбольной академии.
В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства Немцова
В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года. В этот раз региональные власти отказывают участникам в шествиях и больших собраниях, ссылаясь на противоэпидемические меры.
В Москве в возложении цветов на Большом Москворецком мосту прибыли посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.
Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции, напоминает канал «Настоящее время».
Акции памяти политика прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. а В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля, передаёт Сибирь.Реалии.
Акция запланирована в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Власти запретили проведение в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.
В Хабаровске задержан самый богатый по декларациям российский депутат
В Хабаровске полиция задержала депутата Сахалинской областной думы, Дмитрия Пашова. Ему могут быть предъявлены обвинения по уголовным делам против предпринимателя Олега Кана, которого СМИ называют крабовым королем России. Пашов - официально самый богатый депутат в России. В 2020 году он задекларировал 6 миллиардов 225 миллионов рублей дохода.
О задержании депутата сообщило издание Sakh.com, утверждается, что в Хабаровске он находится в командировке. Издание предполагает, что он может быть отправлен в СИЗО Хабаровска, а затем переведен на Сахалин. Официального подтверждения этой информации нет, однако аналогичные сообщения появились в других изданиях.
Согласно официальным данным, депутат владеет компанией «Монерон», крупнейшим добытчиком краба в России. Однако Следственный комитет считает настоящим владельцем компании Кана. Тот подозревается в причастности к убийству и контрабанде крабов на сумму более 210 миллионов рублей. После возбуждения дел Кан все свои активы переписал на Пашова, - отмечает Сибирь.Реалии.
Кан и Пашов связывали дело с переделом рынка добычи краба в России. Долю в компании пыталась купить телеведущая Ксения Собчак, ее мать - сенатор Людмила Нарусова обращалась в Верховный суд, когда Сахалинский суд фактически заблокировал сделку.
На Собчак и Нарусову параллельно началась информационная атака в телеграм-каналах. Она предположила, что с ней может быть связан владелец участвующей в крабовом бизнесе «Русской рыбопромышленной компании» Глеб Франк, зять друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. Представитель бизнесмена заявил РБК, что это не так.
За сутки на Северном Кавказе 516 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 32 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 516.
По данным оперативного штаба при правительстве России, в Краснодарском крае умерли 15 заразившихся COVID-19, в Ставропольском крае – шесть, в Северной Осетии – четыре, в Дагестане и Адыгее зафиксировано по три летальных случая, еще один – в Кабардино-Балкарии.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии коронавируса умерли 7 820 заболевших.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 158 человек .
- Краснодарский край + 158 (38 275 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 97 (47 228)
- Кабардино-Балкария + 71 (20 919)
- Дагестан + 43 (29 740)
- Калмыкия + 40 (18 960)
- Карачаево-Черкесия + 38 (19 012)
- Северная Осетия + 29 (15 677)
- Ингушетия + 17 (14 719)
- Чечня + 12 (11 287)
- Адыгея + 11 (13 772)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 229 589 случаев COVID-19. Всего по России, по данным властей, на 27 февраля выявлено 4 234 720 заболевших коронавирусом.
Нижняя палата Конгресса США одобрила план поддержки страны на почти 2 трлн долларов
Нижняя палата Конгресса США одобрила план поддержки населения и экономики страны, предложенный командой нового президента Джо Байдена. Он обойдется правительству почти в 2 триллиона долларов. Среди предложенных мер - раздача большинству американцев по 1400 долларов помощи, повышение минимальной зарплаты в стране в два раза - до 15 долларов в час и выплаты бизнесу.
За поддержку пакета мер проголосовали 219 конгрессменов, 212 были против. Теперь одобрить предложенные меры должен Сенат. Он поровну разделен между демократами и республиканцами, но при равном числе голосов за и против решающий голос будет принадлежать вице-президенту Камалле Харрис.
План спасения, принятый нижней палатой, предусматривает также увеличение закупок вакцин, адресную поддержку пострадавшему бизнесу, выплату пособий по безработице в размере 400 долларов в неделю и на детей - до 300 долларов в месяц.
Критики законопроекта опасаются, что вливание еще почти двух триллионов долларов в экономику может перегреть ее и подстегнуть инфляцию. Повышение минимальной зарплаты может также снизить конкурентоспособность бизнеса, предупреждают они. Сторонники считают, что с негативными последствиями закона, если они будут, можно будет бороться позднее.
Агентство S&P Global сохранило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне «BB»
Несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис, после рейтинговой компании Fitch, еще одно рейтинговое агентство S&P Global опубликовало отчет, согласно которому, суверенный кредитный рейтинг Грузии оставлен без изменений, на уровне «BB», - об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Минфине Грузии.
По заявлению ведомства, несмотря на ухудшение перспектив, которое в первую очередь связано с оценкой агентства по поводу глобального восстановления туризма, сохранение рейтинга является значительным достижением.
«Правительство вновь придерживается цели, заключающейся в том, чтобы Грузия к 2024 году получила инвестиционный рейтинг, до достижения которого осталось 2 ступени. Сохранение рейтинга подтверждает, что в результате проводимой правительством разумной макроэкономической политике, фискальной стабильности страны опасность не угрожает.
Следует отметить, что, несмотря на пандемию, Грузия не приостанавливала такие важные реформы, как: индексация пенсий, реформа по полному автоматическому возврату НДС и др.
Политическая нестабильность последних дней, как и ожидалось, отражена в отчете агентства и отмечается, что этот процесс может создать угрозу доверию инвесторов и в среднесрочной перспективе сократить объем инвестиций.
Именно поэтому важно сохранение в стране стабильной политической обстановки, чтобы не помешать процессу восстановления и оздоровления экономики в постпандемический период.
Еще большее усиление макроэкономической стабильности отразится на кредитном рейтинге, и в конечном итоге приведет нас к инвестиционному рейтингу, что со своей стороны обеспечит экономический рост в стране», - говорится в информации ведомства.
Коронавирус в Грузии: выявлено 373 новых случая, скончались 14 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 373 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения почти 35 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,07%, средний за последние 14 дней – 2,07%, а за 7 дней – 1,76%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 270 510. Более 47% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 177. В Имеретии выявили 47 фактов, в Шида Картли – 41, в Самегрело и Земо Сванети – 28, в Аджарии и Гурии – по 19, в Кахетии – 16, в Квемо Картли – 6. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 4 новых случая заражения, в Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети – по 8 фактов.
От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 499.
Выздоровели 542 человека, их общее число выросло до 264 589.
В настоящее время в стране 2 396 активных случаев COVID-19. Из них 1 481 пациента (почти 62%) проходят лечение в больницах, 751 (более 31%) – на дому, а 164 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 254. К аппаратам ИВЛ подключены 98 человек. В карантинных пространствах размещены 332 гражданина. Более 7,3 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
«Грузинская железная дорога» возобновляет работу с сегодняшнего дня
«Грузинская железная дорога» (ГЖД) с сегодняшнего дня возобновила междугородние пассажирские перевозки. Об этом говорится в сообщении компании.
Регулярные рейсы будут выполняться по пяти маршрутам: Тбилиси-Озургети-Тбилиси; Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси; Тбилиси-Батуми-Тбилиси; Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси и Тбилиси-Поти-Тбилиси.
Билеты можно приобрести в кассах на вокзалах, с помощью мобильной аппликации ГЖД или в аппаратах быстрого зачисления.
Как отмечают в ГЖД, во время поездок будут соблюдаться все меры безопасности и рекомендации по Covid-19. В частности, пассажиры должны будут проходить термоскрининг, а при входе в поезд воспользоваться дезбарьером и обработать руки дезинфицирующим средством. Снимать маску во время поездки пассажирам строго запрещается.
Грузинская железная дорога призывает своих клиентов следовать всем вышеперечисленным рекомендациям и воздержаться от поездок при появлении каких-либо симптомов вируса.
На этой неделе в правительстве Грузии объявили о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Киев объявил о санкциях против 10 лиц из окружения Януковича
Под санкции попал экс-глава МВД Виталий Захарченко
Украина вводит новый пакет санкций – против десяти граждан, близких к бежавшему из страны бывшему президенту Виктору Януковичу.
Это последнее из серии решений администрации нынешнего украинского лидера в отношении лиц, имеющих связи с Россией.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил 26 февраля, что санкции затронут, в частности, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко и восемь других бывших сотрудников силовых структур, передает Украинская служба Радио Свобода. Захарченко обвиняют в применении силы с трагическими последствиями против участников антиправительственных выступлений в 2014 году. Он позднее бежал в Россию наряду с Януковичем.
Ранее в феврале администрация Зеленского объявила о двух пакетах санкций против группы граждан, в том числе законодателей, имеющих контакты с Россией. Как отмечается, решения принимались на фоне снижения рейтинга Зеленского и его усилий по налаживанию связей с новой американской администрацией во главе с Джо Байденом.
19 февраля СНБО Украины объявил о санкциях в отношении влиятельного политика, которого называют «кумом Путина», Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц и компаний, связанных с Медведчуком.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в аннексии Крыма и поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов. Москва обвинения отрицает, а аннексию Крыма в 2014 году называет «восстановлением исторической справедливости».
В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены
В Грузии с 1 марта начинается регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ). Об этом сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок (NAEC). Процесс будет продолжаться на сайте NAEC с 10:00 1 марта до 18:00 31 марта. Помимо абитуриентов, регистрироваться также будут желающие сдать общий магистерский экзамен, претенденты на студенческий грант и педагоги, которые планируют сдать экзамен по профильному предмету.
В ходе регистрации аппликанты должны будут выбрать нужную им графу, ознакомиться с инструкцией и другой информацией. Для абитуриентов на сайте доступен справочник, для желающих получить магистерскую степень или грант – прошлогодние тесты.
Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара), сообщает агентство «Новости-Грузия». Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов на магистра и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).
Как и в прошлые годы, процесс регистрации пройдет в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты должны будут указать свои данные, выбрать город, где они будут сдавать экзамен, и предметы. Такие опции, как изменение/добавление предмета, а также смена языка экзамена будут доступны до 18:00 15 апреля.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору - литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
Разведка США: саудовский принц одобрил захват или убийство Хашогги
Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман лично одобрил план по захвату или убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, говорится в обнародованном в пятницу докладе американской разведки.
Днем ранее сообщалось о готовящейся публикации этого отчета спецслужб.
Впервые Соединенные Штаты публично называют имя наследного принца Саудовской Аравии в связи с этим громким делом, отмечает «Би-би-си». Сам бин Салман свою причастность отрицает.
Саудовский журналист Джамаль Хашогги, в последние годы жизни проживавший в США и критиковавший власти королевства, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. «По нашим оценкам, кронпринц одобрил операцию в Турции по задержанию или убийству журналиста», - говорится в сообщении Управления директора национальной разведки США. До этого Вашингтон публично не обвинял бин Салмана в причастности к расправе над Хашогги, хотя Центральное разведуправление, по сообщениям, изучало версию, что член саудовской королевской семьи мог быть заказчиком убийства.
Президент США Джо Байден, как ожидается, займет более жесткую позицию, чем его предшественник Дональд Трамп, в вопросах прав человека и верховенства закона в Саудовской Аравии. Эта страна считается ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. В беседе по телефону в четверг с королем Салманом Байден указал на важность, которую США придают соблюдению основных прав и свобод людей.
По информации источников агентства Reuters, администрация Байдена сейчас изучает возможность отмены ряда сделок с Эр-Риядом по поставкам оружия и лимиты на будущие сделки, предусматривающие продажу королевству лишь оборонительных видов армейской техники.
Гибель Джамаля Хашогги, останки которого так и не были найдены, саудовские власти объяснили ошибками в операции спецагентов по возвращению журналиста на родину. Саудовский суд приговорил пятерых обвиняемых к 20 годам тюрьмы в сентябре прошлого года, изначально осудив их на смертную казнь.
В 2019 году спецдокладчик ООН Агнес Калламар обвинила руководство Саудовской Аравии в намеренном и спланированном убийстве журналиста, назвав организованный в королевстве судебный процесс «антитезой правосудию».
В Тыграе эритрейские военные расстреляли сотни мирных жителей
Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила военных Эритреи в убийстве сотен мирных жителей в эфиопском городе Аксум на территории штата Тыграй, передает Reuters. Согласно отчету, с 28 по 29 ноября прошлого года служащие эритрейской армии открыли беспорядочный огонь по мирным жителям.
Эту информацию подтверждают спутниковые снимки и свидетельства нескольких десятков очевидцев, говорится в докладе. Там сказано, что рядом с двумя церквями в Аксуме, по всей видимости, располагаются массовые захоронения. Как сообщается, солдаты прямо на улицах казнили мужчин и мальчиков, а также учинили массовые грабежи.
Один из местных жителей рассказал правозащитникам, что военные застрелили шестерых членов его семьи, включая 17-летнего брата и 78-летнего отца. Другой очевидец сообщил, что возле его дома солдаты выстроили в ряд шестерых человек и расстреляли их со спины.
Региональный директор Amnesty International по Восточной и Южной Африке Депрозе Мюнхен назвал произошедшее масштабными преступлениями против человечности. Организация собрала имена более 240 жертв, однако в настоящее время не смогла независимо подтвердить конкретное число погибших и обстоятельства произошедшего в целом: в Тыграе нет интернета, поэтому получить доступ к объективным данным затруднительно.
Трагический инцидент стал частью конфликта, в котором с одной стороны участвуют Эритрея и Эфиопия, а с другой – повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя. Аксум – город с населением чуть более 60 тысяч человек – 19 ноября прошлого года был взят эфиопско-эритрейскими войсками в ходе кровопролитного наступления. Упомянутые выше события произошли после того, как в конце ноября небольшая группа ополченцев атаковала базу солдат, и те ответили акцией возмездия против безоружных жителей.
В Абхазии выявлено 11 новых случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 161 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 11 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ 25 февраля скончался мужчина 1958 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 14, в сухумском российском военном госпитале - 9 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12788 человек. Зарегистрировано 198 летальных случаев. Выздоровели 12169 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Прокуратура Грузии ужесточила обвинение напавшим на журналиста Вахо Саная
Прокуратура Грузии ужесточила обвинение троим напавшим на журналиста телекомпании «Формула» Вахо Саная. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По итогам расследования, проведенного МВД Грузии, было установлено, что на Саная напали «в связи с его профессиональной деятельностью». «Сначала нападавшие сбили Саная с ног, затем подвергли его физическому насилию. Они оскорбляли журналиста за его профессиональную деятельность», - сообщили в прокуратуре.
Также известно, что один из нападавших пригрозил Саная убийством. Другой ударил родственницу журналиста, сопровождавшую его. Следствие также установило, что подсудимый С.С. также совершил насилие в отношении Н.М., сопровождавшего Вахтанга Саная.
Всех троих нападавших полицейские задержали на месте преступления по обвинению в насилии. Теперь же им вменяются в вину следующие преступления: преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия; побои, либо иное насилие; угроза причинением смерти или вреда здоровью. В случае, если суд признает задержанных виновными, им грозит лишение свободы на срок до трех лет.
«Прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику в отношении преступлений, совершенных на почве нетерпимости, и борьба с преступлениями указанной категории является одним из ее приоритетов… Подчеркиваем, что насилие и преследование журналистов категорически недопустимо», - отметили в ведомстве.
Прокуратура уже подала в Тбилисский городской суд ходатайство об установлении заключения в качестве меры пресечения для всех задержанных. Следствие по делу продолжается, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Трое мужчин напали на Вахо Саная в ночь на 25 февраля на улице в центре города, когда он пытался отбуксировать автомобиль с обледеневшей улицы. По его словам, сначала незнакомцы хотели ему помочь, но когда узнали в лицо, набросились и стали избивать. Саная уверен, что это произошло из-за его критических репортажей. Одновременно он указывает, что почву для подобных преступлений создают представители власти, которые отличаются «агрессивной риторикой» в адрес ряда СМИ.
В центре Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции
Акция протеста грузинской оппозиции в центре Тбилиси завершилась. Активисты разбили 11 палаток у здания парламента и собираются провести там ночь.
Одну из палаток демонстранты установили на проезжей части проспекта Руставели. Вскоре сотрудники полиции указали им, что это противозаконно, после чего было принято решение перенести палатку на тротуар.
«Если наши требования не будут выполнены, через две недели движение «За Грузию» поставит палатки на проезжей части», – заявил один из активистов.
У парламента остаются несколько десятков человек, а также часть лидеров оппозиции. На месте установлена музыкальная аппаратура, которая, по словам демонстрантов, будет играть всю ночь. Желающим остаться ночевать у парламента обещают раздавать чай, кофе, еду.
Главные требования оппозиции – освобождение лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и назначение новых выборов в парламент.
План дальнейших действий оппоненты властей представили на сегодняшнем митинге у парламента. Уже во вторник, 2 марта они намерены пикетировать здание парламента, а 5 марта – Дом правительства. 8 марта протестная акция запланирована у министерства внутренних дел. 11 марта митинг пройдет у суда, который в оппозиция считает «главным символом режима». 13 марта состоится еще одна большая акция-шествие в центре Тбилиси.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Президент Армении пока не подписал ходатайство об отставке главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал ходатайство об увольнении начальника Генштаба страны Оника Гаспаряна. В администрации президента сообщили "Интерфаксу", что он "выразит свою позицию в трехдневный срок".
Ранее бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян заявила, что президент отказался подписывать ходатайство, однако в администрации Саркисяна такую трактовку отвергли.
С обращением отправить в отставку начальника Геншаба к президенту в четверг, 25 февраля, обратился премьер-министр Никол Пашинян. Если он обратится с новым ходатайством об отставке Гаспаряна, то президент, согласно законодательству Армении, может подписать документ либо обратиться в Конституционный суд.
Поводом для нового конфликта стали призывы военных к отставке премьера после его высказываний о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер" во время вооружённого конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота. Сторонники премьера и оппозиция начали массовые акции протеста.
В пятницу представители оппозиции устроили шествие в центре Еревана. Митингующие перекрыли один из проспектов с требованием отставки премьера. Несколько тысяч человек направились к резиденции президента Армении. Как сообщает ТАСС, Армен Саркисян дал согласие на встречу с представителями оппозиции.
Президент Литвы: последние события в Грузии вызывают большое беспокойство
Последние события в Грузии и задержание лидера оппозиционной партии вызывают большое беспокойство, – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Политические решения могут быть найдены только путем искреннего диалога», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте литовского лидера. Оно приурочено к Дню советской оккупации, который в Грузии отметили накануне.
«Ровно 100 лет назад Красная Армия оккупировала только что созданную Грузинскую Демократическую Республику, положив конец амбициозной решимости грузинского народа и его законному желанию стать полноправным членом международного сообщества. Вследствие печального развития событий Грузия против своей воли стала частью Советской империи.
Характерная для советской власти практика репрессий и насильственной ассимиляции привела к уничтожению политической и интеллектуальной элиты страны. Последующие долгие десятилетия мучительной оккупации обрекли жителей Грузии на страдания и насилие.
Несмотря на пережитый террор, народ сохранил дух свободы, иногда непроявляемый или скрываемый, но не менее оберегаемый и защищаемый. Спустя семь десятилетий оккупации Грузия пережила духовный подъем, который помог восстановить независимость и государство, и она снова получила возможность стать уважаемым членом международного сообщества», – отметил президент Литвы.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
«Абхазия – часть Грузии»: ГПЦ обвинила отца Виссариона в искажении церковной истории
В патриархии Грузинской православной церкви напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви. Ранее главы епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), сообщил, что богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса АПЦ.
В интервью Абхазскому телевидению он также заявил: «Миссия восстановления на Кавказе принадлежит не Константинополю, не Антиохии и не Александрии, принадлежит Русской православной церкви».
Как пишет СОВА, Патриархия Грузии обвинила абхазского священника в искажении церковной истории.
«Автору заявлений, основанных на лжи, мы должны напомнить:
- Поместные православные церкви самостоятельно решают все церковные проблемы в признанных канонических границах.
- Абхазия исторически является частью Грузии как в политическом, так и в церковном отношении. С VIII века – Католикосат Абхазии, с XI века – Патриархия всея Грузии, с XV века – Католикосат Лихт-Имерети и Абхазии сначала в Пицунде, а с XVI века – в Гелати. Может отец Виссарион объяснит, почему католикосы Лихт-Имерети и Абхазии совершали свои службы на грузинском языке, начиная с Иоакима и заканчивая Досифеем?
- Потому что они были грузинами по национальности и представителями кавказских народов, родственных грузинам. Абашидзе, Чхетидзе, Лордкипанидзе, Квариани, Эристави, Багратиони, Церетели и население их земель были грузинами.
- После упразднения автокефалии Грузинской церкви, в XIX веке Абхазской епархией правили грузинские священники.
- В 1917 году, после восстановления автокефалии Грузинской церкви, Грузинская православная церковь учредила Цхум-Абхазскую епархию во главе с митрополитом Амвросием. В 1921-1993 гг. главы Цхум-Абхазской епархии всегда находились в подчинении Грузинской апостольской церкви.
- Епархия с 300 тысячами людей была изгнана со своей исторической земли во время известных событий 1993 года, и до 2008 года изгнанное духовенство служило только в Кодорском ущелье, пока не было окончательно изгнано из Абхазии. Что касается Патриарха Тихона, незаконно направленного в Абхазию епископа, он не признавал автокефалию Грузинской православной церкви и пытался ослабить ее позиции в Абхазии. Но Патриарх Тихон никогда не рассматривал Цхум-Абхазскую епархию в рамках юрисдикции Русской церкви.
- В Цхум-Абхазской епархии в XX веке всегда были грузинские первосвященники и епархия входила в юрисдикцию Грузинской церкви.
- То, что Цхум-Абхазская епархия является неотъемлемой частью Грузинской церкви, в октябре 1943 года подтвердил Священный Синод Русской церкви, когда признал автокефалию Грузинской церкви в ее исторических границах», — говорится в заявлении Патриархии.
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СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
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