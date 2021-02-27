Черкесский активист Мартин Кочесоко выступил в суде с последним словом

В Кабардино-Балкарии прошло завершающее судебное заседание по уголовному делу черкесского активиста Мартина Кочесоко, руководителя общественной организации «Хабзэ», которого судят по делу о наркотиках. Приговор ему будет озвучен 1 марта 2021 года. Как сообщает корреспондент Кавказ.Реалии, сам активист на суде выступил с последним словом и вновь заявил о своей невиновности.

«Я, Кочесоко Мартин Хусенович 1988 года рождения, уроженец селения Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской Республики, как и ранее говорил на суде и в ходе следствия, утверждаю, что к наркотическим веществам никого отношения не имею. Эти наркотики мне были подброшены при моем задержании сотрудниками Центра «Э» управления МВД по КБР. Дело против меня сфабриковано. Причем настолько бездарно и неумело сфабриковано, что это является оскорблением всей правовой системы Российской Федерации», – заявил в своем выступлении Кочесоко.

По мнению активиста, в ходе судебных заседаний суду и общественности была показана абсурдность инкриминируемого ему преступления. Причину фабрикации Кочесоко видит в своей общественной деятельности.

«Я уверен, что смысл и содержание моей деятельности поняты сотрудниками Центра «Э» неверно – возможно, в виду ограниченности их представления об обществе и исторических процессах. Все мои усилия были направлены на восстановление исторической памяти нашего народа, восстановление его добрых традиций, сохранение языка и культуры. Также последние несколько лет я занимаю активную гражданскую позицию по ряду вопросов местного самоуправления, борьбе с коррупцией, по вопросу усиления контроля за распределением бюджетных средств. Эту деятельность я вел открыто, исключительно в рамках закона, ни в коем случае не призывая к какому-либо насилию и незаконным действиям», – отметил Кочесоко, выступая с последним словом в суде.

Глава организации «Хабзэ» отметил, что готов отстаивать свою правоту и невиновность в вышестоящих инстанциях, но вместе с тем он надеяться на справедливость и беспристрастность суда.