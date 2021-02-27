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Левая партия Германия избрала двух женщин новыми сопредседателями
Впервые в истории Левой партии Германии две женщины стали ее сопредседателями. Янине Висслер и Сюзанне Хенниг-Вельзов избраны партийными лидерами на онлайн-съезде в субботу, 27 февраля.
Результаты интернет-выборов, согласно партийным правилам, должны быть подтверждены в ходе голосования по почте, сообщила «Немецкая волна».
39-летняя Висслер, возглавляющая фракцию «левых» в ландтаге земли Гессен, получила 84 процента голосов, а 43-летняя Хенниг-Вельзов, лидер фракции «левых» в парламенте Тюрингии, набрала 70,5 процента голосов.
Предыдущие девять лет Партию левых возглавляли Кати Киппинг и Бернд Риксингер. На нынешних выборах они отказались баллотироваться.
Приоритетами новых руководителей Партии левых заявлены борьба против социального неравенства и укрепление единства членов партии в отстаивании своих политических принципов. Висслер подчеркнула, что на фоне пандемии в обществе усилился «раскол». Когда одни люди оказались в «бедственном положении» из-за ограничительных мер, число миллионеров в стране продолжает расти, сказала Янине Висслер, провозгласив, что ее партия «никогда не будет мириться с такой ситуацией».
Хенниг-Вельзов призвала однопартийцев преодолеть внутренние распри, укрепить внутрипартийные связи.
В бундестаге у Партии левых 69 мандатов из возможных 709. Очередные парламентские выборы в Германии состоятся в конце сентября.
Другие новости дня
Мелия о заявлении прокуратуры: Я даже серьезно это не воспринял, мне стало смешно
По заявлению председателя «Национального движения» Ники Мелия, он «даже серьезно не воспринимает» заявление прокуратуры о том, что в случае выплаты им залога, прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сказал Мелия, его рассмешило предложение прокуратуры.
Это заявление Ники Мелия распространила телекомпания «Пирвели», по информации которой, обвиняемый направил письмо телекомпании из пенитенциарного учреждения.
«Мне принесли телевизор в камеру. Помогавшие с монтажом телевизора сотрудники тюрьмы были еще в комнате, когда я подключил телевизор, и сразу же включился брифинг прокуратуры. Говорили, что готовы обратиться в суд с требованием о моем освобождении. Я даже серьезно это не воспринял, мне стало смешно. Я и минуты не сожалею по поводу того, что сделал.
В эту борьбу я включился в 2014 году. Тогда победы не было видно и на горизонте, и был момент, когда безнадежность подкрадывалась к оптимизму, однако каждый вызов и противодействие еще больше укрепляли меня. Сейчас же, я твердо верю, что победа на расстоянии вытянутой руки. Главное, чтобы мы все поверили в свои возможности и верили в победу, которая очень близка», - заявил Мелия.
- Для справки: в случае выплаты председателем «Национального движения» Никой Мелия залога прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как заявил прокурор Амиран Гулиашвили, арест председателя «Нацдвижения» Никанора Мелия никогда не был самоцелью прокуратуры.
- «В случае выполнения условий залога, определенного постановлением от 3 ноября 2020 года, сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении примененной к Никанору Мелия меры пресечения в виде заключения под стражу на залог», - заявил Гулиашвили.
В одном тбилисском районе Глдани произошла стрельба
В Тбилиси в четвертом микрорайоне Глдани произошла стрельба. По имеющейся информации, один мужчина получил ранения, его доставили в больницу.
В настоящее время обстоятельства произошедшего неизвестны. На месте происшествия работают криминалисты-эксперты.
Общественному вещателю Грузии сообщили в МВД, что расследование инцидента проводится по статьям «приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия» и «умышленное причинение тяжких телесных повреждений».
К мемориалу Бориса Немцова в Москве пришли более 9 тысяч человек
На Большом Москворецком мосту в Москве проходит акция памяти Бориса Немцова. Подобные акции проводятся 27 февраля - в день, когда в 2015 году здесь был убит выстрелами в спину Борис Немцов.
В этом году власти Москвы решили не согласовывать традиционный марш, но позволили возлагать цветы. К 19:30 московского времени, «Белый счетчик» показал, что почтить память Бориса Немцова, пришли 9,3 тысячи человек.
Минута молчания в память о Борисе Немцове состоится в 21:30 московского времени.
В числе участников московской акции были основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, писатель Виктор Шендерович, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, жена осужденного оппозиционного политика Юлия Навальная. Об этом сообщил «Коммерсант».
В Петербурге несколько сот горожан пришли на Троицкую площадь, сообщила «Медиазона». Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Виншевский рассказал, что у площади находились автозаки, дежурили полиция и национальная гвардия.
В Краснодаре, по словам активистов, спустя 15 минут после окончания акции коммунальщики сложили в пакеты для мусора принесенные на стихийный мемориал цветы и унесли их. Как сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на очевидцев, свечи и фотографии тоже пропали.
По информации «Свободных медиа», местного активиста Виталия Вотановского задержали то, что он фотографировал полицейских. Координатора краснодарского штаба политика Алексея Навального Анастасию Панченко задержали за твит с датой и временем шествия.
Глава челябинского движения «Весна» Александр Кашеваров был задержан и арестован на пять суток за анонс об акции.
Во многих других городах мемориальные акции прошли без задержаний.
Scanner Project совместно с «Медиазоной» выяснил, что Следственный комитет проигнорировал важных свидетелей и вероятных соучастников преступления - часть из них связана с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, приближенным к главе Чечни Рамзану Кадырову.
МВД: Компьютерную технику из офиса ЕНД изъяли на основании судебного решения
Изъятие компьютерной техники из штаб-квартиры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» произошло на основании судебного решения. Об этом говорится в заявлении МВД, распространенном сегодня, 17 февраля.
По информации ЕНД, 23 февраля, во время полицейского рейда по задержанию председателя партии Ники Мелия, из их офиса пропали все компьютерные серверы, в том числе, для хранения данных с камер видеонаблюдения.
Согласно заявлению МВД, технику опечатали и изъяли в рамках расследования, продолжающегося по части 2 статьи 353 УК Грузии – «сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти, совершенное группой лиц». В ведомстве не уточняют, о каком именно деле идет речь.
Одновременно в министерстве заявляют, что они проинформировали ЕНД о том, что теперь готовы вернуть изъятую компьютерную технику, однако предложение было отклонено. «После этого МВД направило политической партии официальное письмо с предложением назначить законного представителя, которому будет передано техническое оборудование, изъятое из их офиса», - отмечено в заявлении.
Ранее в ЕНД потребовали начать следствие по факту кражи их серверов. В комментарии грузинской службе Радио Свобода, член партии Бачо Долидзе заявил, что вопрос обстоит не так просто, как пытается преподнести его МВД.
«Во-первых, это оборудование не было вывезено законным путем. Ни решения суда, ни постановления прокуратуры по этому поводу не было. То есть это обычная кража или грабеж. Мы уже обратились в правоохранительные органы по этому делу, и мы ожидаем от них реагирования и ответа», - сказал Долидзе.
Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС страны
Президент Армении Армен Саркисян не подписал предложение об увольнении начальника Генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна и вернул проект указа. Соответствующая информация распространяется армянскими СМИ.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, 25 февраля 2021 года на рассмотрение президента был внесен проект указа об освобождении начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Президент провел консультации и встречи с представителями правительства, парламентских и внепарламентских сил, а также с представителями высшего командования вооруженных сил по данному вопросу. Проект указа также обсуждался в аппарате президента с ведущими юристами и независимыми экспертами.
«Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект явно противоречит Конституции», - заявили в администрации президента Армении.
- С обращением отправить в отставку начальника Геншаба к президенту в четверг, 25 февраля, обратился премьер-министр Никол Пашинян. Поводом для нового конфликта стали призывы военных к отставке премьера после его высказываний о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота. Сторонники премьера и оппозиция начали массовые акции протеста.
Грузинская оппозиция согласовала план акции протеста 2 марта
В центральном офисе «Национального движения» прошла организационная встреча оппозиционных партий. Как заявили лидеры оппозиционных партий, на встрече были обсуждены планы на будущее и согласованы позиции. По их же заявлению, протест будет перманентным и, соответственно, нужно спланировать много мероприятий. По словам представителей оппозиции, при создавшейся обстановке требуется ежедневная коммуникация.
Как рассказала по завершении встречи оппозиционных партий, член «Национального движения» Тина Бокучава, они не будут ограничивать депутатам перемещение.
«Мы собираемся выразить мирный протест на проезжей части. Призываю депутатов вылезти из дорогостоящих джипов и услышать голос народа и на этом фоне войти в парламент», - заявила она по поводу запланированной на 2 марта акции протеста.
«Целью протестной акции 2 марта является не ограничение перемещения т.н. депутатов по пешеходной части, хотя они будут вынуждены выйти из дорогостоящих машин, поскольку мы собираемся выразить мирным путем протест на проезжей части. Затем акции будут у канцелярии, суда, и здания полиции. Большая часть сегодняшней встречи была посвящена планированию вторничной акции, мы собираемся выразить мирный протест на автодороге. Призываю депутатов вылезти из дорогостоящих джипов и услышать голос народа и на этом фоне войти в парламент. Их передвижение не будет ограничено», - заявила Бокучава.
По ее же словам, на намеченной на 2 марта акции они еще раз озвучат требования оппозиции.
«Будет общий месседж. Оппозиция еще раз озвучит те требования, которые у нас есть. Речь идет о немедленном освобождении политзаключенных и досрочных выборах. Я бы объединила наши требования в эти два фундаментальных требования и это будет коммуницировано председателю Европейского совета, который, как вы знаете, встретится с оппозицией, что само по себе является значительным посылом», - заявила Бокучава.
- Сотрудники МВД Грузии 23 февраля арестовали Нику Мелия, находившегося в офисе «Единого национального движения» в Тбилиси. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудили международные партнёры Грузии.
- Решение суда об аресте Мелия усугубило политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Мелия «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Представители СМИ призывают власти Грузии позаботиться о безопасности журналистов
Представители различных грузинских СМИ и гражданского общества приняли манифест, призвав власти позаботиться о том, чтобы работа журналистов была безопасной. Обращение было подписано сегодня, 27 февраля, в студии новостей телеканала «Формула».
В нем отмечается, что за последний год ситуация в грузинской медиасреде очень ухудшилась. Авторы считают, что ответственность за это несет правящая партия «Грузинская мечта».
«Участились случаи нападения на журналистов – словесные или физические. Государство не обеспечивает безопасность журналистов. Высокопоставленные чиновники правящей партии отвечают на критические вопросы СМИ агрессией, бойкотом, прибегая к языку ненависти.
Государственная пропагандистская машина окрестила критические СМИ политическими оппонентами и способствует эскалации нетерпимости в их адрес. В политически поляризованном обществе такое отношение к СМИ поощряет очередные нападки. Одновременно продолжаются политически мотивированные судебные дела против представителей СМИ. Орган регулирования вещания политизирован и пытается установить цензуру», - сказано в обращении.
Представители СМИ и гражданского общества призывают правительство «Грузинской мечты»:
- Провести оперативное расследование всех фактов нападения на журналистов и информировать общественность;
- Прекратить политически мотивированные дела против представителей СМИ;
- Прекратить агрессивную риторику по отношению к представителям СМИ;
- Прекратить бойкот критических СМИ и восстановить деловые отношения со СМИ;
- Прекратите использовать Национальную комиссию по регулированию коммуникаций Грузии в политических целях.
«Мы считаем, что выполнение этих требований поможет уменьшить поляризацию в обществе, ослабить напряженность и улучшить медиасреду», - говорится в манифесте.
- О проблеме безопасности представителей СМИ в Грузии стали активно говорить после нападения на журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная. В центре Тбилиси трое неизвестных напали на него в ночь на 24 февраля, когда он возвращался домой со своей семьей. После осмотра выяснилось, что журналист получил сотрясение мозга.
- Нападение осудили НПО и СМИ, оппозиционные партии и члены правительства Грузии. Предварительное расследование подтвердило, что преступление было совершено по мотиву нетерпимости, из-за профессиональной деятельности Саная. Трое нападавших, задержанных на месте, обвиняются в преследовании, угрозах и насилии. По решению Тбилисского городского суда, накануне все трое были отправлены в заключение до окончания следствия. В случае признания вины по всем пунктам обвинения, каждому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Черкесский активист Мартин Кочесоко выступил в суде с последним словом
В Кабардино-Балкарии прошло завершающее судебное заседание по уголовному делу черкесского активиста Мартина Кочесоко, руководителя общественной организации «Хабзэ», которого судят по делу о наркотиках. Приговор ему будет озвучен 1 марта 2021 года. Как сообщает корреспондент Кавказ.Реалии, сам активист на суде выступил с последним словом и вновь заявил о своей невиновности.
«Я, Кочесоко Мартин Хусенович 1988 года рождения, уроженец селения Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской Республики, как и ранее говорил на суде и в ходе следствия, утверждаю, что к наркотическим веществам никого отношения не имею. Эти наркотики мне были подброшены при моем задержании сотрудниками Центра «Э» управления МВД по КБР. Дело против меня сфабриковано. Причем настолько бездарно и неумело сфабриковано, что это является оскорблением всей правовой системы Российской Федерации», – заявил в своем выступлении Кочесоко.
По мнению активиста, в ходе судебных заседаний суду и общественности была показана абсурдность инкриминируемого ему преступления. Причину фабрикации Кочесоко видит в своей общественной деятельности.
«Я уверен, что смысл и содержание моей деятельности поняты сотрудниками Центра «Э» неверно – возможно, в виду ограниченности их представления об обществе и исторических процессах. Все мои усилия были направлены на восстановление исторической памяти нашего народа, восстановление его добрых традиций, сохранение языка и культуры. Также последние несколько лет я занимаю активную гражданскую позицию по ряду вопросов местного самоуправления, борьбе с коррупцией, по вопросу усиления контроля за распределением бюджетных средств. Эту деятельность я вел открыто, исключительно в рамках закона, ни в коем случае не призывая к какому-либо насилию и незаконным действиям», – отметил Кочесоко, выступая с последним словом в суде.
Глава организации «Хабзэ» отметил, что готов отстаивать свою правоту и невиновность в вышестоящих инстанциях, но вместе с тем он надеяться на справедливость и беспристрастность суда.
- Кочесоко был задержан в Кабардино-Балкарии 8 июня 2019 года. По версии следствия, в его машине нашли пакет с наркотиками. 14 июля прокуратура вынесла новое обвинительное заключение по делу активиста. В нем утверждается, что он совершил преступление «против здоровья населения и общественной нравственности». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- Адвокаты защиты выяснили, что понятые, которые присутствовали при изъятии наркотиков у Кочесоко, состоят на учете в республиканском психоневрологическом диспансере.
- В защиту Кочесоко выступали представители общественности на Северном Кавказе, а также черкесская диаспора.
Гия Вольский: Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов
«Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов», - об этом в беседе с журналистами заявил первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский, отвечая на вопрос о том, помешает ли существующая в стране обстановке привлечению инвесторов.
Как заявляет Гия Вольский, нет такого рейтинга в мире, в котором бы Грузия не занимала ведущее место, в плане свободы слова, демократии, бизнеса, независимости суда или медиа, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Многое, что совершает оппозиция, направлено против инвесторов. Та же атака на курс валюты, осложнение социально-экономических проблем – это те механизмы, которые используются оппозицией в ожидании того, что может хоть беспорядки принесут им какие-то дивиденды, но это бесперспективные усилия.
Одну вещь должны знать все, это хорошо знает оппозиция. Множество людей они хотят использовать как пушечное мясо, и есть тематическая группа, которая хорошо знает, что в условиях, когда эта пандемия пройдет, накопившийся во всем мире ресурс, которым располагает бизнес, будет направлен в те страны, где есть стабильность», - заявляет Вольский.
В Кутаиси продолжают протестовать из-за повышения цен на топливо
Очередная протестная акция из-за повышения цен на автомобильное топливо прошла сегодня, 27 февраля, в Кутаиси. Жители Имерети устроили автошествие по центральным улицам города. Они глушили свои машины на автозаправочных станциях и начинали сигналить, блокируя таким образом АЗС.
Участники акции указали, что рост цен на бензин касается каждого гражданина, поскольку он неизбежно приводит к подорожанию продуктов питания и многих услуг.
«В Кутаиси цены на топливо растут ежедневно. Передвигаться на машинах, содержать автомобиль в таких условиях невозможно. Мы требуем, чтобы топливо подешевело. Государство должно контролировать, что происходит», - сказал один из участников акции в комментарии агентству KutaisiPost.
Протестующие требуют, чтобы члены правительства встретились с представителями топливного сектора и согласовали конкретные шаги для стабилизации цен. Они дали властям два дня. Автовладельцы обещают перекрыть центральную магистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, если их требования проигнорируют. При этом они предупреждают, что к протесту присоединятся также водители из Тбилиси и Батуми.
- Предупредительная протестная акция из-за повышения цен на бензин прошла в Кутаиси 21 февраля. Аналогичные митинги тогда состоялись в Батуми и Кутаиси.
- На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: бензин супер - 2,68-2,97 лари за литр, премиум - 2,55-2,63 лари за литр, регуляр - 2,37-2,42 лари за литр, евро дизель - 2,43-2,57 лари за литр.
Аслан Бжания и Владимир Делба поздравили работников СМИ с профессиональным праздником
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил работников республиканских СМИ с профессиональным праздником.
«Поздравляю всех работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником. День, в который отмечается этот праздник, имеет большое значение в истории Абхазии. 27 февраля 1919 г. вышел в свет первый номер абхазской газеты «Апсны».
Национальная печать, телевидение и радио всегда были выразителями мнения нашего народа. Для нашей страны, вставшей на путь демократического развития, большое значение имеют свобода слова и развитие СМИ. Нынешнее время возлагает особую ответственность на журналистов. Именно от них читатели, телезрители и радиослушатели ежедневно ждут объективной и непредвзятой информации о событиях, происходящих в стране», - отмечается, в частности, в поздравлении главы республики, передает «Абхазия-Информ».
Журналистов и сотрудников информационных изданий с Днем работников средств массовой информации поздравил также исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба.
«Ваши рабочие будни – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что в своих материалах вы поднимаете острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие вопросы. Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а достоверность и беспристрастность – важные принципы каждого журналиста. От вашей работы зависит осведомленность, информированность и мнение граждан.
Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей республики в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.
Желаю каждому из вас здоровья, успехов и интересных профессиональных задач!», - говорится в поздравлении Владимира Делба.
Протестующие провели ночь у парламента Грузии, несмотря на «комендантский час»
Несколько десятков человек, требующих освобождения лидера оппозиции Ники Мелия, провели ночь в палаточном городке у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Представитель разных партий, а также гражданские активисты решили остаться на проспекте Руставели после окончания масштабного протестного шествия 26 февраля. Митинг продолжился выступлениями ди-джеев. До поздней ночи со сцены, установленной на проезжей части, звучала электронная музыка. Организаторы обеспечили протестующих горячими напитками – чаем и кофе.
После наступления «комендантского часа», в 21:00 между активистами и полицейскими произошла небольшая перепалка. Сотрудники МВД призвали их освободить проезжую часть, однако протестующие отказались подчиняться. В итоге автомобильное движение на проспекте Руставели удалось восстановить только после полуночи.
В настоящее время на тротуаре у парламента установлено 11 палаток. Ожидается, что сегодня их число увеличится, поскольку в Тбилиси прибудут дополнительные группы сторонников оппозиции из регионов.
«На данном этапе в политических расчетах не было самовольного перекрытия. Естественно, все это происходит само по себе. Этот протест нарастающий», - отметил в беседе с журналистами один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия. Политик предупредил, что уличные выступления будут продолжаться до назначения досрочных выборов, а также освобождения Ники Мелия и других политзаключенных.
- Мелия был арестован 23 февраля по итогам полицейского рейда в центральном офисе «Единого национального движения» - крупнейшей оппозиционной партии страны, председателем которой он является. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных протестов. В ближайшие две недели протестующие планируют пикетировать разные государственные учреждения в Тбилиси.
В Грузии коронавирус диагностирован у 0,03% учеников и 0,1% школьного персонала
В результате интенсивного мониторинга и обязательного тестирования в течение текущей недели в масштабе Грузии коронавирус подтвержден у 0,1% учителей и административного персонала школ и у 0,03% учеников, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
По информации ведомства, на основании заявления родителей или случаев выявления коронавируса, на этой неделе по всей стране образовательный процесс будет переведен на дистанционный режим полностью в 11 школах и 109 отдельных классах, передает Общественный вещатель.
В ведомстве утверждают, что нормы безопасности в государственных и частных школах страны соблюдаются максимально, и недочеты фиксируются крайне редко.
- С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы смоли вернуться учащиеся образовательных учреждений в Кутаиси, Рустави и Тбилиси. На две недели раньше, с 1 февраля, занятия также начались в школах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.
UEFA проспонсировала строительство футбольной академии в Рухи
На официальном сайте UEFA (УЕФА) опубликовано письмо о футбольной академии, построенной Федерацией футбола Грузии в селе Рухи Зугдидского района. «Еще одна региональная футбольная академия открыта в Грузии с помощью УЕФА. Академия Рухи - лишь один из примеров проекта «Хет-трик», финансируемого УЕФА», - отмечается в сообщении на официальной странице УЕФА.
В рамках программы Hattrick к 2024 году УЕФА выделит в общей сложности 2,6 миллиарда евро для 55 ассоциаций, входящих в организацию. Новейший цикл программы начался в июле 2020 года и предусматривает выделение европейским футбольным ассоциациям 775,5 миллиона евро в течение 4 лет.
На территории футбольной академии в Рухи обустроены одно поле с естественным покрытием и два поля с искусственным, установлена современная система освещения, построены трибуны и жилой корпус на 50 человек со столовой, тренажерным залом, раздевалками, прачечной и медицинскими комнатами. Наряду с командами академии грузинской Федерации футбола, новая футбольная инфраструктура предназначена также для местных футбольных школ, любительских и женских команд.
Функционирование академии Рухи финансируется Федерацией футбола Грузии (GFF). Следовательно, молодые игроки проживают в академии совершенно бесплатно, получают футбольное и общее образование.
Футбольные академии GFF уже действуют в селе Гвимбалаури муниципалитета Ланчхути, в Лагодехи и Рустави. В настоящее время ведется строительство Кутаисской футбольной академии.
В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства Немцова
В России проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Бывший вице-премьер правительства был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года. В этот раз региональные власти отказывают участникам в шествиях и больших собраниях, ссылаясь на противоэпидемические меры.
В Москве в возложении цветов на Большом Москворецком мосту прибыли посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.
Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений, с соблюдением социальной дистанции, напоминает канал «Настоящее время».
Акции памяти политика прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. а В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля, передаёт Сибирь.Реалии.
Акция запланирована в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Власти запретили проведение в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре.
В Хабаровске задержан самый богатый по декларациям российский депутат
В Хабаровске полиция задержала депутата Сахалинской областной думы, Дмитрия Пашова. Ему могут быть предъявлены обвинения по уголовным делам против предпринимателя Олега Кана, которого СМИ называют крабовым королем России. Пашов - официально самый богатый депутат в России. В 2020 году он задекларировал 6 миллиардов 225 миллионов рублей дохода.
О задержании депутата сообщило издание Sakh.com, утверждается, что в Хабаровске он находится в командировке. Издание предполагает, что он может быть отправлен в СИЗО Хабаровска, а затем переведен на Сахалин. Официального подтверждения этой информации нет, однако аналогичные сообщения появились в других изданиях.
Согласно официальным данным, депутат владеет компанией «Монерон», крупнейшим добытчиком краба в России. Однако Следственный комитет считает настоящим владельцем компании Кана. Тот подозревается в причастности к убийству и контрабанде крабов на сумму более 210 миллионов рублей. После возбуждения дел Кан все свои активы переписал на Пашова, - отмечает Сибирь.Реалии.
Кан и Пашов связывали дело с переделом рынка добычи краба в России. Долю в компании пыталась купить телеведущая Ксения Собчак, ее мать - сенатор Людмила Нарусова обращалась в Верховный суд, когда Сахалинский суд фактически заблокировал сделку.
На Собчак и Нарусову параллельно началась информационная атака в телеграм-каналах. Она предположила, что с ней может быть связан владелец участвующей в крабовом бизнесе «Русской рыбопромышленной компании» Глеб Франк, зять друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. Представитель бизнесмена заявил РБК, что это не так.
За сутки на Северном Кавказе 516 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 32 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 516.
По данным оперативного штаба при правительстве России, в Краснодарском крае умерли 15 заразившихся COVID-19, в Ставропольском крае – шесть, в Северной Осетии – четыре, в Дагестане и Адыгее зафиксировано по три летальных случая, еще один – в Кабардино-Балкарии.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии коронавируса умерли 7 820 заболевших.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 158 человек .
- Краснодарский край + 158 (38 275 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 97 (47 228)
- Кабардино-Балкария + 71 (20 919)
- Дагестан + 43 (29 740)
- Калмыкия + 40 (18 960)
- Карачаево-Черкесия + 38 (19 012)
- Северная Осетия + 29 (15 677)
- Ингушетия + 17 (14 719)
- Чечня + 12 (11 287)
- Адыгея + 11 (13 772)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 229 589 случаев COVID-19. Всего по России, по данным властей, на 27 февраля выявлено 4 234 720 заболевших коронавирусом.
Нижняя палата Конгресса США одобрила план поддержки страны на почти 2 трлн долларов
Нижняя палата Конгресса США одобрила план поддержки населения и экономики страны, предложенный командой нового президента Джо Байдена. Он обойдется правительству почти в 2 триллиона долларов. Среди предложенных мер - раздача большинству американцев по 1400 долларов помощи, повышение минимальной зарплаты в стране в два раза - до 15 долларов в час и выплаты бизнесу.
За поддержку пакета мер проголосовали 219 конгрессменов, 212 были против. Теперь одобрить предложенные меры должен Сенат. Он поровну разделен между демократами и республиканцами, но при равном числе голосов за и против решающий голос будет принадлежать вице-президенту Камалле Харрис.
План спасения, принятый нижней палатой, предусматривает также увеличение закупок вакцин, адресную поддержку пострадавшему бизнесу, выплату пособий по безработице в размере 400 долларов в неделю и на детей - до 300 долларов в месяц.
Критики законопроекта опасаются, что вливание еще почти двух триллионов долларов в экономику может перегреть ее и подстегнуть инфляцию. Повышение минимальной зарплаты может также снизить конкурентоспособность бизнеса, предупреждают они. Сторонники считают, что с негативными последствиями закона, если они будут, можно будет бороться позднее.
Агентство S&P Global сохранило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне «BB»
Несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис, после рейтинговой компании Fitch, еще одно рейтинговое агентство S&P Global опубликовало отчет, согласно которому, суверенный кредитный рейтинг Грузии оставлен без изменений, на уровне «BB», - об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Минфине Грузии.
По заявлению ведомства, несмотря на ухудшение перспектив, которое в первую очередь связано с оценкой агентства по поводу глобального восстановления туризма, сохранение рейтинга является значительным достижением.
«Правительство вновь придерживается цели, заключающейся в том, чтобы Грузия к 2024 году получила инвестиционный рейтинг, до достижения которого осталось 2 ступени. Сохранение рейтинга подтверждает, что в результате проводимой правительством разумной макроэкономической политике, фискальной стабильности страны опасность не угрожает.
Следует отметить, что, несмотря на пандемию, Грузия не приостанавливала такие важные реформы, как: индексация пенсий, реформа по полному автоматическому возврату НДС и др.
Политическая нестабильность последних дней, как и ожидалось, отражена в отчете агентства и отмечается, что этот процесс может создать угрозу доверию инвесторов и в среднесрочной перспективе сократить объем инвестиций.
Именно поэтому важно сохранение в стране стабильной политической обстановки, чтобы не помешать процессу восстановления и оздоровления экономики в постпандемический период.
Еще большее усиление макроэкономической стабильности отразится на кредитном рейтинге, и в конечном итоге приведет нас к инвестиционному рейтингу, что со своей стороны обеспечит экономический рост в стране», - говорится в информации ведомства.
Коронавирус в Грузии: выявлено 373 новых случая, скончались 14 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 373 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения почти 35 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,07%, средний за последние 14 дней – 2,07%, а за 7 дней – 1,76%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 270 510. Более 47% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 177. В Имеретии выявили 47 фактов, в Шида Картли – 41, в Самегрело и Земо Сванети – 28, в Аджарии и Гурии – по 19, в Кахетии – 16, в Квемо Картли – 6. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 4 новых случая заражения, в Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети – по 8 фактов.
От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 499.
Выздоровели 542 человека, их общее число выросло до 264 589.
В настоящее время в стране 2 396 активных случаев COVID-19. Из них 1 481 пациента (почти 62%) проходят лечение в больницах, 751 (более 31%) – на дому, а 164 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 254. К аппаратам ИВЛ подключены 98 человек. В карантинных пространствах размещены 332 гражданина. Более 7,3 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
«Грузинская железная дорога» возобновляет работу с сегодняшнего дня
«Грузинская железная дорога» (ГЖД) с сегодняшнего дня возобновила междугородние пассажирские перевозки. Об этом говорится в сообщении компании.
Регулярные рейсы будут выполняться по пяти маршрутам: Тбилиси-Озургети-Тбилиси; Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси; Тбилиси-Батуми-Тбилиси; Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси и Тбилиси-Поти-Тбилиси.
Билеты можно приобрести в кассах на вокзалах, с помощью мобильной аппликации ГЖД или в аппаратах быстрого зачисления.
Как отмечают в ГЖД, во время поездок будут соблюдаться все меры безопасности и рекомендации по Covid-19. В частности, пассажиры должны будут проходить термоскрининг, а при входе в поезд воспользоваться дезбарьером и обработать руки дезинфицирующим средством. Снимать маску во время поездки пассажирам строго запрещается.
Грузинская железная дорога призывает своих клиентов следовать всем вышеперечисленным рекомендациям и воздержаться от поездок при появлении каких-либо симптомов вируса.
На этой неделе в правительстве Грузии объявили о послаблении ряда ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. В том числе, с 25 февраля разрешена работа междугороднего транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Киев объявил о санкциях против 10 лиц из окружения Януковича
Под санкции попал экс-глава МВД Виталий Захарченко
Украина вводит новый пакет санкций – против десяти граждан, близких к бежавшему из страны бывшему президенту Виктору Януковичу.
Это последнее из серии решений администрации нынешнего украинского лидера в отношении лиц, имеющих связи с Россией.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил 26 февраля, что санкции затронут, в частности, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко и восемь других бывших сотрудников силовых структур, передает Украинская служба Радио Свобода. Захарченко обвиняют в применении силы с трагическими последствиями против участников антиправительственных выступлений в 2014 году. Он позднее бежал в Россию наряду с Януковичем.
Ранее в феврале администрация Зеленского объявила о двух пакетах санкций против группы граждан, в том числе законодателей, имеющих контакты с Россией. Как отмечается, решения принимались на фоне снижения рейтинга Зеленского и его усилий по налаживанию связей с новой американской администрацией во главе с Джо Байденом.
19 февраля СНБО Украины объявил о санкциях в отношении влиятельного политика, которого называют «кумом Путина», Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц и компаний, связанных с Медведчуком.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в аннексии Крыма и поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов. Москва обвинения отрицает, а аннексию Крыма в 2014 году называет «восстановлением исторической справедливости».
В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены
В Грузии с 1 марта начинается регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ). Об этом сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок (NAEC). Процесс будет продолжаться на сайте NAEC с 10:00 1 марта до 18:00 31 марта. Помимо абитуриентов, регистрироваться также будут желающие сдать общий магистерский экзамен, претенденты на студенческий грант и педагоги, которые планируют сдать экзамен по профильному предмету.
В ходе регистрации аппликанты должны будут выбрать нужную им графу, ознакомиться с инструкцией и другой информацией. Для абитуриентов на сайте доступен справочник, для желающих получить магистерскую степень или грант – прошлогодние тесты.
Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара), сообщает агентство «Новости-Грузия». Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов на магистра и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).
Как и в прошлые годы, процесс регистрации пройдет в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты должны будут указать свои данные, выбрать город, где они будут сдавать экзамен, и предметы. Такие опции, как изменение/добавление предмета, а также смена языка экзамена будут доступны до 18:00 15 апреля.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору - литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
Разведка США: саудовский принц одобрил захват или убийство Хашогги
Саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман лично одобрил план по захвату или убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, говорится в обнародованном в пятницу докладе американской разведки.
Днем ранее сообщалось о готовящейся публикации этого отчета спецслужб.
Впервые Соединенные Штаты публично называют имя наследного принца Саудовской Аравии в связи с этим громким делом, отмечает «Би-би-си». Сам бин Салман свою причастность отрицает.
Саудовский журналист Джамаль Хашогги, в последние годы жизни проживавший в США и критиковавший власти королевства, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. «По нашим оценкам, кронпринц одобрил операцию в Турции по задержанию или убийству журналиста», - говорится в сообщении Управления директора национальной разведки США. До этого Вашингтон публично не обвинял бин Салмана в причастности к расправе над Хашогги, хотя Центральное разведуправление, по сообщениям, изучало версию, что член саудовской королевской семьи мог быть заказчиком убийства.
Президент США Джо Байден, как ожидается, займет более жесткую позицию, чем его предшественник Дональд Трамп, в вопросах прав человека и верховенства закона в Саудовской Аравии. Эта страна считается ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. В беседе по телефону в четверг с королем Салманом Байден указал на важность, которую США придают соблюдению основных прав и свобод людей.
По информации источников агентства Reuters, администрация Байдена сейчас изучает возможность отмены ряда сделок с Эр-Риядом по поставкам оружия и лимиты на будущие сделки, предусматривающие продажу королевству лишь оборонительных видов армейской техники.
Гибель Джамаля Хашогги, останки которого так и не были найдены, саудовские власти объяснили ошибками в операции спецагентов по возвращению журналиста на родину. Саудовский суд приговорил пятерых обвиняемых к 20 годам тюрьмы в сентябре прошлого года, изначально осудив их на смертную казнь.
В 2019 году спецдокладчик ООН Агнес Калламар обвинила руководство Саудовской Аравии в намеренном и спланированном убийстве журналиста, назвав организованный в королевстве судебный процесс «антитезой правосудию».
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