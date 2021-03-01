Борьба с незаконными обогащением и майнерами

Сегодня состоялось открытое заседание комитета по государственно-правовой политике парламента Абхазии, обсудившее ряд важных законопроектов, которые планируется внести в повестку дня ближайшего заседания сессии. В этот комитет входит почти половина депутатского корпуса, кроме того, в заседании приняли участие и другие парламентарии, в том числе спикер НС Валерий Кварчия, и ряд представителей исполнительной власти.

Председатель комитета Валерий Агрба предложил начать с такого вопроса, решение которого очень ожидается обществом, как ужесточение ответственности за незаконный майнинг криптовалют. Постоянный представитель президента республики в парламенте Саида Бутба напомнила:

«Президентом было внесено два законопроекта. Один из них устанавливает административную ответственность за деятельность по добыче криптовалюты в нарушение установленных норм. А второй законопроект – уголовную ответственность за аналогичную деятельность».

Оба эти законопроекта уже были приняты в первом чтении, но сейчас, при детальном обсуждении в комитете, выяснилось, что некоторые депутаты вообще не понимали, почему нужно наказывать майнеров только за превышение установленного объема потребленной электроэнергии в 300 киловатт – разве, мол, майнинг в стране не запрещен? Им напоминали, что запрещен, но только до 1 июня, а законы принимаются не на месяцы, а на неограниченное время. Прозвучала, кстати, и такая мысль, что, учитывая критическую ситуацию с энергосистемой, следует рекомендовать исполнительной власти после весны продлить запрет на майнинг еще года на 2-3, но это предмет для разговора на другом заседании. Очень активно старался вернуть коллег к обсуждению сегодняшней темы и выражал надежду, что легальный майнинг в Абхазии возможен, депутат Батал Табагуа:

«Если будут установлены счетчики, если будет больший контроль, наверняка, я абсолютно уверен, появятся… высвободятся мощности, которые можно будет продать тем гражданам, которые имеют (майнинг-аппараты), чтобы и они заработали, и заплатили налоги государству, с помощью которых можно будет отремонтировать линии передачи и так далее. Если мы торпедируем это закон, то сыграем на руку тем, кто незаконно этим занимается. Здесь, по крайней мере, говорится о том, чтобы запретить незаконное подключение. Если мы торпедируем, не хотим принимать этот закон, значит, получается, хотим нелегально помогать тем, кто находится вне закона».

Комитет, в итоге, поддержал оба законопроекта, которые предусматривают наложение на нарушителей решением суда очень больших штрафов и лишение свободы на срок от года до трех.

Затем перешли к вопросу «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами». Закон этот, собственно, был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали массовые акции и даже голодовка тех, кто его немало лет продвигал в обществе, но до сих пор он так и не вступил в силу, потому что это вступление было обусловлено принятием закона о государственной службе и закреплено в статье 16.

На прошлой неделе один из инициаторов и активистов этого общественного движения Астамур Какалия вызвал в Фейсбуке массу радостных откликов своих единомышленников, сообщив:

«Уже с января мы договорились с двумя депутатами о том, что они вынесут вопрос о вступлении в силу закона о декларировании на ближайшее заседание сессии. Это была их инициатива. Честь им и хвала за это от тысяч людей! Я и они обсудили детали. Теперь уже можно сказать наверняка – на сессию будет вынесен вопрос о вступлении закона в силу. Почему я вас не проинформировал раньше? Чтобы ничего не смогло этому помешать. Уверен: никакие скандалы или выяснения отношений не помешают нам на этот раз!».

Сегодня на заседании комитета выяснились имена обоих парламентариев, которых он имел в виду. С информацией выступил депутат Гиви Кварчия:

«В данный момент проект закона отражает внесение поправок в ранее принятый нами закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами». Я немножечко отступление делаю о том, как родилась эта идея, родились эти поправки. Этот закон все наши коллеги уже изучили, потому что мы его приняли год назад, но он не вступил в силу, ввиду отсутствия закона «О государственной службе». В этом году, после январских каникул, в очередной раз обсуждая причины невступления в силу данного закона с Гарри Гурамовичем Кокая, мы пришли к мысли, что есть способ, как заставить это закон вступить в силу – в виде предлагаемых мной поправок. Основная концептуальная поправка, которая, на мой взгляд, запускает в жизнь данный закон… Я ее зачитаю, как она будет отражена в первую очередь в наименовании закона и далее в тексте, где идут такие же словосочетания: «Наименование закона изложить в следующей редакции: «Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами, должностными лицами и депутатами». То есть, когда мы вносим определение должностных лиц, этот закон будет распространяться на всех должностных лиц и на всех депутатов. А вступление в действие закона о госслужбе всего лишь разграничит категории госслужащих; это классные чины и так далее, и так далее. И также хочу отметить, что мы внесли изменение в понятийное определение в данном законе, заменив пункт четвертый части второй следующей редакцией. Эта редакция взята из Кодекса об административных правонарушениях. На наш взгляд, она более емко отражена именно в данном кодексе».

Разгорелись споры. Активно выступал против такого «решения проблемы» Батал Табагуа: раз, мол, мы решили дождаться принятия закона «О государственной службе», значит, должны этому и следовать! «А где же этот закон?» – вопрошал кто-то. Оказывается, он так и не поступил еще в парламент.

«Получается, что мы обманули наших избирателей. Между прочим, под требованием принять закон о декларировании немедленно, было в свое время собрано 11 тысяч подписей!» – напоминал Гиви Кварчия.

Голосовали о поддержке обсуждаемого изменения поднятием рук, причем сотрудницам аппарата парламента пришлось пересчитывать голоса два раза. Раздавались реплики, что один раз посчитали поднятую руку депутата, который не входит в комитет… В итоге девять необходимых голосов, чтобы рекомендовать принятие законопроекта заседанию сессии, набралось. Всего, как я уточнил в аппарате парламента, в комитете 15 членов, из присутствовавших на заседании проголосовали почти все.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия