Встреча лидеров оппозиции и правительства проходит в администрации президента Грузии

Встреча представителей оппозиции и правительства проходит в администрации президента Грузии. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на администрацию правительства. Встреча началась в 20:00.

Провести встречу между властями и оппозицией предложил находящийся в Тбилиси с официальным визитом президент Европейского совета Шарль Мишель. Он неожиданно заявил об этом на итоговой пресс-конференции с участием премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

«Я призываю все стороны ослабить эскалацию и объединить силы для налаживания политического диалога, и я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медиации. Повторяю, пришло время политического диалога», - заявил Мишель. В свою очередь, премьер-министр выразил готовность принять участие в такой встрече.

Визит высокопоставленного представителя Евросоюза в Грузию проходит на фоне острого политического кризиса - на прошлой неделе был арестован председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Оппозиция ответила акциями протеста, от которых готова отказаться только в случае возобновления переговоров с правящей партией «Грузинская мечта». Участники акций требуют освободить политзаключенных и провести внеочередных выборы парламента.

Прибыв в Тбилиси, Шарль Мишель заявил, что политический кризис в Грузии очень тревожит и Евросоюз, и его лично. От имени Евросоюз он призвал стороны работать для поиска выходов из кризиса.

В Тбилиси Шарль Мишель провел встречу с президентом и премьером, а также с лидерами оппозиции. Президент Евросовета покинет Грузию 2 марта. Прибыв в Грузию из Молдовы, из Тбилиси он направится в Киев.