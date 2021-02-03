В парламенте спорят о мерах наказания за незаконный майнинг

До двух третей депутатов парламента Абхазии в последние недели переболели или продолжают болеть COVID-19. Поэтому весенне-летняя сессия в этом году началась с некоторым опозданием. К рассмотрению вопроса о принятии госбюджета на 2021 год депутаты пока не вернулись. Самой бурно обсуждаемой темой стали меры по ужесточению наказания за незаконную добычу криптовалют.

Сегодня в Народном Собрании – Парламенте Абхазии исполнением гимна республики открылась весенне-летняя сессия. Перед этим спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что работа в комитетах и комиссиях после Нового года ранее уже возобновилась, но первое заседание сессии проводится с некоторым запозданием, главным образом потому, что парламентарии (до двух третей депутатского корпуса) переболели коронавирусной инфекцией, некоторые еще продолжают болеть.

В повестке дня заседания было всего шесть вопросов, включая «Разное», но вопрос о принятии госбюджета на 2021 год, для которого на предновогоднем заседании не хватило голосов, среди них отсутствовал.

Парламентарии ратифицировали «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов», подписанное в Дамаске 5 октября 2020 года. Документ представил председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа, который в конце своего выступления выразил надежду, что в ближайшей перспективе безвизовый режим в отношениях двух стран будет распространен и на обычных граждан.

Но самое бурное обсуждение сопровождало рассмотрение следующих двух вопросов – о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Это было совершенно предсказуемо, так как изменения связаны с волнующей сейчас все абхазское общество темой ужесточения наказания за незаконное потребление электроэнергии владельцами майнинг-ферм. 22 января президент страны Аслан Бжания встречался с депутатами парламента, и в ходе встречи обсуждалась возможность введения штрафов и уголовной ответственности за незаконное потребление электроэнергии. Предполагалось, что штраф за один мегаватт потребленной энергии составит около полутора миллионов рублей. Кроме того, проект закона предусматривает установление более жесткой ответственности «в виде административного штрафа и конфискации оборудования, используемого для осуществления деятельности по добыче криптовалют в случае повторного в течение года совершения административного правонарушения».

Депутат Гиви Кварчия обратился с рядом вопросов к представлявшей президента сегодня в парламенте Нателе Ломия:

«Как будет изменяться объем потребляемой электроэнергии без приборов автоматического учета, кои мы предлагали включить в бюджет республики для данного учета? Как смогут судьи применять данные санкции? Есть ли данные критерии определения данных аппаратов?»

Эти моменты интересовали и многих других парламентариев. Натела Ломия постаралась ответить, но в последующем в зале заседаний возник такой эмоциональный обмен мнениями, что в хоре голосов было практически невозможно разобрать, кто что хотел сказать.

Поскольку сегодня постановления принимались только в первом чтении, почти все участвовавшие в заседании 25 депутатов, при нескольких воздержавшихся, проголосовали за них. С тем, чтобы, как сказал спикер парламента, «уже завтра» приступить к углубленному изучению законопроектов с приглашением представителей исполнительной власти и специалистов на расширенные заседания комитетов. В сегодняшнем обсуждении энергетической темы активное участие приняли депутаты Натали Смыр, Илья Гуния, Рауль Лолуа и другие.

В ходе рассмотрения пункта повестки дня «Разное» депутат Алмасхан Барцыц проинформировал о том, на что были потрачены два миллиона рублей, выделенные парламентом из своего бюджета для борьбы с коронавирусной пандемией в республике. А именно: на машину скорой помощи – 600 тыс. руб., для лаборатории в Сухуме – 300 тыс. руб., Сухумской инфекционной больницы – 195 тыс. руб., Очамчырскую ЦРБ – 195 тыс. руб., Гудаутскую санэпидемстанции – 200 тыс. руб., Сухумской горбольницы – 281 тыс. руб., Гудаутской ЦРБ – 226 тыс. руб. А депутат, врач Алхас Джинджолия рассказал о том, каковы перспективы получения Абхазией вакцины от коронавируса:

«По нашим данным, наши просьба и обращение относительно вакцины в феврале-марте будут удовлетворены. Подавали заявку мы, если не ошибаюсь, еще в конце лета – начале осени, точно дату не помню, на 15 тысяч доз. Но по разным причинам не получили пока эту вакцину. В связи с этим всем мы проведем заседание комитета по здравоохранению, обратимся с письмом к нашим коллегам из Госдумы России, чтобы как-то ускорить этот процесс. Эта вакцина, в первую очередь, нужна для медиков, которые, скажем так, находятся на передней линии борьбы с пандемией, защитить их, чтобы они могли продолжить работу.

– А какая это вакцина, она проверенная, не опасная?

– Вакцина «Спутник V» является проверенным продуктом», – сказал Алхас Джинджолия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия