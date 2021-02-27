Коронавирус в Абхазии: 26 новых случаев инфицирования, 4 - летальных

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 200 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 32 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.

В гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента: мужчина 1958 года рождения и три женщины 1981, 1940 и 1941 годов рождения. Основной диагноз пациентов новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 12, в сухумском российском военном госпитале - 7 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12814 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12303 человека.