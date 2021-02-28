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В правящей фракции Армении заявили о возможном начале процесса импичмента президенту
В правящей парламентской фракции «Мой шаг» заявили о возможном начале процесса импичмента президенту. Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook депутат от фракции Ваагн Овакимян.
Поводом для этого послужило решение президента Армена Саркисяна не подписывать проект указа премьер-министра об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, а вернуть его главе правительства с возражениями.
Как отметил Овакимян, на первый взгляд может показаться, что Армен Саркисян всего лишь воспользовался своим конституционным полномочием, возвращая премьеру проект указа об увольнении начальника Генштаба. «Но на самом деле это не так. Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу. Конкретно в данной ситуации премьер в рамках своих полномочий (статья 155 Конституции) предложил уволить начальника Генштаба. Даже человек с самой буйной фантазией не может усмотреть в этом процесса каких-то антиконституционных элементов. В действительности же мы имеем дело с произвольным исполнением президентом своих полномочий», - считает Овакимян.
Депутат считает, что такой подход может поставить под угрозу государственную безопасность и привести к дестабилизации обстановки в стране. «Поэтому можно констатировать, что есть очевидные основания для начала процесса импичмента президенту на основании грубого нарушения Конституции (статья 141)», - заявил Ваагн Овакимян.
Отметим, что в соответствии со статьей 141 Конституции Армении, «президент Республики может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции».
«Для получения заключения о наличии оснований для отрешения от должности президента Республики Национальное собрание постановлением, принятым большинством голосов от общего числа депутатов, обращается в Конституционный суд.
Национальное собрание выносит постановление об отрешении от должности президента Республики на основании заключения Конституционного суда как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов», - говорится в Конституции Армении.
Другие новости дня
Фанаты белорусских клубов объявили бойкот матчей - из-за политики
В Беларуси фанаты нескольких футбольных клубов объявили о бойкоте матчей национального первенства из-за «политической ситуации в стране», пишет издание «Трибуна». Бойкот объявили фанаты клубов «Динамо» (Брест), «Неман» (Гродно), «Слуцк» и БАТЭ (Борисов). По данным Белорусской службы Радио Свобода, к нему присоединились болельщики «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, клубов «Минск» и «Торпедо» (Минск), «Молодечно» и ряда других команд.
Фанаты заявили, что не будут посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд «до полной победы народа». «Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны», - написали ультрас брестского «Динамо».
Бойкоты футбольных матчей в связи с репрессиями против участников акций протеста начались еще в конце 2020 года. Среди осужденных по различным обвинениям есть и представители фанатского движения. Перед возобновлением сезона болельщики подтвердили свою позицию.
- С августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. Они проходят и в воскресенье 28 февраля - как правило в форме небольших шествий или собраний в микрорайонах. Общенациональная акция протеста намечена на 25 марта, когда в Беларуси празднуется День Воли.
Орбан привился китайской вакциной. В Венгрию поставляют и «Спутник V»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье привился от коронавирусной инфекции вакциной, разработанной китайской компанией Sinopharm. Венгрия на этой неделе стала первой страной Европейского союза, которая начала вакцинацию китайским препаратом - несмотря на то, что он пока не был одобрен на уровне Евросоюза.
Ранее точно так же для использования в Венгрии была одобрена российская вакцина «Спутник V». Почему Орбан привился китайской вакциной, а не российской и не препаратами, которые были одобрены ЕС и также доступны в Венгрии, производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca, не сообщается.
Орбан выразил уверенность, что 2,5 миллионов жителей страны, которые зарегистрировались на вакцинацию, будут привиты до начала апреля. Пока темпы вакцинации в стране, несмотря на одобрение сразу пяти вакцин, не очень высоки.
Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена для использования в ЕС Европейским медицинским агентством. Ряд стран Евросоюза выражали заинтересованность в поставках российской вакцины, однако одобрена для применения на национальном уровне она была только в Венгрии.
Президент Чехии Милош Земан в субботу заявил, что обратился с просьбой о поставках вакцины лично к президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что для начала вакцинации в стране, которая сейчас на одном из первых мест в мире по числу новых инфицированных на душу населения, потребуется регистрация препарата, однако выразил уверенность, что достаточно регистрации на национальном, а не общеевропейском уровне. Глава МИД Чехии, однако, поставил это утверждение под сомнение.
Руководители ЕС ранее утверждали, что не против регистрации российской вакцины, если решение одобрить ее применение примет регулирующий орган.
- По официальным данным, в России по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили около 4 млн человек - это менее 3 процентов населения страны, что меньше, чем в Венгрии, где сделано уже более 600 тысяч прививок при населении около 10 миллионов.
В Дагестане на первенстве СКФО по дзюдо произошла массовая драка
В городе Каспийск в Дагестане на юниорском первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо произошла массовая драка между болельщиками из Дагестана и Северной Осетии. В ней приняли участие и сами спортсмены - сообщает Кавказ.Реалии.
Инцидент произошел во дворце спорта имени Али Алиева в первый соревновательный день во время полуфинальной схватки в весовой категории до 73 кг между спортсменом из Дагестана Абдулкадиром Абдулкадировым и представителем Сверной Осетии Сарматом Голоевым.
С трибун массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков человек, быстро перекинулась на татами, где к ней подключились оба спортсмена.
Потасовка длилась около двух минут, после чего дерущихся удалось разнять, а зачинщики, как сообщает Минспорта Дагестана, были доставлены в полицию.
Председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов в интервью РИА Новости заявил, что дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана начала проверку по факту драки, спортсмены, которые приняли в ней участие, будут дисквалифицированы.
- В декабре 2019 года в Назрани на турнире по боевому самбо подрались чеченский и ингушский спортсмены. Потасовка стала причиной разбирательств со стороны прокуратуры.
Протестующие из-за повышения цен на бензин заблокировали трассу Тбилиси-Рустави
Протестующие из-за повышения цен на автомобильное топливо перекрыли трассу Тбилиси-Рустави, сообщает агентство «Новости-Грузия». Дорога, соединяющая грузинскую столицу с административным центром региона Квемо Картли, была заблокирована в течение часа в обе стороны. Сотни машин встали в пробке недалеко от авторынка на въезде в Рустави.
Началась акция автопробегом по улицам города.
Автовладельцы требовали, чтобы уполномоченные лица отреагировали на митинг и обсудили с ними повышение цены на топливо.
На месте были мобилизованы бригады патрульной и криминальной полиции. Сотрудники МВД пытались убедить протестующих уйти с дороги. Демонстранты освободили проезжую часть после того, как на место прибыл губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили. В беседе со СМИ он уточнил, что ознакомится с требованиями протестующих и проинформирует о них центральные власти.
В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено.
- Акции из-за повышения цен на бензин охватили не только Рустави. В течение двух последних недель митинги автовладельцев проходили в Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Сегодня протестные автопробеги утроили также в Гори и Телави. Участники заявляют, что не прекратят выступления, пока правительство не изучит вопросы ценообразования на топливном рынке.
На акции перед парламентом Грузии произошла стычка с правоохранителями
На проходящей перед парламентом Грузии акции протеста произошла словесная перепалка между правоохранителями и митингующими, сообщает Общественный вещатель.
Протестующие хотели пронести на территорию акции линолеум, чему попытались помешать сотрудники патрульной полиции. После небольшой стычки протестующим удалось занести линолеум на территорию перед законодательным органом. По словам протестующих, линолеум им понадобился для укладки в палатках, в которых ночуют участники акции протеста.
На данный момент перед зданием парламента Грузии стоит уже 14 палаток. По словам активистов, количество палаток у законодательного собрания будет увеличиваться и дальше, вплоть до того, что их придется ставить уже на проезжей части проспекта Руставели.
- Протестующие требуют проведения досрочных выборов в парламент страны и освобождения т.н. политических заключенных. По словам активистов, акции будут продолжены до выполнения этих требований.
За сутки на Северном Кавказе скончались 25 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 513.
По официальным данным, в Краснодарском крае умерли 14 заразившихся COVID-19, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане и Кабардино-Балкарии зафиксировано по два летальных случае, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии – по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 845 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 157 человек .
- Краснодарский край + 157 (38 432 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 95 (47 323)
- Кабардино-Балкария + 70 (20 989)
- Дагестан + 43 (29 783)
- Калмыкия + 41 (19 001)
- Карачаево-Черкесия + 39 (19 051)
- Северная Осетия + 28 (15 705)
- Ингушетия + 20 (14 739)
- Адыгея + 11 (13 782)
- Чечня + 10 (11 297)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 230 102 случая COVID-19. В целом по России, согласно данным властей, на 28 февраля выявлено 4 246 079 заболевших коронавирусом.
В Чечне закрыли 129 клиник из-за выдачи фиктивных справок об отсутствии ковида
В Чечне приостановлена работа 129 частных клиник, которые, как утверждают власти, выдавали фиктивные справки об отрицательном результате теста на коронавирус.
Жалобы на такие справки начали поступать еще летом прошлого года. Тогда помощник мэра Грозного даже отчитал директора одной из клиник в эфире местного телеканала, пишет «Кавказский узел».
С ноября в республике проверили 388 частных лечебных учреждений, заявил руководитель администрации главы и правительства Чечни Хас-Магомед Кадыров.
- Если верить официальным данным, Чечня занимает одно из последних мест в России по числу заболевших коронавирусом. В то же время, по данным Росстата, республика стала лидером по избыточной смертности за 2020 год.
Навального доставили в колонию во Владимирской области
Оппозиционер Алексей Навальный, этапированный на этой неделе из московского СИЗО, был доставлен в колонию во Владимирской области. Об этом сообщили РБК в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров во Владимирской области, однако официально эта информация пока не подтверждена.
О том, что Навального собирались доставить в колонию в Покрове, сообщил накануне сайт «Ярновости» со ссылкой на свои источники. В воскресенье участник фонда «Русь Сидящая» Руслан Вахапов со ссылкой на осужденных этой колонии сообщил «Открытым медиа», что Навальный действительно доставлен туда.
Правозащитник отметил, что заключенных, которые вместе с Навальным прибыли в колонию по этапу, «провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били».
В этой колонии отбывал наказание активист Константин Котов, который рассказал, что в ней, хотя она является колонией общего режима, режим больше похож на строгий. Адвокат Котова Мария Эйсмонт назвала ее «очень режимной», где все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою зависимость от администрации и не имел свободного времени. Факты избиений, по словам Эйсмонт, имели место при прежнем начальстве колонии, в последнее время о них не сообщалось.
Официального подтверждения о том, что Навальный доставлен в колонию в Покрове, нет. ФСИН обязан оповестить его родственников в 10-дневный срок после прибытия заключенного. Соратник Навального Леонид Волков отметил, что у него только неофициальная информация - как он написал в твиттере, «все, что мы знаем - это по «дорогам» пришли «малявы»« (то есть заключенные колонии смогли передать на волю сообщения о том, что Навальный предположительно там). «Другими словами, вот такой язык официальной коммуникации у ФСИН России: ничего не говорить публично, все равно воровскими дорогами информация дойдет» - отметил Волков. Соратники Навального требуют предоставить им официальную информацию.
- Алексею Навальному 2 февраля суд в Москве заменил условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока. В колонии ему осталось провести около 2 лет 5 месяцев. Сам Навальный, многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение, как и само дело «Ив Роше», политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года Навальный был отравлен, но дело о его отравлении даже не было возбуждено), однако российские власти это требование не исполняют.
В Кутаиси проходит митинг против строительства Намахванской ГЭС
На 126-й день протеста жителей ущелья Риони против планов строительства каскада Намахванской ГЭС, акция на один день переместилась из села Намахвани в Кутаиси. Протестующие собрались на центральной площади города.
К акции протеста присоединились граждане из разных регионов страны. Они прибыли в Кутаиси, чтобы выразить поддержку защитникам ущелья Риони, сообщает Общественный вещатель.
Требования протестующих остались прежними. Они требуют от правительства Грузии расторгнуть договор с турецкой компанией «Энка», а от самой компании - покинуть ущелье Риони.
- Уже больше трех месяцев в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзыва разрешения, выданного турецкой компании.
Семья Зазы Гахеладзе еще раз обратилась в МККК с просьбой передать посылку в тюрьму
Гражданин Грузии Заза Гахеладзе уже более восьми месяцев незаконно удерживается на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Его семья находится в ожидании итогов встречи в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, которая состоится 5 марта в Эргнети, и где одним из основных вопросов станет освобождение югоосетинскими властями незаконно задержанных граждан Грузии, сообщает Общественный вещатель.
Семья Зазы Гахеладзе еще раз обратилась в Красный Крест с просьбой передать ему посылку в цхинвальскую тюрьму. В последний раз семья с помощью Красного Креста отправила письмо и посылку в декабре, хотя передать их самому Зазе Гахеладзе удалось только в феврале.
«Мы ждем встречи в Эргнети. Как мы узнали, она состоится 5 марта. Надеемся на переговоры. Вовлечены все - правительство, международные организации. Адвокат из Цхинвали перестал выходить с нами на связь. В последний раз он связался с нами после решения суда, когда сказал, что Заза отказывается подавать апелляцию. Не знаем, что делать. Со дня ареста мы надеялись, что он будет освобожден, но уже идет восьмой месяц, и я уже не знаю, что и думать. Мы снова обратились в Красный Крест. Нам сказали, что они свяжутся с ними и после сообщат нам, получится ли отправить посылку», - сказала мама Зазы Гахеладзе Нана Бунтури.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Гражданина Грузии признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Власти Грузии просят международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Гахеладзе. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
- Полномочный представитель югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев позже заявил, что Гахеладзе вынесли «самый мягкий приговор».
- 13 февраля на месте задержания Зазы Гахеладзе собрались гражданские активисты и представители антиоккупационного движения «Сила в единстве». Протестующие призвали правительство принять эффективные меры, и возложили ответственность за ситуацию вдоль разделительной линии на Российскую Федерацию.
Юлия Навальная не приняла извинения Лебедева за фейк
Жена находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная отказалась принять извинения дизайнера Артемия Лебедева, который ранее опубликовал фотографию якобы германского удостоверения личности Навальной, которую он впоследствии сам признал поддельной.
«Удостоверение личности», в котором было указано, что Навальная якобы имеет гражданство Германии, Лебедев опубликовал утром в пятницу в своем телеграм-канале. Пост широко разошелся прежде всего по прокремлевским телеграм-каналам. Многие пользователи соцсети, однако, обратили внимание на то, что на «документе» - фото Навальной из журнала «Афиша» и на другие нестыковки. Спустя примерно час после публикации Лебедев написал, что «удостоверение личности» - фейк.
В субботу дизайнер написал в телеграме, что «погнался за жареным и опубликовал непроверенный факт». Он обратился к Юлии Навальной: «Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня - не мои полемические приемы». При этом Лебедев написал, что не будет удалять фото фейкового документа.
Юлия Навальная в ответ на извинения Лебедева написала в инстаграме: «Артемий, извинений ваших я не принимаю». Она предположила, что Лебедев извинился только потому, что испугался ответственности за публикацию поддельных документов, а удалять «фото» не будет, потому что хочет, чтобы оно распространялось и дальше.
«Вы умудрились солгать даже в своем извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я «выбрала путь публичности». Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести, и не было», - пишет Навальная.
- Артемий Лебедев был одним из участников ролика за поправки к Конституции России, в связи с которым Навальному присудили штраф в 850 тысяч рублей по обвинению в клевете на ветерана Игната Артеменко. Навальный назвал участников ролика «холуями и предателями», суд посчитал эти слова клеветой именно на ветерана, хотя политик говорил в суде, что вовсе не знал Артеменко, а из всех участников ролика лично знаком как раз с Лебедевым.
В Грузии т.н. британский штамм коронавируса подтвержден у 31 человека
По информации руководителя Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе, т.н. британский штамм коронавируса подтвердился у 31 инфицированного.
Как рассказал Гамкрелидзе Общественному вещателю, хотя риск распространения нового штамма в стране существует, однако он не отличается новыми, особыми осложнениями.
По словам Гамкрелидзе, представленные на рынке коронавирусные вакцины справляются также и с его британским штаммом.
Гамкрелидзе сравнил процесс распределения вакцин с третьей мировой войной
Глава Национального центра по контролю над заболеваниями (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе сравнил с третьей мировой войной процесс распределения вакцин от COVID-19 между странами. Об этом он заявил в интервью Общественному вещателю.
По словам Гамкрелидзе, к настоящему времени в мире привиты около 227 миллиона человек, и большая их часть, до 70%, приходятся на десять экономически сильных стран.
«В последние две недели на каждой встрече, будь то Мюнхенская конференция или Давосский экономический форум, везде подчеркивалось, что в мире существует несправедливость в распределении вакцин. Все призывают, что необходимо как-то устранить эту несправедливость. Другими словами, богатые страны должны работать над механизмом перераспределения быстро, а не ждать, пока их граждане будут вакцинированы, а затем перераспределить вакцину в другие страны», - сказал Гамкрелидзе.
Он полагает, что богатые страны закупили в два-три, а возможно, и в пять раз больше доз, чем им необходимо в этом году. Глава NCDC еще раз сообщил, что, помимо международной платформы по распределению вакцин COVAX, Грузия также ведет переговоры непосредственно с компаниями-производителями – Pfizer, AstraZeneca, Moderna и другими.
«Мы хотим до конца мая вакцинировать до 200 тысяч человек, а с июня начать массовые вакцинации в стране. Знаете ли вы, что в этом году наша цель – дважды вакцинировать около 1,7 миллиона взрослых. До конца мая обязательно будут вакцинированы 200 тысяч человек», - подчеркнул Гамкрелидзе.
- Первая партия вакцины Pfizer, которую, как ожидалось, Грузия должна была получить в конце февраля, задерживается. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе объяснила это проблемами с производством и фактически обвинила Pfizer в невыполнении своих обязательств.
- Директор инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе считает, что задержка не станет для Грузии трагедией. Он не исключил, что 150 тысяч вакцин AstraZeneca и 30 тысяч доз Pfizer будут доставлены одновременно – в начале марта.
- Всего в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
С понедельника в Грузии будут отменены еще несколько ограничений
По решению властей Грузии, с понедельника, 1 марта, будут отменены еще несколько ограничений, введенных в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
С понедельника:
- открываются музеи и библиотеки,
- объектам питания в Аджарии разрешено будет обслуживать гостей в помещениях (кроме выходных дней),
- разрешается проведение конференций и тренингов,
- возобновляется работа детсадов,
- в вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая, лабораторная деятельность.
Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, в минувшую среду представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта. Кроме того, стала разрешена работа общественного транспорта в выходные дни, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - передвижение запрещено в ночное время, с 21:00 до 05:00.
Коронавирус в Грузии: выявляемость за сутки составила 0,89%
В Грузии за минувшие сутки выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения около 27,8 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 0,89%, средний за последние 14 дней – 1,96%, а за 7 дней – 1,55%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 270 758. Более 52% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 129. В Имеретии выявили 31 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 17, в Кахетии и Аджарии – по 16, в Шида Картли – 14, в Квемо Картли – 8, в Гурии – 6. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 3 новых случая заражения, в Мцхета-Мтианети – 7, в Самцхе-Джавахети – 1.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 510.
Выздоровели 525 человек, их общее число выросло до 265 114.
В настоящее время в стране 2 108 активных случаев COVID-19. Из них 1 472 пациента (почти 70%) проходят лечение в больницах, 465 (более 22%) – на дому, а 171 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 255. К аппаратам ИВЛ подключен 91 человек. В карантинных пространствах размещены 323 гражданина. Более 7 тысяч человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
В Армении премьер-министр вступил в противоборство с президентом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг 1 марта на площади Республики в центре Еревана, сообщил ТАСС.
В минувшую пятницу в Армении прошли акции сторонников оппозиции. В субботу стало известно, что президент республики Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба, на чем настаивал премьер-министр.
Массовые акции противников и сторонников Пашиняна начались в минувший четверг, после того как Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.
Пашинян назвал это требование «попыткой военного переворота» и заявил о решении уволить начальника Генштаба.
Президент Армении, согласно Конституции, назначает и снимает начальника Генштаба - по предложению премьера. Но Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Оника Гаспаряна.
Тогда Пашинян повторно направил ему свое предложение. Теперь президенту предстоит в трехдневный срок подписать указ - или оспорить решение премьер-министра в Конституционном суде Армении.
В США 1,6 млн пользователей Facebook отсудили у соцсети по $345
В США окружной судья одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный в штате Иллинойс в 2015 году против соцсети «Фейсбук». Иск был подан от имени почти 1,6 миллиона пользователей, обвинявших крупнейшую социальную сеть в нарушении неприкосновенности частной информации.
В рамках соглашения компания выплатит истцам 650 миллионов долларов. Окружной судья Джеймс Донато заявил, что каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов. Он назвал мировое соглашение «серьезной победой потребителей в... сфере конфиденциальности цифровой информации», сообщил «Голос Америки».
Адвокат, подавший иск от имени более чем полутора миллионов истцов сообщил в интервью Chicago Tribune, что чеки могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев - если решение не будет обжаловано.
Компания Facebook выразила «радость в связи с урегулированием вопроса», заявив, что это отвечает интересам сообщества социальной сети и акционеров компании.
- Истцы обвинили «Фейсбук» в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.
- В конечном итоге, как сообщает «Голос Америки», коллективный иск против «Фейсбука» был подан в Калифорнии в 2015 году. С тех пор, как отмечается в публикации, компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.
Алексей Навальный стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова
Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в заключении, стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.
Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова. Лауреат премии традиционно называется в годовщину убийства Немцова - 27 февраля.
В сообщении фонда говорится, что Навальный «не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире». Фонд также призвал немедленно освободить Навального.
Алексей Навальный неоднократно номинировался в прежние годы на премию, однако лауреатом ее ранее не был. В прошлом году премия была присуждена Константину Котову, который тогда находился в заключении.
Сейчас за решеткой сам Навальный, которому после его возвращения в Россию после лечения в Германии заменили условный срок на реальный. На этой неделе он был этапирован из московского СИЗО в колонию. В субботу многие СМИ со ссылкой на издание «Ярновости» сообщили, что Навального отправят в колонию номер 2 во Владимирской области, которая известна своим жестким режимом содержания. Официально однако эта информация не подтверждена ни властями, ни адвокатами Навального.
- Навальный и Немцов вместе входили в оргкомитет акций протеста 2011-2012 годов, в Координационный совет оппозиции, а незадолго до убийства Немцова в 2015 году вместе готовили оппозиционный марш «Весна». За 2 дня до этого марша Немцов был убит.
Коронавирус в Абхазии: 26 новых случаев инфицирования, 4 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 200 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 32 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента: мужчина 1958 года рождения и три женщины 1981, 1940 и 1941 годов рождения. Основной диагноз пациентов новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 12, в сухумском российском военном госпитале - 7 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12814 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12303 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Мелия о заявлении прокуратуры: Я даже серьезно это не воспринял, мне стало смешно
По заявлению председателя «Национального движения» Ники Мелия, он «даже серьезно не воспринимает» заявление прокуратуры о том, что в случае выплаты им залога, прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сказал Мелия, его рассмешило предложение прокуратуры.
Это заявление Ники Мелия распространила телекомпания «Пирвели», по информации которой, обвиняемый направил письмо телекомпании из пенитенциарного учреждения.
«Мне принесли телевизор в камеру. Помогавшие с монтажом телевизора сотрудники тюрьмы были еще в комнате, когда я подключил телевизор, и сразу же включился брифинг прокуратуры. Говорили, что готовы обратиться в суд с требованием о моем освобождении. Я даже серьезно это не воспринял, мне стало смешно. Я и минуты не сожалею по поводу того, что сделал.
В эту борьбу я включился в 2014 году. Тогда победы не было видно и на горизонте, и был момент, когда безнадежность подкрадывалась к оптимизму, однако каждый вызов и противодействие еще больше укрепляли меня. Сейчас же, я твердо верю, что победа на расстоянии вытянутой руки. Главное, чтобы мы все поверили в свои возможности и верили в победу, которая очень близка», - заявил Мелия.
- Для справки: в случае выплаты председателем «Национального движения» Никой Мелия залога прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как заявил прокурор Амиран Гулиашвили, арест председателя «Нацдвижения» Никанора Мелия никогда не был самоцелью прокуратуры.
- «В случае выполнения условий залога, определенного постановлением от 3 ноября 2020 года, сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении примененной к Никанору Мелия меры пресечения в виде заключения под стражу на залог», - заявил Гулиашвили.
В Тбилиси в четвертом микрорайоне Глдани произошла стрельба
В Тбилиси в четвертом микрорайоне Глдани произошла стрельба. По имеющейся информации, один мужчина получил ранения, его доставили в больницу.
В настоящее время обстоятельства произошедшего неизвестны. На месте происшествия работают криминалисты-эксперты.
Общественному вещателю Грузии сообщили в МВД, что расследование инцидента проводится по статьям «приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия» и «умышленное причинение тяжких телесных повреждений».
К мемориалу Бориса Немцова в Москве пришли более 9 тысяч человек
На Большом Москворецком мосту в Москве проходит акция памяти Бориса Немцова. Подобные акции проводятся 27 февраля - в день, когда в 2015 году здесь был убит выстрелами в спину Борис Немцов.
В этом году власти Москвы решили не согласовывать традиционный марш, но позволили возлагать цветы. К 19:30 московского времени, «Белый счетчик» показал, что почтить память Бориса Немцова, пришли 9,3 тысячи человек.
Минута молчания в память о Борисе Немцове состоится в 21:30 московского времени.
В числе участников московской акции были основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, писатель Виктор Шендерович, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, жена осужденного оппозиционного политика Юлия Навальная. Об этом сообщил «Коммерсант».
В Петербурге несколько сот горожан пришли на Троицкую площадь, сообщила «Медиазона». Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Виншевский рассказал, что у площади находились автозаки, дежурили полиция и национальная гвардия.
В Краснодаре, по словам активистов, спустя 15 минут после окончания акции коммунальщики сложили в пакеты для мусора принесенные на стихийный мемориал цветы и унесли их. Как сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на очевидцев, свечи и фотографии тоже пропали.
По информации «Свободных медиа», местного активиста Виталия Вотановского задержали то, что он фотографировал полицейских. Координатора краснодарского штаба политика Алексея Навального Анастасию Панченко задержали за твит с датой и временем шествия.
Глава челябинского движения «Весна» Александр Кашеваров был задержан и арестован на пять суток за анонс об акции.
Во многих других городах мемориальные акции прошли без задержаний.
Scanner Project совместно с «Медиазоной» выяснил, что Следственный комитет проигнорировал важных свидетелей и вероятных соучастников преступления - часть из них связана с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, приближенным к главе Чечни Рамзану Кадырову.
МВД: Компьютерную технику из офиса ЕНД изъяли на основании судебного решения
Изъятие компьютерной техники из штаб-квартиры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» произошло на основании судебного решения. Об этом говорится в заявлении МВД, распространенном сегодня, 17 февраля.
По информации ЕНД, 23 февраля, во время полицейского рейда по задержанию председателя партии Ники Мелия, из их офиса пропали все компьютерные серверы, в том числе, для хранения данных с камер видеонаблюдения.
Согласно заявлению МВД, технику опечатали и изъяли в рамках расследования, продолжающегося по части 2 статьи 353 УК Грузии – «сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти, совершенное группой лиц». В ведомстве не уточняют, о каком именно деле идет речь.
Одновременно в министерстве заявляют, что они проинформировали ЕНД о том, что теперь готовы вернуть изъятую компьютерную технику, однако предложение было отклонено. «После этого МВД направило политической партии официальное письмо с предложением назначить законного представителя, которому будет передано техническое оборудование, изъятое из их офиса», - отмечено в заявлении.
Ранее в ЕНД потребовали начать следствие по факту кражи их серверов. В комментарии грузинской службе Радио Свобода, член партии Бачо Долидзе заявил, что вопрос обстоит не так просто, как пытается преподнести его МВД.
«Во-первых, это оборудование не было вывезено законным путем. Ни решения суда, ни постановления прокуратуры по этому поводу не было. То есть это обычная кража или грабеж. Мы уже обратились в правоохранительные органы по этому делу, и мы ожидаем от них реагирования и ответа», - сказал Долидзе.
Левая партия Германия избрала двух женщин новыми сопредседателями
Впервые в истории Левой партии Германии две женщины стали ее сопредседателями. Янине Висслер и Сюзанне Хенниг-Вельзов избраны партийными лидерами на онлайн-съезде в субботу, 27 февраля.
Результаты интернет-выборов, согласно партийным правилам, должны быть подтверждены в ходе голосования по почте, сообщила «Немецкая волна».
39-летняя Висслер, возглавляющая фракцию «левых» в ландтаге земли Гессен, получила 84 процента голосов, а 43-летняя Хенниг-Вельзов, лидер фракции «левых» в парламенте Тюрингии, набрала 70,5 процента голосов.
Предыдущие девять лет Партию левых возглавляли Кати Киппинг и Бернд Риксингер. На нынешних выборах они отказались баллотироваться.
Приоритетами новых руководителей Партии левых заявлены борьба против социального неравенства и укрепление единства членов партии в отстаивании своих политических принципов. Висслер подчеркнула, что на фоне пандемии в обществе усилился «раскол». Когда одни люди оказались в «бедственном положении» из-за ограничительных мер, число миллионеров в стране продолжает расти, сказала Янине Висслер, провозгласив, что ее партия «никогда не будет мириться с такой ситуацией».
Хенниг-Вельзов призвала однопартийцев преодолеть внутренние распри, укрепить внутрипартийные связи.
В бундестаге у Партии левых 69 мандатов из возможных 709. Очередные парламентские выборы в Германии состоятся в конце сентября.
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