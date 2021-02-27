Левая партия Германия избрала двух женщин новыми сопредседателями

Впервые в истории Левой партии Германии две женщины стали ее сопредседателями. Янине Висслер и Сюзанне Хенниг-Вельзов избраны партийными лидерами на онлайн-съезде в субботу, 27 февраля.

Результаты интернет-выборов, согласно партийным правилам, должны быть подтверждены в ходе голосования по почте, сообщила «Немецкая волна».

39-летняя Висслер, возглавляющая фракцию «левых» в ландтаге земли Гессен, получила 84 процента голосов, а 43-летняя Хенниг-Вельзов, лидер фракции «левых» в парламенте Тюрингии, набрала 70,5 процента голосов.

Предыдущие девять лет Партию левых возглавляли Кати Киппинг и Бернд Риксингер. На нынешних выборах они отказались баллотироваться.

Приоритетами новых руководителей Партии левых заявлены борьба против социального неравенства и укрепление единства членов партии в отстаивании своих политических принципов. Висслер подчеркнула, что на фоне пандемии в обществе усилился «раскол». Когда одни люди оказались в «бедственном положении» из-за ограничительных мер, число миллионеров в стране продолжает расти, сказала Янине Висслер, провозгласив, что ее партия «никогда не будет мириться с такой ситуацией».

Хенниг-Вельзов призвала однопартийцев преодолеть внутренние распри, укрепить внутрипартийные связи.

В бундестаге у Партии левых 69 мандатов из возможных 709. Очередные парламентские выборы в Германии состоятся в конце сентября.